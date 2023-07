Volgens Mark Gurman van Bloomberg gaat Apple de Vision Pro headset eind oktober voor het eerst in een Europees land uitbrengen. Maar het is helaas niet Nederland.

En de Vision Pro komt als eerste naar…

Kanshebber voor de Europese primeur is het land dat het minst graag bij Europa wil horen: het Verenigd Koninkrijk. Volgens geruchten van Bloomberg staat de release van de Vision Pro voor het Verenigd Koninkrijk en Canada voor eind 2024 gepland. In de VS komt de headset al begin 2024 op de markt, al is er nog geen concrete datum bekendgemaakt. De rest van Europa zou vlak daarna volgen, meldt Bloomberg.



Overigens is nog niets zeker, want de uiteindelijke beslissing moet nog worden genomen, aldus Mark Gurman. Apple zou de headset na de VS ook in Europa en Azië willen uitbrengen. Een release in deze twee werelddelen staat voor de hand, als je kijkt naar de steden waar labs voor ontwikkelaars worden georganiseerd: Londen, München, Cupertino, Shanghai, Singapore en Tokyo. Wat aan dit rijtje opvalt, is dat de helft in Azië ligt. Ook opvallend is München, wat erop wijst dat de Vision Pro op de lijst staat voor een redelijk spoedige release in Duitstalige landen. En dat is ook gunstig voor ons, want traditiegetrouw haalden veel mensen hun iPhones in Duitsland op momenten dat Nederland en België bij een latere ronde zaten.

Ook Frankrijk zal een van de eerste landen zijn. Bloomberg meldt dat Apple-engineers druk bezig zijn om het apparaat te lokaliseren voor Duitsland, Frankrijk, Australië, China, Hongkong, Japan en Korea. De Franse taal is ook mooi meegenomen voor de release in Canada, die dus al iets eerder zal plaatsvinden, als de geruchten kloppen.

Bloomberg meldt verder dat Apple de retailwinkels in de VS voorbereidt op de introductie. Er komen speciale ruimtes in de winkel waar je de headset zittend (!) kunt passen. Dit kan alleen op afspraak, net als in 2015 gebeurde met de Apple Watch. Je moet vooraf aangeven of je een bril draagt en je oogrecept uploaden, zodat de juiste lenzen voor je klaar liggen. Met een iPhone-app wordt je gezicht gescand om de juiste pasvorm te bepalen.



Deze onlangs verbouwde Apple Store in Tyson’s Corner heeft nu nog een speciale pas- en demoruimte voor de Apple Watch.

De meeste winkels zullen maar één of twee demo-units hebben. Apple heeft wel meerdere hoofdbanden en light seals (de rand rondom de ogen) in verschillende maten liggen om te zorgen dat het goed past. Uiteindelijk zal de Vision Pro in alle 270 Apple Stores verkrijgbaar zijn, maar er komen aanvankelijk alleen speciale pasruimtes in belangrijke steden zoals New York en Los Angeles.