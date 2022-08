In Apple Kaarten kun je een route plannen met de fiets. Het werkt in een beperkt aantal regio's.

Fietsroute opvragen in Apple Kaarten

In de Kaarten-app van Apple kun je fietsroutes opvragen. Daarbij wordt rekening gehouden met fietspaden en fietsvriendelijke wegen, indien die beschikbaar zijn. Ook krijg je informatie over de hoogteveranderingen op de route en hoe druk het is. Eventueel kun je een route kiezen met minder heuvels. Via de app krijg je stapsgewijze instructies met gesproken aanwijzingen. Wil je andere weggebruikers niet storen, dan kan het helpen om een oortje in te doen. Om veilig gebruik te kunnen maken van je iPhone op de fiets is een fietshouder aan te raden. Heb je een Apple Watch, dan kun je de instructies voor het afslaan ook op je pols zien.

Locaties met fietsroutes

Fietsroutes zijn nog niet in alle regio’s te gebruiken. Terwijl fietsen en wielrennen de nationale sporten van Nederland en België zijn, kun je in onze twee landen nog geen gebruik ervan maken. Zijn er geen fietsroutes beschikbaar in de regio waar je wilt gaan fietsen, dan kun je beter een fietsroute plannen met Google Maps. Je hebt hier echter minder info over heuvels en drukte.

Wel zijn de fietsroutes beschikbaar als je op vakantie gaat naar:

Barcelona

Londen

Toronto

Vancouver

Verenigde Staten (alle 50 staten)

Een fietsroute plannen met Apple Kaarten

Om een fietsroute te plannen ga je als volgt te werk:

Voer zoals gebruikelijk je bestemming in. Kies bij vervoermiddel de fiets. In de routekaart zie je details over de gekozen route, zoals geschatte tijd, soort wegen en hoogteveranderingen. Is dit de route die je wilt fietsen, tik dan op Ga. Je kunt ook de andere routes bekijken en een andere keuze maken.

Eventueel kun je met schakelaars aangeven dat je heuvels en drukke wegen wilt negeren.

Je kunt natuurlijk ook een fietsroute opvragen door te zeggen: “Hé Siri, zoek een fietsroute naar huis”.

Opties tijdens het fietsen met Apple Kaarten

Bij het plannen van een route kun je nu zien waar fietspaden en fietsvriendelijke routes te vinden zijn. Ook krijg je een preview van de hoogteverschillen, zodat je weet hoeveel je je moet inspannen. Je kunt aangeven dat je geen steile hellingen wilt – of juist wel. Om de veiligheid te verhogen kun je zien hoe druk een straat is, zodat je je fietsroute kunt plannen langs wat rustiger wegen.

Het leuke is dat Apple je ook suggesties kan geven om een trap te nemen, zodat je tijd kunt sparen of om een steile heuvel te omzeilen. Je zult de fiets dan wel op je nek moeten nemen, dus deze optie is vooral interessant voor wielrenners met een lichtgewicht frame. Vaak zul je zo snel mogelijk van A naar B willen fietsen, via een zo kort mogelijke weg, maar de fietsroutes in Apple Maps houden ook rekening met fietsen als workout. Je kunt aangeven of je een comfortabel vlak ritje wilt, of liever eentje met heuvels.

Terwijl je de route volgt, kun je onder meer je geschatte aankomsttijd delen, gesproken instructies uitschakelen en plaatsen zoeken waar je kunt stoppen.

In Google Maps zijn fietsroutes al veel langer beschikbaar, in maar liefst 30 landen. Het verschil is wel dat je bij Google Maps minder gedetailleerde informatie krijgt over bijvoorbeeld hoogteverschillen.

Bekijk ook Fietsen met Google Maps: zo gebruik je de fietsweergave Met Google Maps op de iPhone kun je kiezen voor een speciale fietsweergave. Daarbij verschijnen de fietspaden en fietsroutes duidelijker in beeld, zodat je een mooie route ver van de snelweg kunt kiezen.

Meer tips voor fietsers met een iPhone

We hebben nog meer tips voor fietsers: