Freeform is een aankomende nieuwe app van Apple. Het is een soort digitaal whiteboard, waarin je met anderen kunt samenwerken aan projecten met tekeningetjes, afbeeldingen, documenten, aantekeningen en nog veel meer.

Op afstand samenwerken of gezamenlijk iets ondernemen is tegenwoordig steeds belangrijker en Apple heeft hier de afgelopen jaren meer functies voor ingebouwd in de iPhone, iPad en Mac. Denk aan SharePlay in FaceTime, waarmee je gezamenlijk via videobellen een film of serie kan kijken of een spelletje kan spelen. Later dit jaar gaat Apple nog een nieuwe app uitbrengen waarmee dit samenwerken naar een hoger niveau getild wordt: de Freeform-app van Apple. We laten je zien welke mogelijkheden de app biedt, wanneer je hem kan verwachten en wat je ervoor nodig hebt.

Wat is Apple Freeform?

Apple Freeform is een aankomende app waarmee je op afstand kunt samenwerken aan projecten met meerdere mensen tegelijkertijd. Het is als het ware een digitale versie van het fysieke whiteboard, waar je met een stift op kunt schrijven en plannen kunt uitwerken. Freeform komt bijvoorbeeld van pas als je met medestudenten aan een project werkt, met je collega’s wil brainstormen over het volgende project of met je gezin het drukke werk- en huishoudklusjesschema wil maken.

In Freeform werk je allemaal gezamenlijk aan een groot wit vlak. In eerste instantie is deze helemaal leeg, maar iedereen kan deze op elke plek vullen, waar je maar wil. Je ziet altijd op ieder moment met gekleurde kaders als iemand aan het werk is in een bepaald deel van het werkbord. Bewerkingen worden live bijgehouden op iedereen z’n apparaten en je kunt op ieder moment op elk apparaat instappen.

Dit heb je nodig voor Apple’s Freeform-app

Freeform komt beschikbaar op deze modellen:

iPhone (met iOS 16)

iPad (met iPadOS 16)

Mac (met macOS Ventura)

Omdat Freeform pas later beschikbaar komt, zijn de exacte systeemeisen nog niet bekend. Mogelijk heb je minimaal iOS 16.1 of iOS 16.2 nodig en werkt het alleen op bepaalde modellen. Zodra daar meer over bekend is, lees je dat hier.

De mogelijkheden van Freeform

Je kan vanuit allerlei toepassingen meteen naar de Freeform-werkplek gaan. Bijvoorbeeld vanuit een FaceTime-gesprek, met de personen waarin je samenwerkt aan een project in Freeform. Dit werkt ook andersom: als je in Freeform aan het werk bent, kun je met een tik een FaceTime-conversatie starten om nog even iets te overleggen. Als jullie een gezamenlijk groepsgesprek hebben in iMessage, krijg je in de chat updates zodra iemand iets in jullie Freeform-project aanpast.

In Freeform kun je allerlei soorten content plaatsen. Dit zijn enkele voorbeelden:

Notities

Foto’s

Video’s

Audio

Documenten

Pdf’s

Weblinks

Bestanden kun je direct vanuit de app openen en bekijken als een soort preview, zonder dat je meteen naar de bijbehorende app wordt doorgestuurd. Denk aan een Keynote-presentatie, waarvan je de dia’s alvast bekijkt voordat je de volledige presentatie opent in de Keynote-app.

Het is ook mogelijk om te tekenen, waar je maar wil. Je hebt allerlei tekentools tot je beschikking, vergelijkbaar met die in de Notities-app. Werk je op een iPad, dan kun je ook de Apple Pencil gebruiken om te tekenen. Alle eigenschappen van de Apple Pencil komen dan van pas, zoals dikkere lijnen als je harder drukt of juist bredere lijnen als je hem schuin houdt zoals een potlood. Je tekeningen en geschreven teksten kun je ook overal op het bord verplaatsen.

Wil je zien waar iemand anders aan werkt, dan ga je naar het overzicht met deelnemende personen en tik je op de naam. Je zoomt dan meteen in op het deel dat door de ander op dit moment bewerkt wordt. Je kunt op ieder moment in- en uitzoomen, zodat je juist geconcentreerd kunt werken aan jouw deel of juist het grote plaatje kan bekijken.

Wanneer komt de Freeform-app beschikbaar?

Apple heeft gezegd dat de Freeform-app “later dit jaar” beschikbaar komt. Hoe Apple de app gaat uitbrengen, is nog niet helemaal duidelijk. Maar vermoedelijk is dit als onderdeel van een iOS 16-, iPadOS 16- en macOS Ventura-update, omdat de app gebruikmaakt van de nieuwe samenwerkenfuncties in deze versies. De app zal daarom vermoedelijk ook niet te gebruiken zijn op oudere iOS- en macOS-versies.

Als je de app niet wil gaan gebruiken, verwachten we dat je hem op ieder moment van je toestel kan verwijderen. Wil je hem later toch wel gebruiken, dan kun je Freeform weer uit de App Store downloaden.

