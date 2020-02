In Apple Kaarten kun je in Nederland, België en andere landen een route plannen via het openbaar vervoer. In deze tip lees je alles over hoe je een ov-route kunt plannen in Apple Maps. Ook lees je hoe je vervoermiddelen instelt en de widget gebruikt.

Behalve een route plannen met de auto, kun je in Apple Kaarten ook een route aanmaken met het openbaar vervoer. In Nederland zijn ov-routes in Apple Kaarten in het hele land te gebruiken, zodat je van A naar B kunt navigeren met de trein, tram, bus en meer. Hieronder leggen we je alle mogelijkheden uit. Bonustip: je hoeft niet eens je bestemming in te typen, want je kunt natuurlijk ook aan Siri vragen om een route te plannen naar een bepaalde locatie. Handsfree!

Landen met ov-routes in Apple Kaarten

In Nederland en België is de ov-informatie in Apple Kaarten landelijk beschikbaar, maar in veel andere landen wordt dit per stad of regio uitgerold. Dit zijn de landen waar je ov-info in Apple Kaarten kan bekijken:

Australië

België

Brazilië

Canada

China

Denemarken

Duitsland*

Estland

Filipijnen

Finland

Frankrijk*

Hongarije*

Ierland

Japan

Luxemburg

Mexico*

Nederland

Nieuw Zeeland

Noorwegen

Singapore

Spanje*

Taiwan

Tsjechië

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten*

Zweden

Zwitserland

Bij landen gemarkeerd met een * geldt de ov-informaties mogelijk niet overal.

Ov-route plannen in Apple Kaarten

Het plannen van een route via het openbaar vervoer met Apple Kaarten gaat bijna op dezelfde manier als het plannen van een route met de auto. Er zijn echter wel meer opties beschikbaar. Volg onderstaande stappen om via het openbaar vervoer een route te plannen:

Gebruik de zoekbalk om de eindbestemming te vinden en tik op Route. Vervolgens kun je onderaan kiezen voor de optie Ov. Indien beschikbaar, kun je zo zien hoe je met het openbaar vervoer moet reizen als je van punt A naar punt B moet. Het is goed mogelijk dat een route niet berekend kan worden, omdat nog niet elke lijn beschikbaar is.

Wil je een aangepaste aankomst- of vertrektijd instellen, tik dan op Binnenkort. Je kunt in de meeste gevallen tot twee weken vooruit plannen. Tik op Gereed om de gekozen vertrek- of aankomsttijd te bevestigen. Veeg de zoekresultaten omhoog om deze op het gehele scherm te tonen. Je kunt voor het plannen van OV-routes kiezen uit meerdere reismogelijkheden, waarbij je meteen ziet welke vervoermiddelen je gebruikt en hoe lang de reis duurt. De snelste route wordt in de resultaten aangegeven met het woordje Snelste route. Tik op een route om deze op de kaart weer te geven. Om gedetailleerde stappen van de route te bekijken, tik je op de gekozen route onderaan. Je ziet dan alle tussengelegen haltes en stappen. Je kunt daar ook alternatieve reismethodes selecteren, bijvoorbeeld als er meerdere lijnen vanaf dezelfde halte vertrekken. Helemaal onderaan kun je eventueel je route delen met een vriend of vriendin. Tik op Start om de gekozen route te beginnen. Je ziet nu in een kaart hoe je moet lopen naar het eerste vertrekpunt. Veeg bovenaan naar links om de vervolgstappen te zien.

Bij wijzigingen in je gekozen traject geeft Apple Kaarten algemene mededelingen, bijvoorbeeld als een station op een lijn overgeslagen wordt of als een bus een andere route rijdt dan normaal. Apple Kaarten geeft niet in real-time aan of er vertragingen op je route zijn.

Een andere manier om een route via het openbaar vervoer te plannen, is door dit aan Siri te vragen. Door aan Siri te vragen “Plan een route met het openbaar vervoer naar huis”, wordt direct de Kaarten-app geopend waarna de ov-route automatisch geladen is.

Ov-kaart in Apple Kaarten bekijken

Als je alleen de ov-kaart van Nederland wil bekijken, dan kan dat ook. Het is dan niet nodig om een gehele route te plannen. Door de ov-kaart te bekijken, zie je waar alle haltes en stations zijn en hoe bepaalde lijnen lopen. Om de ov-kaart te bekijken, doe je het volgende:

Open Apple Kaarten. Tik rechtsboven op de blauwe i. Selecteer de optie Ov. Je ziet nu op de kaart alle lijnen lopen. Hoe verder je inzoomt, hoe meer details je ziet. Bij bushaltes zie je bijvoorbeeld welke lijnen er allemaal langs rijden.

Het voordeel van het openen van de ov-kaart, is dat routes dan standaard ingesteld worden voor het openbaar vervoer.

Vervoersmiddelen openbaar vervoer in- of uitschakelen

Bij het plannen van een ov-route in Apple Kaarten, wordt standaard elk voertuigtype meegenomen. Dat wil zeggen dat naar routes gekeken wordt via de bus, metro, trein en veerboot. Als je bepaalde voertuigen wil uitschakelen, dan kan dat. Doe hiervoor het volgende:

Open de Instellingen-app. Tik op Kaarten. Kies voor Openbaar vervoer. Selecteer je voorkeursvoertuigen voor het openbaar vervoer. Je kan kiezen voor bus, metro en lightrail, forenzentrein en veerboot. Je kan ze ook allemaal tegelijk inschakelen.

Een alternatieve manier voor het kiezen van vervoersmiddelen is via de knop Ov-opties, onderaan het scherm met de routesuggesties bij het opvragen van een route. Door bepaalde vervoersmiddelen uit te schakelen, krijg je geen ongewilde zoekresultaten meer te zien bij het plannen van een OV-route. Als je bijvoorbeeld alleen met de trein reist, selecteer je dit in de instellingen.

Stations, haltes en lijnen als favoriet markeren

Reis je vaak op hetzelfde traject, dan kun je een station of halte bijvoorbeeld als favoriet markeren. Dit kan ook van pas komen als je slechts af en toe reist. Om een station of halte als favoriet te markeren, doe je het volgende:

Open Apple Kaarten en open de ov-kaart via bovenstaande stappen. Ga naar het station of tik de ov-lijn aan die je als favoriet wil markeren of aan een verzameling toe wil voegen. Open de detailpagina en scrol naar onderen. Tik daar op Zet in favorieten.

Je favorieten zie je meteen onder het zoekveld staan. Tik eventueel op Toon alles. Je verzamelingen bekijk je daaronder. Meer over het bekijken van verzamelingen in Apple Kaarten lees je in onze tip.

Bekijk ook Zo maak je in Apple Kaarten verzamelingen van locaties In Apple Kaarten kun je sinds iOS 13 favorieten aanmaken. Ook kun je een verzameling of collectie maken van specifieke locaties, bijvoorbeeld van restaurants die je nog eens wilt proberen of plekken die je op vakantie wilt bezoeken.

Gebruik de ov-widget van Apple Kaarten

Als je een ov-lijn aan je verzameling toegevoegd hebt, dan kun je via de aparte ov-widget van Apple Kaarten direct zien of er storingen op die lijn zijn. Het gaat dan dus niet om vertragingen, maar slechts om storingen als gevolg van werkzaamheden of andere omstandigheden.

De widget laat snel met een groen vinkje zien als er geen storingen op je lijnen beschikbaar zijn. Zijn er wel storingen, dan wordt dit hier voor elke specifieke lijn weergegeven die je aan je verzameling toegevoegd hebt. De ov-widget van Apple Kaarten is standaard beschikbaar, maar moet je mogelijk wel apart inschakelen. In onze tip over widgets lees je hoe je een widget aan je overzicht toevoegt.

Bekijk ook Alles over widgets gebruiken op iPhone en iPad Widgets zijn kleine handige blokken van apps op het toegangsscherm en beginscherm, waarmee je snel bepaalde informatie kunt opzoeken. Hoe gebruik je widgets en hoe stel je deze in? En wat heb je eraan? Dat lees je in deze gids.

Ov-route plannen met geschikte apps

Op plekken waar de standaard ov-informatie in Apple Kaarten niet beschikbaar is, kun je de route doorzetten via apps die dit ondersteunen. Dit werkt als volgt:

Open Apple Kaarten. Typ het adres in in de zoekbalk. Tik op de blauwe knop Route en selecteer de optie Ov. Je krijgt nu een melding dat Ov-routebeschrijving niet beschikbaar is. Kies nu voor de optie Bekijk route-apps. Vervolgens wordt een lijst geopend van geïnstalleerde route-apps en apps uit de App Store. Selecteer er één en de ingevoerde route wordt weergegeven in de geopende route app. Vanuit deze app plan je vervolgens je complete reis.

Deze optie is dus alleen beschikbaar op plekken waar de standaard ov-informatie niet beschikbaar is. Voer je een adres in waar dit wel beschikbaar is, dan krijg je gewoon een routesuggestie voor het openbaar vervoer te zien.

Doe meer met Apple Kaarten met onderstaande tips!