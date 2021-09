Dankzij het grotere scherm van de Apple Watch Series 7 is het Apple gelukt om een compleet toetsenbord toe te voegen. Maar de grote vraag is: werkt het ook in het Nederlands?

Apple heeft het versturen van berichten via de Apple Watch de laatste jaren makkelijker gemaakt. Je bent misschien al gewend geraakt aan het dicteren van berichten, maar Apple biedt ook de Scribble-functie op de Apple Watch aan. Helaas werkt die functie nog steeds niet in het Nederlands. Is er voor het nieuwe volledige toetsenbord in de Apple Watch Series 7 dan wel goed nieuws? De signalen beloven niet veel goeds.



Apple Watch Series 7 krijgt volledig toetsenbord

De Apple Watch Series 7 heeft een groter display, doordat de schermranden een stuk kleiner zijn. Apple heeft hiervoor watchOS aangepast, zodat knoppen makkelijker te bereiken zijn en er meer content op het scherm past. Zo zie je bijvoorbeeld meer van een enkel berichtje, zonder dat je hoeft te scrollen. Maar er komt ook een hele nieuwe functie bij: een volwaardig toetsenbord. Je kan zowel tikken om te typen als vegen, zo demonstreerde Apple al.

Maar of je het met de Nederlandse taal ingesteld überhaupt wel kunt gebruiken, is nog maar de vraag. Op Apple’s Nederlandse pagina van de Apple Watch Series 7 wordt met geen woord gerept over het nieuwe toetsenbord. Op de Engelstalige pagina’s staat het wel uitgelegd, maar op de Nederlandse versie is dit weggelaten. Ook de Scribble-functie wordt hier niet omschreven, maar daarvan wisten we al dat het niet in het Nederlands ondersteund wordt.

Gek genoeg staat het toetsenbord ook niet omschreven op de Duitse-pagina van de Apple Watch Series 7. Het lijkt er dus op dat het nieuwe Apple Watch-toetsenbord alleen werkt in het Engels. Wil je dit wel in Nederland gebruiken, dan kun je dit omzeilen door de Engelse taal als optie toe te voegen. Deze truc werkt ook al voor Scribble, ook al maakt de functie er soms wel vreemde woorden van.



Engels vs Nederlandse pagina.

Waarom werkt dit vermoedelijk niet in het Nederlands?

Het is nog een raadsel waarom dit toetsenbord ogenschijnlijk niet in het Nederlands werkt. Op de iPhone kun je vanaf iOS 15 het QuickPath-veegtoetsenbord in het Nederlands gebruiken. Maar Apple lijkt, om wat voor reden dan ook, Nederlands simpelweg niet toe te willen voegen aan het toetsenbord en Scribble op de Apple Watch. Het blijft slechts gissen wat daar de reden voor is.