Dankzij Scribble is tekst invoeren op de Apple Watch een stukje makkelijker. Met deze functie kun je zelf zinnen maken door letter voor letter op het scherm te tekenen. In dit artikel leggen we uit hoe je dit instelt en gebruikt.

Scribble-functie op de Apple Watch

Je kunt op de Apple Watch berichten sturen door te dicteren of door vooraf ingestelde antwoorden te kiezen, maar je kunt ook zelf woorden schrijven door de letters één voor één op het scherm te tekenen dankzij de Scribble-functie. Maar om deze Scribble-functie te kunnen gebruiken, moet je wel het één en ander instellen.

Hoe kan ik Scribble inschakelen?

De Scribble-functie is al beschikbaar sinds watchOS 3, maar werkt officieel nog niet in het Nederlands. Scribble werkt standaard alleen in het Engels, Duits, Frans, Spaans, Chinees en wat andere talen, maar je kunt als Nederlandse gebruiker deze functie toch benutten. Volg hiervoor onderstaande stappen:

Open de Berichten-app op je Apple Watch en kies een gesprek. Druk nu stevig op het scherm via Force Touch. Er verschijnen nu vier opties in beeld: Antwoord, Details, Stuur locatie en Kies taal. Kies de laatste optie. Selecteer hier English.

Zie je de Engelse taaloptie er niet tussen staan, dan moet je eerst Engels als voorkeurstaal toevoegen op je iPhone:

Ga naar de Instellingen-app. Kies voor Algemeen. Selecteer Taal en regio en voeg hier Engels toe als voorkeurstaal. Ga nu naar Algemeen > Toetsenbord. Voeg daar het Engelse toetsenbord toe.

Zodra je voor Engels gekozen hebt, kun je op de Scribble-knop tikken. Deze staat tussen de microfoon en de emoji. Let er wel op dat de standaardantwoorden die hieronder staan, nu ook in het Engels weergegeven worden. Meer over het instellen van een taal op je Apple Watch en het aanpassen van standaardantwoorden lees je in onderstaande tip.

Bekijk ook Standaardantwoorden op de Apple Watch aanpassen Ben je niet blij met de standaardantwoorden op de Apple Watch, dan kun je die gelukkig eenvoudig aanpassen en uitbreiden. Ook kun je snel in een andere taal een antwoord via de Apple Watch sturen door met Force Touch van taal te wisselen.

Hoe kan ik Scribble gebruiken?

De Scribble-functie werkt vrij eenvoudig. Tik op de Scribble-knop en teken de letters één voor één op het scherm. Hoofdletters worden automatisch weergegeven en het is niet nodig om in blokletters te tekenen. Leestekens zoals vraagtekens, komma’s en punten moet je ook zelf op het scherm tekenen. Via de Space-knop onderaan voeg je een spatie toe en de kleine backspace-knop rechtsonder verwijdert de laatst geschreven letter.

De Digital Crown kun je ook gebruiken met de Scribble-functie. Zodra je aan de Digital Crown draait na het schrijven van een woord, kun je andere vervangende woorden selecteren die hierop lijken. Op deze manier kun je ook woorden omzetten in emoji. Zo kun je het woordje “Hi” vervangen door een zwaaiend handje of het woord “pizza” door een pizzapunt. Is je zin klaar, dan tik je rechtsboven op Send om het bericht te versturen. Hou er rekening mee dat de woordsuggesties alleen Engelstalig zijn.

Scribble werkt in elke app en melding waar je berichten kunt versturen en tekst in kunt voeren.

