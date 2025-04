iPhone 16 flink in prijs gezakt: zo haal je hem goedkoop in huis

De iPhone 16 is sinds september 2024 te verkrijgen en ondertussen flink in prijs gedaald. We vertellen je hoe je de iPhone 16 goedkoop in handen hebt.

De iPhone 16 is het instapmodel van Apple. Hij heeft een adviesprijs van 969 euro en is via de site van Apple nog steeds voor dit bedrag te verkrijgen. Gelukkig kan dit goedkoper.

Schaf je hem als los toestel aan, dan kan je het beste je bestelling plaatsen bij Bol. Hier betaal je €769,80 voor de iPhone 16, maar het kan nog voordeliger als je direct een abonnement afsluit. Kies voor een Unlimited-abonnement van Odido bij GSMweb en je hebt de iPhone in handen vanaf €480,-. Heb je een voorkeur voor een andere provider of aan minder data ook genoeg? We zetten alle opties hieronder voor je op een rij.

iPhone 16 bij webwinkels bestellen: vanaf €480,-

De beste keuze is om de iPhone 16 te bestellen bij een webwinkel. Denk hierbij aan Belsimpel, Mobiel.nl of MediaMarkt. Hier is de prijs die je betaalt voor de iPhone 16 afhankelijk van de bundelgrootte. Hoe meer data, hoe goedkoper die nieuwe iPhone wordt. Maar wees gerust, ook met een kleinere bundel bespaar je flink ten opzichte van een los toestel.

Daarnaast profiteer je van klantvoordeel op het moment dat je thuis internet (en/of tv) van dezelfde provider hebt als je mobiele abonnement. In combinatie met een Unlimited Odido-abonnement bij GSMweb heb je de telefoon dus al vanaf €480,-. Dit abonnement kost je maandelijks echter een flink bedrag. Hieronder zie je de prijzen in combinatie met bundels met ongeveer 10GB aan data.

iPhone 16 bij je favoriete provider bestellen: vanaf €696,-

Heb je thuis internet van Odido, KPN of VodafoneZiggo? Bestel je iPhone 16 dan bij dezelfde provider! Je krijgt namelijk klantvoordeel. Dit loopt op tot €12,50 korting per maand, waaronder €7,50 per maand op je abonnement. KPN geeft je een gratis abonnement op Netflix en bij Ziggo krijg je een extra tv-pakket.

De prijs die je voor je gloednieuwe iPhone 16 betaalt is bij de providers altijd hetzelfde, ongeacht de bundel die je kiest. Je bestelt hem bij KPN, Odido, Vodafone, Ben en Hollandsnieuwe. Hiervan is Odido het goedkoopste (€696,-). Ben en Hollandsnieuwe hebben voordeligere abonnementen, waardoor je misschien voor één van deze partijen zou willen kiezen. Voor het toestel betaal je echter wat meer, waardoor je in totaal iets duurder uit bent.

Heb je een oude telefoon in een lade liggen? Bij Vodafone krijg je momenteel €200 extra inruilwaarde als je een telefoon inlevert bij bestelling van de iPhone 16.

Dit is waarom je de iPhone 16 hebben wil

De iPhone 16 is – zoals we al zeiden – het instapmodel van de serie. Dat wil niet zeggen dat je voor de beste functies voor een Pro-toestel moet gaan. Hij beschikt namelijk over veel leuke functies, die in het verleden alleen voor een Pro-model weggelegd zouden zijn. Het is het perfecte toestel voor iedereen die graag de nieuwste mogelijkheden heeft, maar niet te veel wil betalen.

Zo heeft hij de gloednieuwe cameraregelaar, die je ook gebruikt om Apple Intelligence op te roepen. Daarmee richt je jouw camera op een object waarover je meer wil weten. Vervolgens krijg je direct de resultaten op je scherm te zien. Met deze handige cameraregelaar heb je ook alle instellingen voor de perfecte foto binnen handbereik. Je zoomt ermee in, en schiet de foto.

De ultragroothoeklens is trouwens verbeterd. Daarmee maak je nu ook macrofoto’s. Bovendien zoom tot drie keer optisch in zonder kwaliteitsverlies. Hij draait op de krachtige A18-chip en je hebt de actieknop tot je beschikking. Wat deze precies doet, stel je zelf in. Zo is het een snelknop naar jouw favoriete app. De apps die hier direct mee werken zijn beperkt, maar dankzij de Opdrachten-app worden de mogelijkheden flink uitgebreid.

Vergelijk zelf alle prijzen en abonnementen

We hebben je nu verteld over de goedkoopste manier om een iPhone 16 in huis te halen, maar dat hoeft niet de beste deal voor jou te zijn. Waarschijnlijk heb je voorkeuren voor kleur en opslag, maar er zijn ook veel verschillende bundels om uit te kiezen bij alle providers. Vergelijk zelf alle verschillende abonnementen met elkaar voor de bundel die jij nodig hebt op onze iPhone 16 met abonnement pagina.