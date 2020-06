Met de Vertaal-app in iOS 14 kun je teksten vertalen naar 11 talen onderling. Hoe werkt deze app en wat zijn de verschillen met Google Translate? In deze tip stellen we de mogelijkheden aan je voor.

Vertaal-app in iOS 14

Een van de nieuwe functies in iOS 14 is een ingebouwde vertaalfunctie. Dit is een losse app met de naam Translate. In het Nederlands heet dit de Vertaal-app. Na het kiezen van de taal kun je geschreven en gesproken teksten laten vertalen door deze app. Nederlands wordt helaas nog niet ondersteund, maar je kunt wel van en naar het Engels vertalen.

Ondersteunde talen in de Vertaal-app

Dit zijn de talen die je in de Vertaal-app kunt gebruiken:

Engels

Duits

Frans

Italiaans

Spaans

Arabisch

Russisch

Mandarijn (Chinees)

Japans

Koreaans

Braziliaans Portugees

Je kunt met deze 11 talen elke combinatie maken, dus ook Arabisch-Koreaans.

Getypte tekst vertalen

De Translate-app ziet er wat simpeler uit dan die van Google. Na het opstarten van de app zie je bovenin de twee talen die je gebruikt. Tik je erop, dan kun je een andere taal instellen. Na het intikken van een tekst op het toetsenbord en het drukken op de knop Go krijg je de vertaling te zien.

Je kunt deze tekst vervolgens:

Laten uitspreken

Als favoriet opslaan

Nader onderzoeken door het woordenboek te openen

Het uitspreken van de tekst kan handig zijn als je een vreemde taal leert, al moet je er dan wel zeker van zijn dat de vertaling echt klopt.

De app bewaart de geschiedenis van eerder opgezochte vertalingen. Je kunt de items per stuk wissen door er overheen te vegen. Alle vertalingen kunnen lokaal uitgevoerd met behulp van de Neural Engine. Ook kun je de app lokaal gebruiken, dus zonder internetverbinding. Ben je online, dan maakt de app gebruik van de Apple-servers en zijn de vertalingen van iets betere kwaliteit.

Bij het intikken van tekst zijn alle benodigde toetsenborden van de ondersteunde talen beschikbaar. Je hoeft dus geen extra toetsenborden te installeren.

Gesproken tekst vertalen

Ben je verwikkeld in een gesprek met iemand die een vreemde taal spreekt, dan kun je hiervoor ook de Vertaal-app van Apple gebruiken. Eventueel kun je de iPhone roteren, zodat de tekst groter op het scherm te zien is.

Door op de microfoon te tikken kan één van beide gesprekspartners een tekst inspreken. De iPhone herkent automatisch één van de twee gekozen talen, dus je kunt ook door elkaar spreken. Deze conversatiemodus is zo eenvoudig mogelijk gemaakt met een scherm dat in twee delen is gesplitst, zodat je beide delen van het gesprek ziet. De conversatiemodus werkt voor gedownloade talen, ook als je geen internetverbinding hebt.

Moet je de vertaling aan iemand laten zien, bijvoorbeeld aan een taxichauffeur, dan kun je de tekst ook schermvullend tonen. Dit is een functie die je ook in Google Translate vindt. Vergeleken met Google Translate ziet de Vertaal-app van Apple er iets minimalistischer uit. De grote vraag is natuurlijk hoe goed de vertalingen zijn. Net als bij Google Translate merkten we dat het niet helemaal perfect is. Maar het is vaak goed genoeg om duidelijk te maken wat je bedoelt.

