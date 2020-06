De grootste vernieuwing voor de iPad in iPadOS 14 is de ondersteuning voor handschriftherkenning en Schrijven (Scribble). Met de Apple Pencil schrijf je tekst op het scherm, dat wordt omgezet naar getypte tekst.

De Apple Pencil staat bekend als een tekenpen, maar in iPadOS 14 heeft Apple ook oog voor mensen die teksten willen schrijven. Er komen talloze handigheidjes bij die handgeschreven tekst op de iPad net iets makkelijker maken. Je hoeft dus niet meer het toetsenbord tevoorschijn te halen, maar kunt in elk tekstveld schrijven en fouten gewoon doorkrassen.

De handschriftherkenning in iPadOS 14 gaat een stuk verder dan het omzetten van handgeschreven tekst naar getypte tekst. Je kunt met de Pencil ook handgeschreven teksten markeren met een markeerstift, kopiëren en plakken. Ook kan de iPad telefoonnummers en datums herkennen in handgeschreven tekst en de juiste app openen als je erop tikt. Zo zitten er nog meer handige handschriftfuncties in iPadOS 14, die we hieronder met je langslopen.

Handschriftherkenning in iPadOS 14

In iPadOS 14 kun je in elk tekstveld schrijven met je Apple Pencil. Zo kun je een snelle notitie maken in een willekeurige app, of een zoekopdracht invullen in Safari of Apple Kaarten. Het voordeel hiervan is dat je je Apple Pencil niet hoeft weg te leggen om tekst in te typen. Zeker als je met de iPad rondloopt heb je niet altijd de mogelijkheid om de iPad even neer te leggen om comfortabel je teksten in te typen. Handschriftherkenning is dan ideaal: je schrijft met handschrift gewoon de zoekopdracht in het vakje.

Je kunt met de Apple Pencil in elk tekstveld schrijven. De omzetting naar tekst gebeurt lokaal op je toestel. Er wordt dus niets naar Apple gestuurd en je privacy komt niet in het geding.

Scribble-shortcuts voor snelle acties

Tijdens het gebruik van de Scribble-functie krijg je een kleine werkbalk te zien met allerlei shortcuts. Zo krijg je in de Herinneringen-app een balk voor tijdstip, locatie, vlagmarkering en invoegen van een foto. In de Mail-app krijg je opties voor het invoegen van een foto en het kiezen van verschillende lettertypes.

Ook kun je makkelijk een klein toetsenbordje linksonder in het scherm tonen als je met één hand een tekst wilt intypen, terwijl je met de andere hand de Pencil vasthoudt. Zonder dat het toetsenbord een groot deel van het scherm blokkeert.

Krassen om te wissen

In iPadOS 14 kun je ook heel gemakkelijk een woord wissen uit een tekst, door het simpelweg door te krassen met je Apple Pencil. Deze functie was al beschikbaar in apps zoals Nebo MyScript maar het is nu standaard aanwezig in elke iPad-app. Je kunt ook een extra spatie verwijderen door op het scherm te krassen.

Extra witruimte met Apple Pencil

Het zetten van een extra spatie in getypte tekst is net zo gemakkelijk: je houdt de Apple Pencil even op het scherm gedrukt tussen twee woorden en er wordt een extra spatie toegevoegd. Ideaal als je twee woorden per ongeluk aan elkaar hebt geschreven.

In handgeschreven teksten kun je ook meer ruimte maken tussen zinnen en alinea’s. Daarvoor selecteer je eerst de tekst. Vervolgens versleep je het driehoekje dat aan de linkerkant verschijnt. Trek het omhoog of omlaag om de witruimte aan te passen. Dit werkt zowel met de Apple Pencil als met je vinger.

Je kunt ook de functie ‘Insert Space Above’ kiezen in de balk die verschijnt. Je krijgt dan een horizontale lijn te zien die je over het scherm kunt slepen naar de gewenste positie.

Vormen herkennen op de iPad

iPadOS kan allerlei getekende vormen herkennen en zet deze om naar geometrisch perfecte vormen. Teken je bijvoorbeeld een rondje en pauzeer je even aan het einde, dan zet iPadOS het om naar een perfect ronde cirkel. Het herkennen van vormen is ideaal als je vaak diagrammen tekent of als je een nette vorm wilt hebben in een schets.

Het herkennen van vormen werkt met:

Lijn

Boog

Vierkant

Rechthoek

Cirkel

Ovaal

Hart

Driehoek

Ster

Wolk

Zeshoek

Denkwolkje

Omkaderde pijl

Continue lijn met hoeken van 90 graden

Lijn met een pijl aan het einde

Boog met een pijl aan het einde

Datatypes herkennen in notities

In handgeschreven notities kan de iPad ook adressen, telefoonnummers, e-mailadressen en andere data herkennen. Zo kun je vanuit je handgeschreven notitie meteen tikken om een adres in Apple Kaarten te bekijken, of een datum in je agenda. Tik je op een e-mailadres, dan zal de Mail-app worden geopend zodat je meteen een berichtje kunt sturen. Dit werkt met zogenaamde data detectors.

Handschrift kopiëren en plakken

Zou het niet handig zijn als je een handgeschreven stuk tekst, bijvoorbeeld een getekende afbeelding, kunt verplaatsen? In iPadOS 14 is dat mogelijk. Selecteer je handgeschreven tekst, geef aan dat je als tekst wilt kopiëren en het wordt omgezet naar getypte tekst. De handgeschreven notitie blijft ook bestaan. Dit is ideaal als je graag handgeschreven notities bewaart, maar ook wilt beschikken over een digitale kopie die je makkelijk kunt doorzoeken. Het omzetten van handschrift naar tekst gebeurt uiteraard lokaal, zodat er geen privacybezwaren zijn.

Slim selecteren van handschrift

Met de Apple Pencil kun je vanaf iPadOS 14 nog beter handgeschreven notities maken. Smart Selection zorgt ervoor dat je een enkel handgeschreven woord of een complete zin kunt selecteren, op dezelfde manier die je van getypte tekst gewend bent. Je kunt dubbeltikken voor een woord of driemaal tikken voor een complete zin.

Je kunt ook met je Apple Pencil of vinger over een stuk handgeschreven tekst vegen om het te selecteren. Bij lange teksten kun je dit vrij snel doen. Wil je heel nauwkeurig werken, dan beweeg je wat langzamer. Hoe langzamer je beweegt, hoe nauwkeuriger de selectie werkt, tot op de letter nauwkeurig. Heb je te veel geselecteerd, dan kun je terug bewegen om de selectie ongedaan te maken.

Bij getypte teksten kun je voortaan een cirkeltje er omheen zitten om een woord te selecteren, zodat je het makkelijk kunt verplaatsen of kopiëren.

Bij het selecteren van tekst kan de iPad daarbij machine learning onderscheid maken tussen handgeschreven tekst en tekeningen.

iPadOS 14 komt in het najaar van 2020 uit. Momenteel kunnen ontwikkelaars al de iPadOS 14 beta testen en in de loop van juli verwachten we de publieke beta, zodat iedereen die dat wil ermee bezig kan gaan. Hou de aankondigingen in de gaten!