In de Apple TV-app vind je zogenaamde kanalen. Dit zijn afzonderlijke abonnementen op streamingdiensten binnen Apple's eigen TV-app. In dit artikel lees je over het nieuwste Apple TV-kanaal met de MLS Season Pass, maar ook de andere kanalen en hoe je je hierop abonneert.

De Apple TV-app is de plek waar je films uit de iTunes Store kan kopen of huren, maar ook kan kijken naar content van Apple TV+. Maar de app biedt nog meer. Zo kun je sommige streamingdiensten koppelen aan de TV-app, maar er zijn ook zogenaamde Apple TV-kanalen die nog meer functies bieden. Content van dergelijke kanalen kijk je rechtstreeks in de TV-app zelf, dus je hoeft de app dan helemaal niet te verlaten.

Wat zijn Apple TV-kanalen?

De Apple TV-kanalen zijn als het ware aparte streamingdiensten binnen Apple’s eigen tv-app. Soms zijn het diensten die zelf ook een eigen app hebben, maar er zitten ook diensten bij die alleen via de Apple TV-app beschikbaar zijn. Voor elk Apple TV-kanaal betaal je apart een vast bedrag per maand. Dergelijke kanalen bieden films en series, maar bijvoorbeeld ook nieuws en entertainment. Het aanbod van de Apple TV-kanalen verschilt per land.

Het verschil met het koppelen van een streamingdienst aan de TV-app, is dat je dat alleen kan doen als je al op de dienst geabonneerd bent en dat het kijken zelf via de eigen app van de aanbieder loopt. Je kunt bijvoorbeeld Disney+ koppelen aan de TV-app, maar zodra je een film of serie vanuit Apple’s TV-app start, schakel je over naar de app van Disney+. Bij een Apple TV-kanaal is dat niet zo: alle content kijk je rechtstreeks in de Apple TV-app zelf. Wel kun je in beide gevallen films, series en andere content toevoegen aan je Volgende-kijklijst.

De Apple TV-kanalen zijn beschikbaar op al je Apple-apparaten waar de TV-app op beschikbaar is. Op sommige andere apparaten met de TV-app kun je de kanalen mogelijk niet gebruiken.

Bekijk ook Streamingdiensten koppelen aan de Apple TV-app: zo doe je dat De Apple TV-app biedt je de optie om apps van streamingdiensten te koppelen. Dit heeft een aantal voordelen, maar het werkt helaas niet met alle diensten. Lees hier welke diensten je in Nederland kan koppelen aan de Apple TV-app en wat je eraan hebt.

Beschikbare kanalen in de TV-app

In Nederland zijn er helaas niet zoveel Apple TV-kanalen beschikbaar. Apple’s eigen streamingdienst Apple TV+ is het bekendste Apple Tv-kanaal. Je kunt je daarvoor abonneren voor €6,99 per maand, maar het is ook inbegrepen bij Apple One.

MLS Season Pass: Amerikaanse voetbalcompetitie

Sinds februari 2023 biedt Apple hier ook het MLS Season Pass-kanaal. Voor €14,99 per maand (of €12,99 per maand als je Apple TV+-abonnee bent) kun je alle wedstrijden uit de Amerikaanse voetbalcompetitie zien. Ook in Nederland kun je je daar op abonneren en zo de wedstrijden live volgen. Behalve live wedstrijden, vind je hier ook programma’s over de MLS, zoals MLS Review, The Best of MLS en Club Profiles. Als je fan bent van de Amerikaanse voetbalcompetitie, is dit een kanaal voor jou.

Op dit moment zijn dit de Apple TV-kanalen waar je je in Nederland op kunt abonneren:

Apple TV+ (Apple’s eigen streamingdienst met films en series; €6,99 per maand)

MLS Season Pass (Amerikaanse voetbalcompetitie; €14,99 per maand, €12,99 per maand voor Apple TV+ kijkers)

Noggin (streamingdienst voor kinderen met series van Nick Jr.; €3,99 per maand)

Deze Apple TV-kanalen waren voorheen ook beschikbaar in Nederland, maar zijn inmiddels gestopt:

Abonneren op een Apple TV-kanaal en inhoud bekijken

Het abonneren op een Apple TV-kanaal verloopt via je Apple ID. Je betaalt dan ook met het betaalmiddel dat gekoppeld is aan jouw Apple-account. Abonneren doe je zo:

Open de TV-app op je iPhone, iPad of Mac. Ga naar het Kijk nu-tabblad en scroll een stukje naar onderen tot het kopje Kanalen. Kies het kanaal waar je meer over wil zien. Tik op Abonneren en bevestig het abonnement.

Soms is er een gratis proefperiode beschikbaar, maar het kan ook zo zijn dat er meteen kosten in rekening gebracht worden. Je abonnement weer opzeggen kan via Instellingen > je naam > Abonnementen.

Bekijk ook Alles over App Store abonnementen: beheren, opzeggen en misleiding Steeds meer apps gebruiken abonnementen voor extra functies. Je kunt het lidmaatschap automatisch verlengen of tijdig opzeggen en in deze tip lees je hoe dat werkt. We bespreken ook hoe je misleiding voorkomt.

Als je je abonneert en je maakt gebruik van gezinsdeling, dan kan iedereen binnen dit gezin meekijken naar de content van dat kanaal. Om naar de content te kijken, open je gewoon de TV-app en scroll je naar het kanaal. Elke individuele film, serie, documentaire, sportwedstrijd of andere content, kun je met het plusje rechtsboven aan je kijklijst toevoegen.