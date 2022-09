Lees alles over eSIM en Apple SIM, de digitale simkaart in Apple-toestellen. De eSIM is een ingebouwde simkaart in sommige iPhones, iPads en Apple Watch-modellen. In welke landen is eSIM en hoe zit het met eSIM in Nederland?

eSIM en Apple SIM

De eSIM is een ‘digitale’ simkaart die ervoor zorgt dat je gemakkelijker van provider kunt wisselen. Je hebt dan geen traditionele plastic simkaart meer nodig. Steeds meer iPhones zijn dualsim of zijn zelfs geschikt voor meerdere eSIM’s, zodat je naast de fysieke simkaart ook een eSIM kunt gebruiken. Hoe zit het met de eSIM in Nederland en hoe werkt de eSIM in de nieuwste iPhones? In dit uitlegartikel lees je alles over de eSIM, Apple SIM, dualsim en wat je ermee kunt.

Nieuw! iPhone 14 met eSIM

Apple introduceerde de Apple simkaart in 2014, gelijktijdig met de iPad Air 2 . Aanvankelijk ging het om een losse plastic simkaart, die in bepaalde landen werd meegeleverd bij de 4G-modellen van de iPad . Later werd de Apple SIM ingebouwd in de 4G-modellen van de iPad , waarna uiteindelijk de eSIM volgde. De iPhone XS was de eerste iPhone met eSIM en dus ook dualsim, want je kon er nog steeds een fysiek simkaartje in stoppen.

In de Verenigde Staten zullen de iPhone 14-modellen niet meer met een fysiek simkaartslot worden verkocht. In plaats daarvan kiest Apple volledig voor eSIM. Je kunt zelfs meerdere eSIM-profielen instellen, elk met een andere bel- en databundel eraan gekoppeld.

iPhone 14 (Plus) in de VS: 6 eSIMs, waarvan steeds 2 actief kunnen zijn

iPhone 14 Pro (Max) in de VS: 8 eSIMs, waarvan steeds 2 actief kunnen zijn

Alle iPhone 14-modellen buiten de VS: 1 fysieke simkaart + 2 eSIMs

Bij eerdere modellen was altijd nog een fysiek simkaartslot aanwezig, waardoor je zelf kon kiezen of je de eSIM wilde gebruiken. Bij deze nieuwe modellen werkt het alleen nog met eSIM. Maar zoals gezegd: alleen bij iPhone 14-modellen die in de VS worden verkocht. In alle andere landen heeft de iPhone 14 nog een fysiek simkaartslot én de mogelijkheid om twee eSIMS te gebruiken.

Het instellen van de eSIM op de Amerikaanse modellen werkt hetzelfde als voorheen: je kunt eSIM Quick Transfer gebruiken om je fysieke simkaart om te zetten naar een eSIM-variant, of je kunt een QR-code van je provider gebruiken.

Is het verstandig een iPhone 14 uit de VS te halen?

iPhones uit de VS zijn momenteel relatief goedkoop, zelfs als je de salestax meerekent. Dat heeft met een aantal factoren te maken: de sterke dollar, het feit dat Apple in de VS geen prijsverhoging heeft doorgevoerd (en in andere landen wel). Is het daarom verstandig om een iPhone 14 uit de VS te halen?

Hier moet je rekening mee houden:

De Amerikaanse iPhones ondersteunen soms andere frequentiebanden voor 4G/5G. Over het algemeen zul je niet snel tegen problemen aanlopen bij internationale roaming. Zeker in Europa worden alle gebruikelijke frequentiebanden wel ondersteund.

De Amerikaanse iPhone 14-modellen hebben alleen eSIM. Dit kan een probleem zijn als je in landen komt waar nog geen eSIM beschikbaar is.

De impact daarvan valt in de praktijk wel mee. Zo is er in China geen eSIM verkrijgbaar via de normale providers, maar je kunt wel de eSIM gebruiken van bijvoorbeeld Three HK. Afhankelijk van de gekozen bundel biedt deze ook dekking voor het vasteland van China.

Bij mensen die een deel van het jaar in het buitenland doorbrengen en niet zo handig zijn, kan het even wennen zijn om op eSIM over te stappen. Je moet namelijk tussen twee profielen wisselen (‘Thuis’ en ‘Reizen’) en dat kan voor sommige mensen wat minder intuïtief aanvoelen dan het insteken van een plastic simkaartje. Maar het is de toekomst.

Wat is eSIM?

eSIM is een ingebouwde ‘virtuele’ simkaart voor smartphones, tablets en andere kleine apparaten. Het dient als vervanger voor de fysieke simkaart en is bedacht door de GSMA, een samenwerkingsverband van telecombedrijven.

De eSIM is in feite een ingebouwde SIM-chip, die standaard in je toestel aanwezig is. Voor fabrikanten zoals Apple is een eSIM ideaal, omdat de chip minder ruimte inneemt dan een traditioneel simkaartslot. Vooral bij kleine apparaten zoals de Apple Watch is er nauwelijks ruimte voor een volledig simkaartslot. Op de iPhone vind je vaak beide oplossingen naast elkaar in de vorm van dualsim: er is nog wel een fysieke simkaart aanwezig, maar daarnaast kun je één of twee eSIM’s gebruiken. Veel Nederlandse en Belgische providers bieden al eSIM aan voor hun abonnementen en daarnaast zijn er internationale aanbieders zoals Truphone en GigSky.

Een eSIM werkt met netwerken van meerdere providers, waardoor je gemakkelijk van provider kunt wisselen. Dit is de reden waarom providers niet staan te springen: het maakt de overstap naar een andere provider wel erg makkelijk. Apple en Samsung zijn al jarenlang in gesprek met providers om de eSIM breed uit te rollen, maar de telecomsector is nog steeds niet volledig overgestapt naar digitale simkaarten.

De eSIM wordt dan ook nog vaak gebruikt in combinatie met een fysieke simkaart. In de nieuwste iPhones kun je daardoor twee (of drie) telefoonnummers op hetzelfde toestel gebruiken. Alles over dualsim op de iPhone lees je in een apart artikel.

Dualsim op de iPhone gebruiken: zo doe je dat Recente iPhones beschikken over een dualsim-functie. Naast het normale simkaartslot zit er ook een eSIM in, waarmee je een tweede nummer kunt toevoegen. In deze tip leggen we je uit hoe je de eSIM dualsim instelt en gebruikt.

Welke toestellen bevatten een eSIM?

Een eSIM is te vinden in de volgende Apple-producten:

Eerdere iPad-modellen waren wel verkrijgbaar in een Cellular-variant, maar beschikten nog over een fysiek simkaartslot of een Apple SIM (zie verderop). Daarna is Apple bij de iPads volledig overgestapt op de eSIM.

In de Cellular modellen van de Apple Watch is een eSIM aanwezig, maar deze werkt alleen met specifieke providers in het land van aankoop. Koop je je 4G Apple Watch in Frankrijk met een Frans abonnement, dan kun je alleen in Frankrijk gebruik maken van de mobiele dataverbinding. Roaming wordt niet ondersteund. Bij de iPhones en iPads is het juist wél mogelijk om wereldwijd gebruik te maken van de dataverbinding van je eSIM.

Welke providers bieden eSIM-dekking

Als je een data-abonnement voor je eSIM wilt afsluiten kun je terecht bij providers en diverse andere aanbieders die de eSIM ondersteunen. In Nederland en België kun je een eSIM voor dagelijks gebruik krijgen via je normale provider. Ga je op vakantie, dan is een eSIM van een internationale aanbieder vaak goedkoper. Voorbeelden zijn GigSky, Truphone, KnowRoaming en Flexiroam. Maar we hebben ook goede ervaringen met lokale providers die goedkope wereldwijde eSIM-dekking aanbieden, zoals Three HK. Je kunt deze eSIM ook gebruiken als je helemaal niet van plan bent om naar Hongkong te gaan, maar bijvoorbeeld een reis naar Bali of Australië gaat doen. De volledige lijst van eSIM-aanbieders vind je hier. Lees ons artikel eSIM vergelijken om te achterhalen welke oplossing voor jou het beste is.

Bekijk ook eSIM vergelijken: wie biedt de beste eSIM keuze voor de iPhone? Ben je op zoek naar een eSIM? Dan zijn er diverse aanbieders waar je uit kan kiezen. In dit artikel vergelijken we de eSIM bij diverse providers, zowel voor data als alles-in-één bundels. We zetten de verschillen tussen eSIM bij de providers op een rij.

Hoe zit het met de eSIM in Nederland?

In Nederland zijn vier providers die de eSIM ondersteunen:

Bij deze providers kun je zelf kiezen welk type simkaart je wilt: fysiek of virtueel. Er is geen verschil in prijs, al moet je voor het aanvragen van een eSIM soms wel een klein bedrag betalen voor de simkaartwissel. Het voordeel van eSIM is dat je er meteen gebruik van kunt maken en niet hoeft te wachten tot de envelop met fysieke simkaart wordt thuisbezorgd. In onze eSIM FAQ lees je hoe je je fysieke simkaart bij je eigen provider kunt overzetten naar een eSIM.

Hoe zit het met de eSIM in België?

In België zijn drie providers die de eSIM ondersteunen:

Orange

Proximus

Mobile Vikings

Meer details lees je in ons artikel eSIM vergelijken.

Wat is Apple SIM?

De Apple SIM was een voorloper van de eSIM. Het was een fysieke simkaart, die vrijwel op dezelfde wijze werkt als de elektronische simkaart. Sommige iPads werden geleverd met Apple SIM, die qua werkwijze nauwelijks verschilt van de eSIM. Vervolgens kon je een data-abonnement afsluiten bij partners zoals GigSky en Truphone. Nieuwere iPads hebben een eSIM.

Deze modellen hebben nog wel een geïntegreerde Apple SIM:

Bij deze modellen kon je een plastic Apple SIM gebruiken:

iPad Pro 2015 (12,9-inch)

iPad Air 2

iPad 2018

iPad 2017

iPad mini 4

iPad mini 3

De opvolgers hiervan werken met eSIM en vereisen dus niet langer de speciale Apple SIM.

Wat zijn eSIM voordelen en nadelen?

De eSIM heeft talloze voordelen, zowel voor gebruikers als voor Apple. Als het traditionele simkaartslot achterwege kan blijven, kan Apple compactere apparaten ontwerpen. Ook biedt het de mogelijkheid om een dualsim iPhone te maken, zonder dat er ruimte hoeft te zijn voor twee fysieke simkaarten. Er is één uitzondering: in China brengt Apple dualsim iPhones uit met twee fysieke simkaartsloten, terwijl voor de rest van de wereld is gekozen voor een combinatie van fysieke simkaart en eSIM.

Voor gebruikers is het voordeel dat je niet meer afhankelijk bent van het fysieke simkaartje van je provider en makkelijker kunt wisselen. Nu duurt het vaak nog dagen voordat je je nieuwe simkaart per post krijgt toegestuurd. Met een eSIM kun je binnen een paar minuten van provider wisselen. De eSIM haalt via een beveiligde verbinding het simprofiel op. Dit is vooral handig bij providers met een korte opzegtermijn.

Een nadeel van eSIM is dat voornamelijk alleen nog de grote providers de virtuele simkaart ondersteunen. Zit je bij een kleinere provider, dan kan je meestal niet voor de eSIM kiezen. Ook in het buitenland worden nog lang niet alle providers ondersteund.

Een ander nadeel is dat je snel extra kosten kunt maken als je niet goed oplet bij het gebruik van je eSIM. Check de voorwaarden van je provider om te zien welke regels er gelden en welke verantwoordelijkheden je zelf hebt om extra kosten te voorkomen.

Is een eSIM handig op vakantie?

De eSIM biedt vooral gemak als je op rondreis bent door meerdere landen of geen zin hebt om een lokaal simkaartje te regelen. Je kunt in meerdere landen internetten, zonder dat je van simkaart hoeft te wisselen. Neem je bijvoorbeeld een databundel bij GigSky of Truphone, dan ben je meteen online zodra je uit het vliegtuig stapt. Het is duurder dan een lokale simkaart, maar het scheelt ook veel gedoe. In EU-landen is het meestal voordeliger om de databundel van je eigen provider te gebruiken via de persoonlijke hotspot (tethering). Er gelden in de EU immers gunstiger voorwaarden qua roaming en je kunt vaak je databundel van thuis blijven gebruiken, zonder extra kosten.

Een ander voordeel is dat je je eigen nummer op je eSIM kan blijven gebruiken in combinatie met een fysieke simkaart van een lokale aanbieder. Zo blijf je bereikbaar op je eigen nummer via de elektronische simkaart, maar verbruik je data via de fysieke lokale simkaart.