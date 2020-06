Jaren geleden introduceerde Apple de functie single sign-on. De functie is in het leven geroepen om het makkelijker te maken om in te loggen bij tv-aanbieders en de bijbehorende apps. Met single sign-on hoef je daardoor maar één keer in te loggen voor al je iPhones en iPads die met dezelfde Apple ID ingelogd zijn. Met de nieuwste update van de Belgische Proximus Pickx-app is dit nu beschikbaar in België.



Proximus Pickx met single sign-on

Belgische gebruikers met de nieuwste versie van de Proximus Pickx-app, kunnen met hun bekende gegevens inloggen in de instellingen van de iPhone of iPad. Je gaat dan in de instellingen naar TV-aanbieder en logt daar in met je gegevens. Je kan ook de app opstarten en toestemming geven om de gegevens te gebruiken voor de TV-aanbieder-instellingen.

Single sign on is vandaag bij @proximus gelanceerd pic.twitter.com/lvoVINlrts — Jurgen (@jurgen37) June 17, 2020

Het grootste voordeel is dat je maar één keer hoeft in te loggen op een iPhone of iPad. Als je meerdere devices hebt, ben je daarna automatisch ingelogd op alle apparaten. Apart inloggen op een iPad of tweede iPhone is dan niet meer nodig, zolang je op dat toestel bent ingelogd met dezelfde Apple ID.

Apple biedt single sign-on ook aan op de Apple TV, maar het is niet duidelijk of Proximus dit ook ondersteunt. Daarnaast biedt Apple bij sommige apps ook zero sign-on aan, waardoor je automatisch wordt ingelogd en je dus niet meer zelf gegevens in hoeft te voeren. Deze functie wordt door Proximus niet ondersteund. Er zijn in Nederland momenteel geen aanbieders die gebruikmaken van deze functie.