Benieuwd naar de Apple News-app? De News-app is (nog) niet officieel beschikbaar in Nederland en België, maar is al wel te gebruiken. In deze tip lees je hoe je het werkend krijgt op zowel de iPhone, iPad als Mac.

De Apple News-app is officieel te gebruiken in de Verenigde Staten, Australië, het Verenigd Koninkrijk en enkele andere landen. Ben je benieuwd hoe deze app werkt en hoe hij eruit ziet, dan kun je Apple News ook in Nederland en België bekijken. Dat kan zowel op de iPhone, iPad en op de Mac.

Apple News app gebruiken op iPhone en iPad

In Nederland is al veel langer een nieuwswidget beschikbaar, waar ook het logo van Apple News op staat. Er staat Nederlands nieuws in, maar dit is eigenlijk niet de ‘echte’ Apple News-app, die veel uitgebreider is.



In deze varianten is de News-widget te krijgen in Nederland en België.

De volledige app is alleen beschikbaar in een beperkt aantal landen. Op Nederlandse en Belgische iPhones is de app verborgen, tenzij je de volgende stappen onderneemt:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Selecteer Algemeen en tik op Taal en regio > Regio. Selecteer bijvoorbeeld Verenigde Staten. Je iPhone of iPad wisselt nu naar de nieuwe regio. Ga naar het beginscherm. Je moet mogelijk zoeken naar de app. Open Spotlight door vanaf het midden an het scherm naar beneden te vegen en tik News in. De app verschijnt nu in de resultaten. Tik op het symbool om de app op te starten.

Nadat je hem één keer opgestart hebt, verschijnt de app automatisch op je beginscherm. Houd er wel rekening mee dat alle artikelen nog in het Engels zijn en dat sommige onderdelen niet te gebruiken zijn, ook al staat je regio ingesteld op Verenigde Staten. Ook het nieuws zelf is afkomstig van bronnen uit de regio die je hebt gekozen.

Door het veranderen van je regio verschijnen er soms nog een aantal andere zaken. Dit is het geval wanneer Apple een nieuwe functie op dat moment alleen in de Verenigde Staten heeft uitgerold. Gebruik je de News-app niet, dan raden we sowieso aan om de regio weer op Nederland te zetten.

Let op: Het gaat dus alleen om de Apple News-app, niet de bijbehorende widget. De widget is voor iedereen in te stellen, ook in Nederland en België. Meer over het instellen van widgets op je iPhone en iPad lees je in onze tip.

Apple News app gebruiken op de Mac

Op de Mac kun je ook de News-app gebruiken, maar hij staat wel verborgen. Je gebruikt de app als volgt:

Open de Finder en klik in de linkerkolom op Apps. Voer de toetscombinatie Command + Shift + . (punt) in om verborgen bestanden te tonen. De News-app verschijnt nu in de zoekresultaten. Dubbelklik om hem te openen. Wil je de app eenvoudiger openen, sleep hem dan naar je Dock of bureaublad. De app zal niet in Launchpad verschijnen.

Ook hier geldt dat niet alle functies beschikbaar zijn en dat je mogelijk niet alle verhalen kan lezen. Het is dus niet nodig om je regio aan te passen. Als je de app vaker wil gebruiken zonder dat je telkens deze stappen hoeft te volgen, kun je de app vanuit de Finder naar je Dock slepen. Hij blijft dan altijd beschikbaar.