Carrier billing is één van de manieren om apps te betalen uit de App Store. Met deze functie betaal je apps via je telefoonrekening. Bij welke providers werkt carrier billing en hoe stel je dit in? In dit artikel lees je er alles over.

Carrier billing met je Apple ID: apps betalen via je provider

Voor je Apple ID kun je allerlei betaalmethodes instellen. Je kan bijvoorbeeld met iDEAL in de App Store betalen, maar je kan ook een creditcard toevoegen of een tegoed storten met een iTunes-cadeaukaart. Als dit voor jou niet haalbaar of wenselijk is, dan is er nog een andere optie, namelijk afrekenen via je telefoonrekening. Je aankopen uit de App Store verschijnen hierdoor op je factuur van je provider. Dit is alleen mogelijk bij particuliere abonnementen, dus niet bij zakelijke mobiele abonnees.

Zo werkt carrier billing op de iPhone, iPad en Mac.

Wat is carrier billing?

De naam verklapt het al een beetje: facturering via je provider. In het geval van je Apple ID betekent dit dat je apps, boeken, muzieknummers en Apple Music kan afrekenen via je eigen provider. Je hoeft daardoor niet te letten of er nog wel genoeg saldo op je Apple ID staat en of je creditcard nog wel geldig is. Alle kosten die je maakt via diensten van Apple verschijnen op de factuur van je mobiele provider, die dit automatisch in rekening brengt in combinatie met je normale telefoonkosten.

Welke providers ondersteunen apps betalen via je telefoonrekening?

Carrier billing is alleen beschikbaar als jouw provider het ondersteunt. Dat betekent dus dat niet iedereen gebruik kan maken van deze functie. Zowel in Nederland als in België werkt het bij een aantal providers:

Nederland

België

Base-PayByMobile

Proximus

Zit je bij een andere provider, dan werkt het helaas niet. Je moet dan dus één van de andere betaalmethodes kiezen, zoals met iDEAL in de App Store betalen. Je kan ook handmatig geld toevoegen aan je Apple ID-saldo.

Hoe kan ik carrier billing voor Apple ID instellen?

Zit je bij een ondersteunende provider en wil je apps en meer betalen via je telefoonrekening? Je kan dit instellen via je iPhone, iPad of Mac.

iPhone en iPad

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Tik op je naam, gevolgd door Betaling en verzending. Log in met je wachtwoord, Face ID of Touch ID. Tik op Voeg betaalmethode toe. Kies Mobiele telefoon. Kies voor Gebruik dit mobielnummer of voer je een ander mobiel nummer in. Je toestel controleert of het nummer bij een ondersteunende provider hoort en wordt vervolgens geverifieerd. Je ontvangt mogelijk per sms een eenmalige code die je ter verificatie in moet voeren.

