Bellen via wifi is een functie op de iPhone waardoor je via je eigen wifi-verbinding contact maakt met het netwerk van je provider. Zo kun je ook bellen als je bijvoorbeeld slecht bereik hebt. Bij welke providers werkt het en wat heb je nodig? Je leest het hier.

Bellen via WiFi (ook wel Wi-Fi Calling of VoWifi genoemd) is een functie in iOS die je laat bellen via je eigen WiFi-netwerk, terwijl de verbinding loopt via je eigen provider. Wifi-bellen zorgt ervoor dat je ook gewone telefoongesprekken kunt voeren op plekken waar slecht mobiel bereik is. Wat heb je nodig voor Bellen via wifi en bij welke providers werkt het? Je leest er alles over in deze gids.

Bellen via wifi: telefoongesprekken via een internetverbinding

Bij een normaal telefoongesprek bel je via de verbinding van je mobiele provider. Je iPhone maakt daarbij verbinding met de zendmasten die in Nederland verspreid staan. De spreiding van de zendmasten bepaalt ook het bereik. In hele afgelegen gebieden kan het zijn dat het bereik een stuk minder is, terwijl ook bij juist hele drukke gebieden de verbinding niet optimaal kan zijn. Bellen via wifi lost het probleem van een slecht bereik op. Doordat je iPhone via een wifi-verbinding contact legt met je provider, kun je ook in geval van slecht bereik gewoon een normaal telefoongesprek voeren.

Het wifi-netwerk wordt alleen gebruikt om de verbinding tussen jouw toestel en het netwerk van de provider te leggen. Je belminuten verschijnen dan ook gewoon op de rekening van je provider, dus je betaalt er hetzelfde voor als bij een normaal telefoongesprek. Heb je bijvoorbeeld een abonnement met honderd belminuten, dan gelden deze ook gewoon bij het gebruik van VoWifi.

Bellen via wifi: dit heb je nodig

Bellen via wifi is op de iPhone beschikbaar sinds iOS 8. Echter was de functie een lange tijd niet beschikbaar in Nederland, omdat Nederlandse providers dit nog niet ondersteunden. Sinds december 2016 is dit in Nederland wel mogelijk. Je hebt daar het volgende voor nodig:

iPhone 5c of nieuwer

iOS 10.2 of nieuwer

Bellen via wifi werkt via deze providers

Bellen via wifi moet geactiveerd worden door de desbetreffende provider. In Nederland is VoWifi beschikbaar bij de volgende provider(s):

Vodafone (uitrol gestart in december 2016)

Tele2 (uitrol gestart in februari 2018)

KPN (uitrol gestart in oktober 2018)

Simyo (uitrol gestart in maart 2019)

T-Mobile (uitrol sinds in maart 2019)

In België is Bellen via wifi beschikbaar bij de volgende provider(s):

Telenet: Vanaf iOS 10.3 en de nieuwste aanbieder versie (op te halen via Instellingen > Algemeen > Info)

Orange: Vanaf iOS 11.4 (meer info hier).

Proximus: Vanaf iOS 14.3 en iOS 12.5.

Bellen via wifi inschakelen

Om VoWifi in te schakelen, doe je het volgende:

Controleer of je voldoet aan bovenstaande criteria. Controleer ook de het versienummer van de aanbieder via Instellingen > Algemeen > Info. Als er een nieuwere versie beschikbaar is, verschijnt er automatisch een melding in beeld. Ga naar Instellingen > Telefoon. Je ziet hier een kopje genaamd Bellen via wifi. Schakel de functie in. Controleer of Bellen via wifi correct ingeschakeld is door de Vliegtuigmodus aan te zetten en daarna wifi in te schakelen. Als het goed is verschijnt er nu een aparte providernaam in beeld. In het geval van Vodafone is dat Vodafone NL Wi-Fi.

De functie werkt ook samen met iCloud. Hierdoor kun je ook vanaf een iPad, iPod touch of Mac een telefoongesprek voeren, zelfs als je iPhone niet in de buurt is. In Nederland wordt deze functie niet ondersteund.

Voordelen en nadelen van Bellen via wifi

Bellen via wifi heeft meerdere voordelen. Behalve dat je een gewoon telefoongesprek kunt voeren op plekken waar het bereik tekort schiet, is de kwaliteit ook een stuk beter. Bij bijvoorbeeld Vodafone wordt bij VoWifi gebruikgemaakt van HD-voice. Hierdoor wordt de verbinding niet alleen veel sneller tot stand gebracht, maar is de geluidskwaliteit ook aanzienlijk beter. Stemmen klinken helderder en vallen minder vaak weg. Om HD-voice te gebruiken, moeten beide gesprekspartners klant zijn bij dezelfde provider en gebruikmaken van VoWifi.

Een nadeel is wel dat VoWifi mogelijk geen ondersteuning biedt voor alarmnummers. Dit verschilt per provider en wordt aangegeven bij Instellingen > Telefoon > Bellen via wifi. Ook werkt het standaard niet vanuit het buitenland, tenzij je gebruikmaakt van een VPN-verbinding en je je locatie dan virtueel op Nederland zet.

Problemen met VoWifi

Heb je een probleem met het inschakelen van Bellen via wifi, voer dan de volgende stappen uit:

Controleer of Bellen via wifi ingeschakeld is via Instellingen > Telefoon. Start je iPhone opnieuw op. Probeer verbinding te maken met een ander wifi-netwerk, want VoWifi werkt mogelijk niet met elk wifi-netwerk. Schakel Bellen via wifi opnieuw uit en in. Je kunt ook proberen je netwerkinstellingen te herstellen. Ga naar Instellingen > Algemeen > Stel opnieuw in > Herstel netwerkinstellingen. Let wel op dat je met alle wifi-netwerken opnieuw verbinding moet maken en dus ook de wachtwoorden in moet voeren.

We hebben ook een aparte uitleg over 4G Bellen, ook wel VoLTE genoemd. Deze functie gebruikt het 4G-netwerk om telefoongesprekken te voeren.