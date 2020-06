Siri op Apple TV

De Apple TV werkt vanaf de vierde generatie samen met Siri. Hierdoor kun je allerlei informatie opvragen, je HomeKit-accessoires bedienen en films en series opzoeken. Hoe stel je Siri in en welke opdrachten kun je allemaal gebruiken? In deze tip lees je er alles over.

De slimme assistent gebruik je niet alleen op je iPhone, iPad, Apple Watch en Mac, maar ook op de Apple TV. Met de Siri Remote spreek je de commando’s uit, waarna de assistent op het scherm het antwoord geeft. Siri op de Apple TV praat niet terug, maar geeft alleen met tekst op het scherm antwoord op je vragen.

Siri instellen op de Apple TV

Siri op de Apple TV ondersteunt meerdere talen, waaronder Engels, Duits, Frans, Spaans en Nederlands. Je kunt de Nederlandse Siri echter alleen inschakelen op een Nederlands account. Wil je in België gebruikmaken van Siri, dan lees je verderop in de tip hoe je dat doet.

Zodra je de Apple TV voor het eerst aanzet, wordt bij het opstarten al gevraagd of je Siri wil inschakelen. Wil je dit later doen, dan doe je dat als volgt:

Ga op je Apple TV naar Instellingen > Algemeen. Scroll naar onderen bij het kopje Siri en zet deze aan.

Siri op de Apple TV instellen in België

Hoewel Siri wel in het Nederlands werkt, kun je hem niet in België gebruiken. Via een omweg kun je alsnog Siri op de Apple TV instellen. Dit kan op twee manieren:

Ga op je Apple TV naar Instellingen > Accounts. Kies voor iTunes Store en App Store en kies je Apple ID. Log daarmee uit. Onderaan verschijnt de optie Locatie. Kies hier voor Nederland. Je krijgt nu vanzelf de vraag of je Siri wil inschakelen.

Een flink nadeel van deze methode is dat je niet meer ingelogd bent met een Apple ID. Je kunt daardoor geen nieuwe apps downloaden of films kopen. Je kunt je huidige apps wel blijven gebruiken, dus als je het op deze manier wil doen, moet je eerst alle benodigde apps downloaden.

Een andere methode is het aanmaken van een Nederlands account en die toe te voegen aan de Apple TV. Je kan dan evengoed gebruik blijven maken van je eigen Belgische account, maar dan wel in combinatie met Siri.

Siri op de Apple TV gebruiken

Nu je Siri op de Apple TV ingesteld hebt, kun je de assistent gebruiken om opdrachten te geven. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is om de microfoonknop op de Siri Remote ingedrukt te houden. Vervolgens spreek je de opdracht in via diezelfde afstandsbediening. Je hoeft hem niet overdreven dicht tegen je mond te houden, maar zorg er wel voor dat de bovenkant van de Siri Remote onbedekt is. Laat de microfoonknop weer los zodra je klaar bent met praten, zodat Siri een antwoord kan geven.

Vragen aan Siri op de Apple TV

Je kunt Siri van alles vragen: hoe het weer is, hoe Apple’s aandelen erbij staan of vraag Siri gewoon naar een komediefilm. Siri kan ook zoeken binnen Netflix en YouTube. Bovendien kun je Siri op de Apple TV ook gebruiken voor HomeKit. Je kunt bijvoorbeeld vragen de lampen in een specifieke kamer aan of uit te zetten. Zorg er wel voor dat je met hetzelfde iCloud-account ingelogd bent als waarvoor je HomeKit gebruikt.

Als je Siri naar het weer vraagt, dan kun je ook meer informatie bekijken. Het resultaat wordt onderin in het klein weergegeven, maar door op de Siri Remote omhoog te vegen verschijnt de weersverwachting beeldvullend op het scherm. Dit werkt ook bij aandelen, zodat je een mooie grafiek van het koersverloop kunt bekijken.

Voor films en muziek kun je vrij specifieke vragen stellen. Vraag Siri bijvoorbeeld naar komediefilms op Netflix of films uit de jaren negentig met George Clooney. Je kunt op deze manier vrij specifiek zoeken, waardoor je dus niet door lange lijsten hoeft te scrollen. Uiteraard kun je zo ook gewoon zoeken op titel van de film of serie.

Tijdens het bekijken van een film of serie kun je Siri ook gebruiken. Vraag bijvoorbeeld “Wat zei hij net?” en Siri zorgt ervoor dat de film of serie een aantal seconden terugspringt, zodat je opnieuw kunt horen wat er gezegd is. Tot slot kun je Siri ook gebruiken om een app op te starten of naar apps te zoeken. “Zoek naar Videoland in de App Store” of “Start Netflix” zorgt ervoor dat je snel kunt zoeken naar beschikbare en geïnstalleerde apps.