Met de iPad Air 2022 zal Apple deze iPad van medium formaat weer voorzien van de nieuwste technologie. Hoe goed wordt de chip en welke camera kunnen we verwachten? We verwachten geen gigantische sprong zoals de huidige generatie die heeft gemaakt ten opzichte van zijn voorganger, maar Apple gaat er wel voor zorgen dat de iPad Air weer helemaal bij de tijd is.

iPad Air 2022 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de iPad Air 2022. Let op: dit apparaat is niet officieel aangekondigd. Dit zijn slechts de verwachtingen:

Opvolger van de iPad Air 2020

10,9-inch Liquid Retina LCD-scherm met dunne randen

Ondersteuning voor 5G (optioneel)

12-mp selfiecamera met ondersteuning voor Center Stage

Flitser aan de achterkant

64GB of 128GB opslag standaard, 256GB optioneel

Werkt met Apple Pencil 2 en Magic Keyboard voor iPad

Verwachte prijs van €669,-, zelfde als voorganger

Beschikbaar in het voorjaar (maart/april)

Design iPad Air 2022: grotendeels onveranderd

We noemden het al even, maar vergeleken met de iPad Air 2020 maakt het 2022 model niet zo’n grote stap voorwaarts. Dat is niet erg, want de vorige keer werd het complete design onder handen genomen. Dat kan nog wel een paar jaar vooruit, dus het design blijft grotendeels onveranderd.



Het huidige model iPad Air 2020. Veel verschil hoeven we niet te verwachten met het nieuwe model.

De iPad Air 2022 behoudt de platte zijkanten met een aluminium behuizing. Er zit dus ook geen thuisknop op. Dit is ongewijzigd ten opzichte van de voorganger. Kenmerkend van de iPad Air is dat Apple een breed scala aan kleuren kiest. We denken dat dat met de nieuwe aankomende versie ook het geval zal zijn. Of Apple voor dezelfde kleuren gaat kiezen als het huidige model, is niet bekend. Maar het zou ons niets verbazen als Apple op z’n minst één nieuwe kleur toevoegt.

Deze functies krijgt de iPad Air 2022

De iPad mini 2021 wordt in de volksmond vooral een ‘kleine iPad Air’ genoemd. Het apparaat heeft hetzelfde ontwerp, maar heeft van binnen wel betere specificaties. Hij is dan ook een jaar nieuwer. Van de iPad Air 2022 verwachten we dat deze een inhaalslag maakt en de beste specificaties krijgt (op de iPad Pro na). Zou het dan misschien de ‘grote iPad mini’ worden genoemd?

Veel écht nieuwe functies zullen we waarschijnlijk niet krijgen. Zo zal het scherm vermoedelijk nog op 60 Hertz blijven en geen ondersteuning bieden voor 120 Hertz ProMotion. Dit blijft exclusief op de iPad Pro. Verder blijft ook Face ID gezichtsherkenning gereserveerd voor het topmodel. Op de iPad Air 2022 zullen we het met Touch ID in de sluimerknop moeten doen.

Camera’s

Wél nieuw is ondersteuning voor Center Stage (Middelpunt in het Nederlands). Met deze functie voor de selfiecamera zal de iPad de gezichten gecentreerd houden tijdens het videobellen. Ook als je dus niet helemaal recht voor je camera zit, ben je goed in beeld. Deze functie was al beschikbaar op andere iPads. Over camera’s gesproken: de iPad Air 2022 krijgt vermoedelijk ook een flitser aan de achterkant. Dat kan helpen in het donker of met het scannen van documenten.

Chip

De iPad Air 2022 wordt naar alle schijn voorzien van een A15-chip. Dit is de opvolger van de A14 die je in de iPad Air 2020 vindt. Een gigantisch verschil is er niet, maar deze chip is weer een stukje zuiniger en krachtiger. Deze processor heeft een 6-core CPU en een 5-core GPU, wat meer dan genoeg is voor veruit de meeste taken die je op een iPad uitvoert. De chip bevat ook een Neural Engine met 16-cores, gericht op kunstmatige intelligentie. Je kunt hier vele jaren mee vooruit.

Opslag

Op dit moment kun je voor de iPad Air kiezen uit twee formaten voor opslag: 64GB en 256GB. Het zou logisch zijn als Apple er in 2022 voor kiest om het goedkoopste model te voorzien van 128GB. Inmiddels is 128GB niet meer gereserveerd als basis voor slechts de Pro-modellen, want ook op de iPhone 13 (mini) levert Apple minimaal 128GB. Bovendien moet er voor de consument misschien een extra reden zijn om de iPad Air te kiezen in plaats van een iPad mini, die minder kost. Dit is nog niet bevestigd, maar slechts een verwachting.

Mobiele verbinding

Verder krijgt de nieuwe iPad Air 2022 ondersteuning voor 5G. Dit is optioneel als je graag een mobiele dataverbinding wil. Apple breidt 5G uit naar steeds meer producten, waaronder de iPad mini 2021 als nieuwste toevoeging. Als ook de Air-lijn het krijgt, hoeft Apple alleen nog de standaard iPad te voorzien van deze verbeterde verbinding.

Het is wellicht goed om te weten dat de iPad Air vermoedelijk geen mmWave 5G zal ondersteunen. Dat is een snellere variant van 5G, maar in Nederland wordt dat voorlopig nog niet gebruikt. Koop je deze iPad voor een paar jaar gebruik, dan zal dit geen probleem voor je moeten zijn. Wil je ook over 5 jaar nog mee kunnen doen met de aller snelste mobiele verbinding, dan kun je beter even wachten. Geen enkele iPad in Nederland wordt momenteel geleverd met mmWave.

Speakers

De iPad Air 2020 heeft stereospeakers, maar alleen in een liggende oriëntatie. Dat komt omdat niet achter alle speakergaatjes daadwerkelijk een speaker schuil gaat. Bij de iPad mini 2021 heeft Apple dat ook, maar in de iPad Pro zitten wél vier speakers. Hierdoor klinkt het geluid altijd in stereo, ook als je hem horizontaal houdt. We denken dat Apple dit ook wel eens bij de iPad Air toe kan gaan passen, zodat er meer verschil is met de voorganger.

iPad Air 2020 specs

Dit zijn volgens de verwachtingen alle specificaties van de iPad Air 2022. Dit kan dus nog veranderen.

Behuizing van aluminium met rechte hoeken

Geen thuisknop, bedienen met veegbewegingen

Touch ID in powerknop bovenaan

10,9-inch Liquid Retina-display

True Tone, Brede kleurweergave (P3), vingerafdrukbestendige coating, anti-reflectiecoating, display gelamineerd, helderheid 500 nits

64GB of 128GB, 256GB optioneel

Kleuren: Spacegrijs, Zilver, Roségoud, Groen, Hemelsblauw (mogelijk met één nieuwe kleur)

Stereospeakers (vier stuks, boven en onder)

A15-chip met Neural Engine

12-megapixel groothoekcamera

Diafragma van f/1.8

True Tone flitser

4K-video opnemen met verbeterd dynamisch bereik

12-megapixel FaceTime HD-camera

Diafragma f/2.4

Twee microfoons

5G ondersteuning (optioneel)

Wifi 6 en Bluetooth 5.0

Geschikt voor Apple Pencil 2, Magic Keyboard voor iPad en Smart Keyboard Folio

Usb-c

Geleverd met usb-c-naar-usb-c-kabel en usb-c-lichtnetadapter van 20W voor snelladen

Prijs en beschikbaarheid iPad Air 2022

De iPad Air 2022 is een mooi pakket aan functies, maar wanneer kun je er een kopen? En hoeveel gaat het kosten? Dat is momenteel nog niet door Apple bevestigd. We denken dat Apple de iPad Air 2022 ergens in het voorjaar aankondigt, mogelijk tijdens een event in maart of april.

Onze verwachting is dat de nieuwe iPad hetzelfde prijskaartje krijgt als zijn voorganger. Hij zal dus vermoedelijk €669,- kosten voor het 64GB of 128GB model. Inclusief ondersteuning voor 5G betaal je vermoedelijk €839,-.

Het duurdere model met 256GB opslag zal vermoedelijk €839,- kosten, maar dan heb je nog wel het model zonder 5G. Wil je dat ook nog en ga je voor het allerbeste model uit de Air-lijn, dan zul je vermoedelijk €1.009,- moeten afrekenen.

