Updates voor je Apple-apparaten vinden in iOS: hier moet je zijn

Waar vind je op de iPhone de updates voor allerlei apparaten? Van AirPods en HomePod tot Apple Watch: je moet de updates op verschillende plekken zoeken. In dit overzicht wijzen we je de weg in het oerwoud van update-plekken.

Updates voor al je Apple-apparaten

Zoek je updates voor je iPhone, Apple Watch, AirPods of HomePod? Daarvoor moet je op verschillende plekken zijn en in dit artikel geven we een overzicht. Je moet namelijk in zes verschillende apps kijken om te zien of er voor jouw apparaten een update is.

Bekijk in dit overzicht waar je een update vindt voor:



Voor al deze updates zul je op verschillende plekken in iOS moeten kijken. Dit is een groot verschil met macOS, waar alle updates op slechts twee plekken te vinden zijn: app-updates in de Mac App Store en macOS-updates in Systeemvoorkeuren.

Hoe kan ik iPhone of iPad updaten?

Voor het updaten van je iPhone of iPad kijk je natuurlijk in de Instellingen-app:

Open de Instellingen-app. Ga naar Algemeen > Software-update. Als er een update beschikbaar is krijg je dat hier te zien. De update is ook al te herkennen aan de rode 1 in de afbeelding hieronder.

We hebben een aparte tip over je iPhone of iPad updaten.

Bekijk ook iPhone en iPad over the air updaten (OTA update) Met een over the air (OTA) update kun je de systeemsoftware van de iPhone of iPad bijwerken, zonder dat je een computer met iTunes nodig hebt. In deze tip leggen we het uit.

Hoe kan ik iOS-apps updaten?

Wil je apps updaten, dan moet je daarvoor natuurlijk in de App Store-app zijn, zowel je ook iPhone-apps via iTunes kunt updaten.

Open de App Store-app op je toestel. Deze is te herkennen aan een blauw icoontje met een A. Ga rechtsboven naar je profielfoto. Een rood cijfer geeft aan of er updates zijn. In dit geval zijn er 16 updates. Onderaan het scherm zie je nu een overzicht van de updates. Tik op de link Werk alle bij om alle updates direct te installeren. Wil je alleen de update van één specifieke app installeren, dan tik je op Werk bij. Als je een niet-gesloten cirkeltje achter een app ziet, betekent het dat de app momenteel wordt bijgewerkt. Je kunt dit pauzeren door op het cirkeltje te tikken. Is het updaten klaar, dan verschijnt de knop Open achter de app.

Heb je automatische app-updates aan staan, dan hoef je niets te doen en zullen de apps automatisch worden bijgewerkt. Zo niet, dan zul je de update handmatig moeten starten, zoals hieroven uitgelegd.

Bekijk ook Zo kun je apps automatisch updaten op iPhone en iPad Wil je automatisch app-updates installeren op je iPhone of iPad? Volg dan de stappen in deze tip, zodat je updates van apps automatisch kunt downloaden en installeren. We leggen ook uit hoe je het automatisch updaten van apps weer kunt uitschakelen.

Hoe kan ik Apple Watch updaten?

Wil je je Apple Watch updaten, dan moet je weer op een heel andere plek zijn: in de Watch-app op je iPhone. Het lukt dus alleen om je Apple Watch te updaten als de iPhone in de buurt is. Daarnaast gelden nog een paar andere eisen, zoals het feit dat je Apple Watch minimaal 50% opgeladen moet zijn en op de lader moet liggen.

Bij andere apparaten zoals de Apple TV en HomePod kun je instellen dat updates automatisch moeten plaatsvinden, maar bij de Apple Watch is dat niet mogelijk.

Ga naar de Watch-app op je iPhone en zorg dat je aan alle eisen voldoet. Ga naar het tabblad Mijn Watch > Algemeen > Software-update. Start de update en wacht daarna geduldig af. Dit kan wel een halfuur of langer duren.

Bekijk ook Apple Watch updaten: zo installeer je een watchOS update Hoe installeer je watchOS updates op de Apple Watch? En waar moet je met de Apple Watch-updates rekening mee houden? iCulture legt het je uit.

Hoe kan ik AirPods updaten?

Om de AirPods te updaten moet je in de Bluetooth-instellingen zijn. Er is geen knop voor het updaten van je AirPods, maar je kunt de update wel forceren door het volgende te doen:

Stop de AirPods in de oplaadcase en sluit deze aan op een stroomkabel. Open de oplaadcase. Ga op de iPhone naar Instellingen > Bluetooth. Tik op de AirPods en maak verbinding. Sluit de oplaadcase weer.

Via Instellingen > Algemeen > Info > AirPods kun je nu aan het versienummer zien of de nieuwste firmware is geïnstalleerd. Zo niet, dan kun je bovenstaande stappen herhalen. Maar er is geen andere manier om de update handmatig te starten.

Bekijk ook Zo kun je je AirPods updaten (en handmatig firmware bijwerken) Een AirPods update installeren is zo gepiept: in deze tip leggen we uit waarom je nieuwe firmware voor de AirPods zou willen installeren en hoe je de update initieert.

Hoe kan ik HomePod updaten?

Heb je een HomePod, dan zal deze ook regelmatig firmware-updates krijgen. Je kunt deze HomePod-updates installeren via de Woning-app. De HomePod verschijnt daarin als één van de vele HomeKit-apparaten die je in huis hebt.

Als er een software-update voor de HomePod beschikbaar is krijg je daarvan een melding op je iPhone. Je gaat naar de Woning-app gaan om de update te installeren. Ook kun je met een schakelaar aangeven dat je de update automatisch wilt installeren, zoals in bovenstaande afbeelding te zien is.

Bekijk ook Zo kun je de HomePod updaten en de software automatisch bijwerken Wil je je HomePod-updaten, dan kan dat op twee manieren: handmatig of automatisch. Welke methode voor jou het handigst is, is een kwestie van persoonlijke voorkeur. In deze tip leggen we uit hoe het handmatig HomePod updaten werkt en hoe je het automatisch updaten kunt in- en uitschakelen.

Hoe kan ik AirPort updaten?

Heb je een AirPort voor je draadloze netwerk, dan kun je die ook via je iPhone updaten. Hiervoor moet je in de los verkrijgbare AirPort Utility-app zijn: