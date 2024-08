Voor toestellen tot 10 jaar oud: Apple brengt nieuwe iOS 16- en iOS 15-updates en meer uit

Eens in de paar maanden brengt Apple beveiligingsupdates uit voor oudere toestellen. Daardoor blijft bijvoorbeeld een iPhone 7 veilig te gebruiken, ook al draait die niet meer op de meest recente iOS-versie. Voor wie nog zo’n ouder toestel heeft, hebben we nu goed nieuws. Apple heeft voor in totaal veertien oudere toestellen en nog Macs die draaien op een oudere macOS-versie updates uitgebracht. Lees hier of er ook voor jouw toestel een update klaar staat.

iOS 16.7.9 beschikbaar

Eerst de meest recente update voor oudere toestellen: iOS 16.7.9. In deze versie heeft Apple een groot aantal beveiligingsproblemen opgelost, zoals gemeld op de daarvoor speciale pagina. Het gaat onder andere om problemen met WebKit, Siri, foto’s en meer. Zo was het voor een aanvaller met fysieke toegang tot het toestel mogelijk om via Siri gevoelige persoonlijke informatie op te vragen vanaf het toegangsscherm, zoals contacten. Ook zouden door een probleem foto’s in het Verborgen-album zonder authenticatie bekeken kunnen worden. Op Apple’s pagina lees je nog veel meer wat er allemaal opgelost is.

iOS 16.7.9 en iPadOS 16.7.9 zijn beschikbaar voor deze zes oudere modellen:

iOS 15.8.3 beschikbaar

Voor nog oudere modellen staan iOS 15.8.3 en iPadOS 15.8.3 klaar. Apple heeft daarvoor geen specifieke informatie gegeven, dus we weten niet welke problemen er precies opgelost zijn. Toch adviseren we om je toestel zo snel mogelijk te updaten, mocht de update daarvoor beschikbaar zijn. Het gaat in ieder geval om verbeterde beveiliging, al weten we dus (nog) niet wat dat precies is.

iOS 15.8.3 en iPadOS 15.8.3 zijn beschikbaar voor deze modellen:

Tot slot staan er voor Macs die draaien op oudere versies nog updates klaar in de vorm van macOS Ventura 13.6.8 en macOS Monterey 12.7.6. Ook in deze versies zijn er beveiligingsproblemen met Siri, de Opdrachten-app en meer opgelost. Het gaat ook om bugfixes omtrent toegang tot de kernel, waardoor iemand met lokale toegang het systeem kan laten afsluiten. Meer over de beveiligingsaspecten van de macOS Ventura-update lees je hier, terwijl je die van de macOS Monterey-versie hier vindt.

Apple heeft tegelijkertijd ook voor alle huidige softwareversies updates uitgebracht, eveneens met verbeterde beveiliging. Daarover lees je hier meer: