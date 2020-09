iOS 14 is Apple’s nieuwste iOS-versie. Iedereen kan inmiddels updaten, maar betekent het dat je dit ook moet doen? Of kun je beter nog een paar weken wachten? In deze iOS keuzehulp geven we tips voor het updaten van iOS en of je in jouw geval beter kan wachten op iOS 14.1 of een van de andere aankomende bugfixes.

iOS keuzehulp: zal ik updaten naar iOS 14?

In ons iOS update overzicht lees je welke versie van iOS je op jouw iPhone of iPad kunt installeren. iOS 14 is beschikbaar voor de iPhone 6s (Plus) en nieuwer. Is jouw toestel geschikt voor de allernieuwste update, dan betekent het niet dat je meteen moet updaten. Het ligt er maar net aan hoe belangrijk de iPhone is voor jouw dagelijkse werk en of je afhankelijk bent van bepaalde apps die nog niet zijn bijgewerkt.

Daarnaast speelt mee dat er soms nog onverwachte kinderziektes aan het licht kunnen komen, dat toestellen traag worden of dat de batterij gaat sneller leeg gaat. Vooral bij oudere toestellen kun je het beste op je hoede zijn. Er is weliswaar een uitgebreide betatest geweest, maar de meeste ontwikkelaars en mensen die meedoen aan de publieke beta beschikken over vrij recente toestellen. Op oudere toestellen is iOS 14 minder intensief getest.

Er kunnen dus meerdere redenen zijn waarom je nog even wilt wachten met iOS 14 installeren.

Tip #1: Ga niet updaten als iedereen dat doet

Deze tip geldt vooral op het moment dat de update net beschikbaar is. Ook voor aanvullende updates geldt deze tip. Op het moment dat een nieuwe update van iOS beschikbaar komt, gaan miljoenen mensen wereldwijd bezig met installeren. Dat kan leiden tot langere wachttijden om te downloaden. Het is soms een frustrerende ervaring, vooral bij grote updates zoals iOS 14.0.

Denk goed na, of metéén iOS 14 installeren echt nodig is. Je kunt beter een paar uur wachten of het de volgende dag proberen. Het gaat dan veel sneller en zonder wachttijden en haperingen.

Als je de nieuwe functies ‘als eerste’ wilt proberen, dan had je beter kunnen meedoen aan de publieke betatest.

Tip #2: Welke functies heb je écht nodig?

We hebben op iCulture uitgebreid aandacht besteed aan de iOS 14 functies en vernieuwingen. Niet allemaal zijn ze te gebruiken op elk apparaat en ook zijn ze niet allemaal direct beschikbaar. Sommige functies werken bovendien (nog) niet in Nederland, zoals de Vertaal-app of Scribble op de iPad.

Denk dus goed na of updaten naar iOS 14 in jouw geval echt dringend nodig is. Misschien heb je een belangrijke baan waarvoor je iPhone foutloos moet werken. Het kan ook zijn dat je heel specifieke apps nodig hebt, die voor jouw werkzaamheden cruciaal zijn (zie tip 5). In dat geval kun je beter even wachten en nog een paar weken op iOS 13 blijven hangen, als dat voor jou goed functioneert.

Tip #3: Apps opstarten op meer manieren

De afgelopen paar jaar heeft Apple extra aandacht besteed aan de performance van oudere toestellen. Installeer je de nieuwste iOS-versie, dan wordt de iPhone soms zelfs sneller dan je gewend was. Je gaat er in ieder geval niet op achteruit.

Bij iOS 14 is Apple niet nadrukkelijk bezig geweest met performanceverbeteringen voor oudere toestellen. Wel zijn er nieuwe manieren om apps op te starten en orde te brengen in je beginschermen. Ben jij van jezelf niet zo orderlijk ingesteld en is je beginscherm een zooitje, dan kan iOS 14 voor jou de uitkomst zijn. Met de Appbibliotheek en het verbergen van beginschermen breng je rust op je iPhone. Met widgets bekijk je ook vanaf het beginscherm al informatie over apps, zoals het weerbericht, zonder dat je de app hoeft te openen.

Tip #4: Heb je wel genoeg opslagruimte?

Wat betreft opslagruimte: wil je iOS 14 installeren zonder kopzorgen, dan kun je net als voorgaande jaren het beste zorgen dat je zo’n 3GB vrij hebt op je toestel. Heb je een 16GB iPhone, dan zal dat een uitdaging zijn. Je zult eerst je iPhone moeten opruimen door iOS opslagruimte vrij te maken. Lukt het niet om 3GB vrij te maken, dan is het misschien beter om nog even te wachten met de update.

Tip #5: Heb je een heel specifieke app nodig?

Ben je bang dat jouw favoriete app niet direct goed werkt met iOS 14? Dan kun je het beste wachten met updaten. Vooral bij heel gespecialiseerde zakelijke software kan het soms langer duren. Ook apps die je nodig hebt om bijvoorbeeld een ziekte te managen, worden niet altijd meteen bijgewerkt terwijl je er wel afhankelijk van bent.

Hoewel ontwikkelaars maanden de tijd gehad hebben om hun apps bij te werken en voor te bereiden op iOS 14, kan het zijn dat er nog enkele problemen optreden als een app nog niet geoptimaliseerd is. Check daarom de App Store regelmatig op updates, want in de omschrijvingen wordt meestal vermeld als een app bijgewerkt is voor iOS 14.

De meeste populaire apps zoals Facebook en WhatsApp zullen probleemloos werken, maar als je een app hebt die sowieso al een tijdje niet meer is bijgewerkt (denk bijvoorbeeld aan een game van een paar jaar oud), dan kun je beter de ervaringen van andere gebruikers afwachten als je echt niet zonder kan.

Heb je bijvoorbeeld voor je urenregistratie of boekhouding een heel specifieke app nodig, check dan vooraf goed of het in jouw situatie wel verstandig is om nu al te updaten. Wellicht heb je een alternatief, door je werkzaamheden via een webbrowser op de desktop te doen, als die ‘onmisbare’ app toch niet blijkt te werken onder iOS 14.

Tip #6: Volg de ervaringen (en wacht de updates af)

Op iCulture hebben we twee artikelen waarin je kan lezen over de ervaringen met iOS 14 en de bugs en problemen die in iOS 14 nog spelen. Als er een bug of probleem is bij een functie die voor jou heel belangrijk is, kun je het beste wachten nadat Apple wat vervolgupdates uitgebracht heeft. Momenteel heeft Apple één aanvullende bugfix uitgebracht in de vorm van iOS 14.0.1, maar we verwachten dat er de komende week nog een aantal volgen. Er zijn nog steeds wat problemen. Bovendien komt iOS 14.2 er binnenkort aan, dus je zou ook kunnen beslissen om daarop te wachten.

Bonustip: Ken jezelf

Elke persoon is anders en dat geldt ook voor de iPhone die je in handen hebt. Jouw iPhone is gevuld met heel andere apps en instellingen dan die van je buurman. Daardoor kan jij met onverklaarbare batterijproblemen te maken krijgen, terwijl andere mensen met exact hetzelfde toestel nergens last van hebben. Hoe je daarmee omgaat is afhankelijk van je persoonlijke karakter. Maar dat is iets wat je het beste zelf kunt inschatten.

Sommige mensen wachten liever af, anderen duiken meteen in elk avontuur. Of dit hét moment is om iOS 14 te installeren zul je voor jezelf moeten beslissen. Raak je al snel ongerust of ben je meer een relaxte type en wacht je liever af, dan is er niks mis mee om nog even te wachten. De komende weken heb je nog alle tijd om de update in alle rust te installeren.

Omdat er nog diverse nieuwe functies in iOS 14.2 aankomen raden we eigenlijk aan om bij twijfel gewoon te wachten tot deze versie, want daarin worden vermoedelijk ook meteen de enkele bugs opgelost. Bovendien duurt het niet al te lang meer: we verwachten iOS 14.2 ergens eind oktober. Mogelijk komt tussendoor ook nog iOS 14.1 beschikbaar, in verband met de nieuwe iPhones.