Hoewel de aankondiging van iOS 19 alweer in zicht komt, is Apple nog niet klaar met iOS 18. Sterker nog: de nieuwste update staat nu klaar voor jouw iPhone en iPad. Daarin zitten wat nieuwe functies, maar de update is niet zo groot als bijvoorbeeld iOS 18.4. Het gaat in totaal om zes zichtbare verbeteringen, die je iPhone en iPad weer net iets beter maken. Lees hier alles wat je moet weten over iOS 18.5.

iOS 18.5 en iPadOS 18.5 beschikbaar

De afgelopen maand is iOS 18.5 uitvoerig getest en nu is dan het moment dat iedereen hem kan downloaden. In de update vinden we een nieuwe standaardachtergrond voor de iPhone en iPad, is er een verbetering voor Schermtijd en hebben iPhone 13-eigenaren iets nieuws. Zo ondersteunen de iPhone 13-modellen nu ook satellietverbindingen, maar alleen als de provider dit aanbiedt.

De Schermtijd-verbetering zal vooral ouders tevreden stellen die zo de iPad van hun kind in de gaten willen houden. Je krijgt met iOS 18.5 en nieuwer namelijk als ouder een melding als je kind de Schermtijd-code juist heeft weten in te voeren op zijn of haar apparaat. Daarmee kan het kind de instellingen wijzigen of zichzelf extra schermtijd geven. Met zo’n waarschuwing ben je als ouder meteen op de hoogte.

iOS 18.5 en iPadOS 18.5 hebben nog meer te bieden, maar meer daarover lees je in onze round-up van iOS 18.5-functies.

Releasenotes iOS 18.5 en iPadOS 18.5

Dit zijn de officiële releasenotes van iOS 18.5 en iPadOS 18.5:

Deze update bevat een nieuwe achtergrond ‘Pride Harmony’ voor het toegangsscherm en andere functies, probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je iPhone Deze update bevat ook de volgende verbeteringen en oplossingen voor problemen: Een nieuwe achtergrond ‘Pride Harmony’

Ouders ontvangen nu een melding wanneer de toegangscode voor schermtijd wordt gebruikt op het apparaat van een kind

‘Koop met iPhone’ is beschikbaar bij het kopen van materiaal in de Apple TV-app op een apparaat van derden

Ondersteuning voor satellietfuncties van aanbieders is beschikbaar op de iPhone 13 (alle modellen). Ga voor meer informatie naar: https://support.apple.com/122339 Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina:

https://support.apple.com/100100

iOS 18.5 downloaden

Om iOS 18.5 en iPadOS 18.5 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder (of iTunes in macOS Mojave of ouder). Windows-gebruikers openen iTunes. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Gebruikte je een testversie en wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.