De afgelopen maand is Apple druk bezig geweest met de beta van iOS 18.3, maar nu het testen afgerond is, is de update voor iedereen beschikbaar. iOS 18.3 brengt een aantal verbeteringen en nieuwe functies naar je iPhone en iPad, hoewel de update wat kleinschaliger is dan de vorige twee updates. Je leest hier alles wat je moet weten over de update.

iOS 18.3 beschikbaar

iOS 18.3 is de eerste middelgrote iOS-update van 2025 en de opvolger van iOS 18.2.1 die eerder dit jaar verscheen. iOS 18.3 brengt wat veranderingen voor Apple Intelligence-gebruikers, maar ook wat andere fixes en wijzigingen. Zo kun je in de Rekenmachine-app weer eenvoudig doorrekenen door meermaals op de =-knop te drukken. Ook is een instelling van de Cameraregelaar verduidelijkt en zijn er nog enkele bugs verholpen met betrekking tot Siri en Apple Music. Meer over alle nieuwe functies van iOS 18.3 lees je in ons overzicht.

Releaesnotes iOS 18.3

Dit zijn de officiële Nederlandse releasenotes van iOS 18.3:

Deze update bevat de volgende verbeteringen en oplossingen voor problemen: Rekenmachine herhaalt de laatste wiskundige berekening wanneer je opnieuw op het isgelijkteken tikt

Er is een probleem verholpen waarbij het toetsenbord mogelijk verdween bij het starten van een getypt Siri-verzoek

Er is een probleem verholpen waarbij het afspelen van audio doorging tot het einde van het nummer, zelfs na het sluiten van Muziek Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina:

Dit zijn de officiële Engelse releasenotes van iOS 18.3, die iets uitgebreider zijn:

Visual intelligence with Camera Control (All iPhone 16models) Add an event to Calendar from a poster or flyer

Easily identify plants and animals Notification summaries (All iPhone 16 models, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max) Easily manage settings for notification summaries from the Lock Screen

Updated style for summarized notifications better distinguishes them from other notifications by using italicized text as well as the glyph

Notification summaries for News & Entertainment apps are temporarily unavailable, and users who opt-in will see them again when the feature becomes available This update includes the following enhancements and bug fixes: Calculator repeats the last mathematical operation when you tap the equals sign again

Fixes an issue where the keyboard might disappear when initiating a typed Siri request

Resolves an issue where audio playback continues until the song ends even after closing Apple Music

Some features may not be available for all regions or on all Apple devices. For information on the security content of Apple software updates, please visit:

iOS 18.3 downloaden

Om iOS 18.3 en iPadOS 18.3 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder (of iTunes in macOS Mojave of ouder). Windows-gebruikers openen iTunes. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Gebruikte je een testversie en wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.