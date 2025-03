iOS 19: alles wat we nu al weten over de grote iPhone-update van 2025

Ieder jaar in september brengt Apple de nieuwste grote iOS-update uit en in 2025 is het de beurt aan iOS 19. De aankondiging van iOS 19 is deze zomer, maar dankzij diverse betrouwbare bronnen weten we al veel over deze aankomende update. In dit overzicht vatten we alles samen. We bespreken de iOS 19 geruchten, met de mogelijke functies, geschikte modellen, releasedatum en nog veel meer.

iOS 19 in het kort

Grote software-update voor de iPhone in 2025

Opvolger van iOS 18

Verwachte veranderingen en functies: nieuw design, verbeterde apps en nieuwe navigatie

Mogelijke geschikte toestellen: vanaf iPhone XR en iPhone XS

Aankondiging vindt plaats tijdens WWDC 2025 in juni

Release verwacht in september 2025

iOS 19 aankondiging

De aankondiging van iOS 19 en aanverwante updates wordt verwacht in juni 2025, tijdens de WWDC 2025. De WWDC is nog niet officieel aangekondigd, maar wordt meestal in de eerste of tweede week van juni gehouden. Dit duurt dan de hele week. Op maandag is altijd de persconferentie, waar Apple de software-updates en alle vernieuwingen zal onthullen. We verwachten dat dit dit jaar op 9 juni 2025 is.

Bekijk ook WWDC: alles over Apple’s ontwikkelaarsconferentie Lees alles over WWDC 2025, de aanstaande World Wide Developers Conference. Dit vindt plaats in juni 2025 in Cupertino. Tijdens Apple’s grote ontwikkelaarsconferentie worden de nieuwste softwareversies aangekondigd. Je hoort daarmee al vroegtijdig welke nieuwe functies je op de iPhone, iPad, Mac en andere devices krijgt.

Geruchten iOS 19: dit zijn de verwachte functies

De afgelopen maanden zijn er al diverse geruchten geweest over iOS 19 en de mogelijke verbeteringen en functies. We zetten ze hier nog eens kort voor je op een rij:

Volgens een betrouwbare bron wordt iOS 19 de grootste update voor de iPhone ooit, nog groter dan iOS 7 uit 2013. Die update staat bekend als een groot keerpunt in het uiterlijk van iOS. Apple zou plannen hebben om meer consistentie aan te brengen in het uiterlijk van de verschillende besturingssystemen. Qua ontwerp zou de iOS-update van 2025 daarom meer gaan lijken op visionOS, het besturingssysteem van de Apple Vision Pro.

Bekijk ook Gerucht: ‘iOS 19 wordt grootste update ooit: dit gaat er allemaal veranderen’ Volgens een betrouwbare bron wordt iOS 19 de grootste update ooit uit de geschiedenis van Apple. De hele interface zou op de schop gaan, met een nieuw design en navigatie.

#2 Nieuwe manier van bediening

Behalve het uiterlijk zou ook de navigatie en bediening op de schop gaan. Exacte details hebben we nog niet, maar mogelijk gaat Apple enkele onderdelen verplaatsen of het gebruik ervan aanpassen. In de afgelopen jaren is achter bijna elke swipe of tik wel een functie verstopt en het zou goed kunnen dat Apple dat wil omgooien en vereenvoudigen.

#3 Apple Intelligence in meer apps

Volgens bronnen krijgen we in iOS 19 geen grote nieuwe Apple Intelligence-functies, maar wil Apple de bestaande functies verder uitbreiden naar meer apps. Of er ook meer mogelijkheden voor apps van derden komen, is nog niet duidelijk. Ook weten we nog niet voor welke standaardapps dit geldt en op welke manier de uitbreiding vorm gaat nemen.

Bekijk ook Gerucht: ‘iOS 19 krijgt geen grote nieuwe Apple Intelligence-functies’ Het lijkt erop dat iOS 19 geen grote nieuwe functies krijgt op het gebied van Apple Intelligence. Apple zou vooral de bestaande mogelijkheden willen uitbreiden.

#4 Vernieuwde standaardapps

Ieder jaar vernieuwt Apple diverse standaardapps in de grote iOS-update en dat zal dit jaar niet anders zijn. Sterker nog: als het klopt dat het ontwerp op de schop gaat, verwachten we dat iedere app wel onder handen genomen zal worden. In het geruchtencircuit gaat al rond dat de Camera-app in iOS 19 een geheel nieuw ontwerp krijgt. De eerste conceptbeelden zijn daarvan al opgedoken.

Bekijk ook Gerucht: ‘iOS 19 krijgt volledig nieuwe Camera-app in de stijl van visionOS’ De Camera-app krijgt mogelijk een nieuw design in iOS 19. Dit ontwerp zou geïnspireerd zijn op de ontwerpstijlen van visionOS. Daarbij is er ook meer ruimte voor het camerabeeld.

#5 Siri-verbeteringen

De vorig jaar aangekondigde persoonlijkere Siri als onderdeel van Apple Intelligence, is tot nader orde uitgesteld. Het komt in ieder geval niet meer met iOS 18, dus is de verwachting dat (een deel) van de beloofde verbeteringen met de volgende grote iOS-update komt. Eerder werd er ook al gesproken over een chatbotvariant van Siri, die werkt als ChatGPT, die ook voor deze update gepland stond. Dat is echter minder zeker: het zou tot iOS 20 kunnen duren voordat we daar iets van zien.

Bekijk ook Apple stelt Siri met Apple Intelligence officieel uit (maar maakte er al reclame voor) Vorig jaar op WWDC kondigde Apple flinke upgrades aan voor Siri, die dit jaar in een update van iOS zou moeten komen. Maar helaas: Apple zegt dat ze langer nodig hebben om de functies uit te brengen. En dat terwijl Appel er al reclame voor maakte.

Geschikte toestellen iOS 19

Er is ook al een gerucht geweest over welke toestellen geschikt zijn voor iOS 19. Volgens een bron komt de grote iOS-update van 2025 beschikbaar voor de iPhone XS, iPhone XR en nieuwer. Heb je een iPhone uit 2018 of nieuwer, dan zit je dus goed. Hou er wel rekening mee dat niet alle mogelijkheden beschikbaar zullen zijn voor alle toestellen. Voor Apple Intelligence heb je sowieso een iPhone 15 Pro of nieuwer nodig.

Bekijk ook Krijgt jouw iPhone de update naar iOS 19? Er is goed nieuws voor iPhone-bezitters: iedereen die nu kan updaten naar iOS 18, kan volgend jaar ook de iOS 19-update installeren. Maar voor de iPad wordt het nog even spannend.

Release iOS 19 verwacht in september

De release van iOS 19 staat gepland voor aankomende september, vlak voordat de nieuwe iPhone 17-serie in de winkel ligt. De iPhone 17-serie wordt standaard voorzien van iOS 19, maar alle andere geschikte modellen zullen waarschijnlijk in de week van 15 september de update kunnen installeren.

Overigens betekent dat niet dat alle functies meteen beschikbaar zijn. Er zijn namelijk sterke aanwijzingen dat Apple meer functies van iOS 19 pas later gaat uitbrengen. Dat zagen we de afgelopen jaren al: Apple brengt steeds meer functies uit in de xx.1, xx.2 en xx.3 updates (en verder). Voor iOS 19 verwachten we deze planning:

Aankondiging iOS 19: juni 2025

Beta’s iOS 19: juni 2025 tot en met augustus 2025

Release iOS 19: september 2025 (week van 15 september 2025)

Aanvullende updates zullen vermoedelijk volgens deze planning worden uitgebracht:

iOS 19.1: oktober 2025

iOS 19.2: december 2025

iOS 19.3: januari 2026

iOS 19.4: maart 2026

iOS 19.5: mei 2026

Uiteraard gaat Apple tussendoor ook kleinere bugfixupdates uitbrengen. Meestal volgt er kort na de release al een eerste update in de vorm van iOS 19.0.1.

