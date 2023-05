De huidige toestellen hebben nog een 6,1-inch en 6,7-inch scherm, maar daar komt in 2024 verandering in, vertelt de doorgaans betrouwbare display-analist Ross Young van Display Supply Chain Consultants. Hij baseert zich daarbij op de toeleveringsketen. Het nieuwe formaat voor de Pro-modellen wordt 6,3-inch en 6,9-inch, heeft Young vernomen. Later deze maand zal de analist nog het exacte formaat in twee decimalen achter de komma onthullen, tijdens een toespraak op de Display Week-conferentie in Los Angeles. Dit vindt plaats op 23 mei.



In een tweet noemde Young nog de formaten 6,2-inch en 6,8-inch, maar later corrigeerde hij dat het afgerond 6,9-inch moet zijn. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om 6,88-inch. In reactie op een andere tweet geeft Ross toe dat mensen vaak geobsedeerd zijn door de cijfers achter de komma, maar dat de beeldverhouding (aspect ratio) minstens zo interessant is.

Young wilde niet zeggen of de standaard iPhone 16 ook een groter scherm krijgt. Het zou gaan om de grootste iPhone-schermen ooit. Dit jaar zal Apple naar verwachting nog gewoon voor het standaardformaat kiezen: de iPhone 15 Pro krijgt dan een 6,1-inch scherm en de iPhone 15 Pro Max is voorzien van een rianter 6,7-inch scherm. Er zijn standaard toestellen voor een lagere prijs met hetzelfde schermformaat.

Klein verschil, toch merkbaar

Het gaat uiteindelijk om een kleine sprong in schermformaat, maar het zal wel zorgen voor iets zwaardere toestellen. En als het alleen geldt voor de Pro-modellen zal dit er nog meer voor zorgen dat de Pro’s zich onderscheiden van de standaard iPhone. Niet alleen wat functionaliteiten betreft, maar ook in formaat.

Young heeft al diverse details over Apple-producten juist voorspeld, waaronder de komst van ProMotion naar de iPhone en MacBook Pro’s en het nieuwe schermformaat van de iPad mini van 8,3-inch. Hij maakt daarbij gebruik van goede connecties binnen de toeleveringsketen en heeft zich gespecialiseerd in displays.

De iPhone 16-modellen worden naar verwachting pas in september 2024 onthuld. Er zijn nog weinig geruchten gelekt over deze aanstaande smartphones, behalve dan dat ze volgens analist Ming-Chi Kuo geen notch meer krijgen. Dat voorspelde hij al in april 2022, nog voordat het Dynamic Island werd onthuld en Apple’s plannen zouden ondertussen gewijzigd kunnen zijn. Eerst krijgen we in september 2023 nog de iPhone 15-familie.