Feitelijk worden alle iPhones nu gemaakt door twee bedrijven: Foxconn en Luxshare ICT. Sinds juli is Luxshare namelijk de grootste aandeelhouder geworden van Pegatron’s iPhone-productiefaciliteiten. Foxconn produceert 55%-60% van de iPhone 16-modellen en Luxshare is verantwoordelijk voor de overige 40%-45%.

Het grootste en duurste model zal aanvankelijk weer het beste verkopen, terwijl het Plus-model er nog steeds achteraan sukkelt. Op basis van productiecijfers denkt. Kuo dat Apple tussen de 15 en 17 miljoen stuks heeft klaarliggen voor de iPhone 16 pre-order . De verkoopcijfers van de iPhone 16-serie in de septembermaand zullen volgens Kuo ongeveer 10% hoger liggen in vergelijking met vorig jaar. Dat komt omdat er vorig jaar productieproblemen waren met de tetraprisma-camera van de iPhone 15 Pro Max , waardoor er aanvankelijk minder van zijn verkocht. Van de eerder genoemde iPhone-supercycle lijkt steeds minder sprake, al zal er ook dit jaar in de maanden september t/m december weer veel vraag zijn naar de nieuwe modellen.

Analist Ming-Chi Kuo heeft zijn last-minute voorspellingen bekendgemaakt over de verkoop en productie van de aanstaande iPhone 16 -modellen. Hij verwacht dat er tussen nu en het einde van het jaar tussen de 88 en 89 miljoen stuks van de iPhone 16 worden verkocht. Vooral de vraag naar de standaard iPhone 16 zal hoger liggen, denkt Kuo. Maar begin 2025 gaat een ander toestel ervoor zorgen dat de vraag naar de vraag naar alle iPhone 16-modellen behoorlijk inzakt (met wel 55%-57%!). Dan komt omdat de vraag in het begin van het jaar altijd afneemt, maar ook omdat rond die tijd de betaalbare iPhone SE 4 op de markt komt. Dit wordt het goedkoopste toestel waarop je Apple Intelligence kunt gebruiken.

