Wil je de iPhone 16 Pro kopen , of een van de andere modellen? Je kan vanaf vrijdagmiddag 14:00 uur reserveren bij Apple, diverse webshops en providers! Met onze pre-order tips ben je als eerste aan de beurt en met onze overzichten van prijzen en modellen weet je precies wat er te krijgen is.

Wil je op 20 september zo snel mogelijk je toestel in handen hebben, dan kun je bij het reserveren het beste kiezen voor afhalen in de winkel. Dat kan al vanaf 8:00 uur ‘s ochtends door een tijdslot te kiezen. Je hoeft dan niet thuis te blijven wachten, in de hoop dat de koerier snel bij jou in de buurt is. Het betekent overigens wel dat je zelf naar de Apple Store moet afreizen en dat is niet voor iedereen haalbaar. Voor mensen die op vrijdag moeten werken of niet in de buurt van een Apple Store wonen, zijn er gelukkig alternatieven. Je kunt kiezen voor een andere winkel, voor thuisbezorgen of door de iPhone via een provider in huis te halen.

Bij deze aanbieders kun je iPhone 16 abonnementen afsluiten:

Vodafone | Odido | KPN | Belsimpel | Mobiel.nl

Daarnaast kun je voor een losse iPhone 16 bij deze winkels terecht:

Amazon | Bol.com | Coolblue | Belsimpel | Mobiel.nl | MediaMarkt

Hou ons artikel met levertijden in de gaten om te weten welke modellen het snelst leverbaar zijn en bij welke je langer moet wachten. We verwachten dat er vooral vraag zal zijn naar de iPhone 16 Pro Max, simpelweg omdat de eerste groep kopers vaak kiest voor de duurdere modellen met de beste specs. Daarnaast verwachten we dat de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 weer erg populair zullen zijn, vanwege hun kleinere formaat. Bij de iPhone 16 Plus verwachten we dat er net als voorgaande jaren wat minder animo zal zijn.

