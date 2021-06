iCloud+ is Apple's nieuwste betaalde dienst, waar extra functies beschikbaar zijn op onder andere het gebied van privacy. We leggen je uit wat iCloud+ is, wanneer Apple ermee start en wat de prijs van iCloud+ is.

Apple biedt iedereen met een Apple ID gratis toegang tot iCloud voor het synchroniseren van contacten, foto’s, documenten, bestanden, agenda’s en nog veel meer. Iedereen krijgt 5GB gratis opslag, voor het bewaren van je fotobibliotheek, documenten en reservekopieën. Maar bij Apple kan je ook kiezen voor extra opslag. Vanaf dit najaar gaat een iCloud-account met extra betaalde opslag door het leven als iCloud+. Je krijgt dan dus naast extra opslag nog een aantal andere extra functies. In dit artikel lees je wat iCloud+, ook wel iCloud Plus, te bieden heeft.

Wat is iCloud+?

iCloud Plus is de betaalde variant van iCloud. Nu heeft Apple daar nog geen aparte naam voor, maar later dit jaar wordt iedereen die al betaalt voor iCloud overgezet naar iCloud+. De betaalde versie van iCloud biedt een vijftal extra functies, die je kan gebruiken zodra iOS 15, iPadOS 15 en macOS Monterey beschikbaar komen.

Voor bestaande gebruikers van de gratis variant van iCloud verandert er niets. iCloud is en blijft gratis te gebruiken voor het synchroniseren van gegevens en online opslaan van bestanden (tot 5GB).

Functies van iCloud Plus: dit is er nieuw

Zoals gezegd biedt iCloud+ een vijftal extra functies, bovenop alle mogelijkheden van het gratis iCloud-abonnement. Dit zijn de functies die je krijgt als je je abonneert op iCloud Plus:

Extra opslag

Net als bij de huidige vorm van het betaalde iCloud-lidmaatschap krijg je extra online opslag bij iCloud+. Er is keuze uit drie opties:

50GB

200GB

2TB

De versies met 200GB en 2TB zijn ook te delen met het gezin. In onze tip over iCloud-opslag delen lees je precies hoe dat werkt. Bij iCloud+ gaat daar niets aan veranderen.

Private Relay in iCloud+

Private Relay is een nieuwe functie van iCloud+. Het is een nieuwe dienst (een soort VPN) die ervoor zorgt dat browsen in Safari nog veiliger gaat. Je internetverkeer wordt verloopt via encryptie, waardoor niemand kan zien welke websites je bezoekt. Hierdoor kan niemand je IP-adres, locatie en andere browseractiviteiten gebruiken om je te volgen en een profiel van je op te bouwen. Private Relay is dus een verbeterde manier van privébrowsen. We weten nog niet zeker of het ook werkt in combinatie met andere browsers op iPhone, iPad en Mac.

Hide my Email

Hide my Email (Verberg mijn e-mailadres) is een soort verlengde van Log in met Apple. Bij Log in met Apple kon je al kiezen om een willekeurig e-mailadres te gebruiken, die de e-mails die je daarop ontvangt doorstuurt naar je eigen persoonlijke e-mailadres. Vanaf nu kan je op ieder moment zelf een nieuw willekeurig e-mailadres aanmaken, dat gekoppeld is aan je eigen persoonlijke e-mailadres. In de instellingen vind je dan ook alle eerdere aangemaakte e-mailadressen van Log in met Apple.

Eigen domein aanmaken

Een andere extra functie voor je e-mailadres is dat je een eigen domeinnaam kan aanmaken. Je kiest dan voor je persoonelijke e-mail geen @icloud.com-adres, maar een eigen gekozen naam op de plek achter het apenstaartje. Denk bijvoorbeeld aan je achternaam, zodat je je e-mailadres nog persoonlijker kan maken. We weten niet of er nog limieten zitten aan het aantal domeinnamen dat je kan instellen. Je kan in ieder geval familieleden uitnodigen om hetzelfde domein te gebruiken voor hun e-mailadres.

HomeKit Secure Video: nu met meer camera’s

HomeKit Secure Video is een reeds bestaande functie voor geschikte beveiligingscamera’s in HomeKit. Met HomeKit Secure Video krijg je uitgebreide opnameopties (zoals het kunnen opnemen als je weg bent en alleen streamen als je thuis bent), waarbij alle opnames veilig in iCloud bewaard worden. Deze opnames tellen niet mee voor je iCloud-opslag, maar je hebt er dus wel het betaalde iCloud-lidmaatschap voor nodig. Apple hanteert vanaf iOS 15 deze limieten:

50GB: 1 camera

200GB: 5 camera’s

2TB: Onbeperkt aantal camera’s

Wat kost iCloud+?

Apple hanteert dezelfde prijzen voor iCloud+ als nu bij de betaalde versie van iCloud het geval is. Dit zijn de prijzen die je gaat betalen:

50GB: €0,99 per maand

200GB: €2,99 per maand

2TB: €9,99 per maand

iCloud+ is bovendien onderdeel van Apple One, het alles-in-1 lidmaatschap waar nu ook al het betaalde iCloud-lidmaatschap bij zit. Als je al geabonneerd bent voor Apple One, zal je automatisch overgezet worden naar het nieuwe betaalde iCloud-lidmaatschap.

Wanneer is iCloud Plus beschikbaar?

iCloud+ is onderdeel van iOS 15 en de andere software-updates. Deze verschijnen in het najaar, vermoedelijk ergens halverwege september. Vanaf dat moment is iCloud+ ook beschikbaar. Maar niet alle functies zijn meteen te gebruiken. Apple zegt dat de Verberg mijn e-mailadres-functie pas later dit jaar in een aparte software-update van iOS 15 toegevoegd gaat worden.

Meer over iOS 15

iOS 15 is de grote update voor de iPhone en iPod touch. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 15, dan vind je in ons artikel het antwoord. We verwachten de officiële iOS 15 release in de loop van september/oktober 2021. Ontdek wat er nog meer is aangekondigd tijdens de keynote in onze WWDC 2021 samenvatting!