Er gaat mogelijk veel veranderen bij de Apple Watch Series 10, ook wel de Apple Watch X of Apple Watch Series X genoemd. Deze tiende generatie van de Apple Watch krijgt vermoedelijk nieuwe functies (zoals een bloeddrukmeter), maar ook een aangepast design. Er waren al geruchten dat Apple een nieuw bandjessysteem zou gaan introduceren, in ruil voor een dunner design. Nu zegt de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo dat de Apple Watch Series 10 in twee nieuwe grotere formaten komt.

‘Formaten Apple Watch Series 10 bekend’

Sinds de Apple Watch Series 7 brengt Apple het standaardmodel in de formaten 41mm en 45mm uit. Dit was al de tweede keer dat Apple het formaat aanpaste. Dit jaar kiest Apple vermoedelijk voor 45mm voor de kleinere variant en 49mm voor de grotere versie. Dat zou betekenen dat het formaat van de kleinste versie even groot zou zijn als de huidige grootste variant. En de nieuwe grote variant zou dus even groot worden als de huidige Apple Watch Ultra.

Maar het gaat hierbij om het formaat van het scherm. De afmetingen van de Apple Watch zelf worden vermoedelijk niet zoveel groter, omdat Apple het scherm verbeterd zou kunnen hebben. De bron spreekt dan ook over een dunner ontwerp. Dit komt mogelijk door het nieuwe bandjessysteem, al spreekt de bron daar deze keer niet over.

Verder vult de analist aan dat fabrikant BLT 3D geprinte onderdelen van de nieuwe Apple Watch gaat maken. Het gaat daarbij om de behuizing van de Apple Watch. Al eerder waren er aanwijzingen dat meer onderdelen van de Apple Watch met een 3D-printer gemaakt zouden worden.