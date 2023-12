‘Twee nieuwe iPad Air- en iPad Pro-modellen gepland in maart 2024’

Apple gaat begin volgend jaar twee nieuwe iPad Air-modellen uitbrengen. Daarnaast komen er twee iPad Pro-modellen voorzien van OLED-scherm. De tablets zijn bedoeld om de kwakkelende iPad-verkopen weer een boost te geven. Volgens Mark Gurman van Bloomberg staat er een flinke opknapbeurt gepland voor de iPads. In 2023 zijn er het hele jaar geen nieuwe iPads uitgebracht en dat is voor het eerst sinds 2010. Dat is te merken aan de cijfers: terwijl thuiswerkers in de jaren 2020-2021 massaal een iPad in huis haalden voor werk en vermaak, is de markt nu een stuk minder oververhit. Dat er geen nieuwe modellen zijn uitgebracht heeft daarbij nog eens extra impact op de omzetten. Apple wil er wat aan doen.

Opvallend: twee formaten van de iPad Air

Volgens Gurman wil Apple de iPad Air voor het eerst in twee formaten uitbrengen. Het kleinere model blijft 10,9-inch, maar daarnaast komt er een grotere iPad Air van 12,9-inch, zoals je eerder al in het geruchtencircuit kon lezen. Dit is hetzelfde formaat als de huidige 12,9-inch iPad Pro, maar de prijs komt een stuk lager te liggen. Apple zou hiermee meer keuze willen bieden uit schermgroottes en prijsniveau’s.

De iPad Air is er vanaf 2024 in twee formaten – en met vernieuwd Magic Keyboard.

Ook nieuw: grotere iPad Pro

In 2024 staan er twee grote veranderingen op de planning voor de iPad Pro. Ten eerste krijgen ze een OLED-display, net als in de iPhone en Apple Watch wordt gebruikt. Ten tweede zal er een M3-chip in zitten, gebouwd op 3-nanometer technologie. Dit zal vooral zorgen voor grafische verbeteringen ten opzichte van de huidige M2-chip in de iPad Pro 2022. Beide vernieuwingen zullen alleen in de Pro-modellen te vinden zijn. De iPad Air 2024 houdt een LCD-scherm en krijgt niet de M3-chip. De nieuwe tablets en hun accessoires zullen rond maart 2024 verschijnen, als Apple iPadOS 17.4 uitbrengt. Mogelijk zullen ze tijdens een event worden aangekondigd.

iPad Pro 2022, ook met Magic Keyboard

Nieuwe iPad-accessoires in 2024

De iPad mini en standaard iPad zullen in 2024 ook worden vernieuwd, meldt Gurman. Mogelijk komen die op een ander moment. En dan zijn er nog de accessoires. Apple zou van plan zijn om nieuwe Magic Keyboards en een nieuwe Apple Pencil te introduceren. Dat laatste is opmerkelijk, aangezien er net een nieuwe Apple Pencil met usb-c op de markt is gebracht. De Magic Keyboards krijgen een steviger frame van aluminium, waardoor de iPad meer op een laptop gaat lijken. Dit doet ons denken aan Brydge, een fabrikant die aluminium MacBook-achtige geraamtes maakt voor de iPad en eerder dit jaar in problemen kwam. We verwachten echter dat de vernieuwde Magic Keyboards van Apple nog steeds het vertrouwde uiterlijk zullen houden.