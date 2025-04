Gerucht: ‘Deze nieuwe kleur komt ook naar de iPhone 17 Pro’

Hoewel het nog even duurt voordat we de nieuwe iPhones gaan zien, wordt er volop gespeculeerd. Nu is de kleur van de iPhone 17 Pro onderwerp van gesprek.

Apple zou van plan zijn om de iPhone 17 Pro uit te brengen in een gloednieuwe blauwe kleurvariant genaamd Sky Blue. Dat beweert leaker Majin Bu. Die kleurnaam komt je mogelijk wel bekend voor: de kleur zou vergelijkbaar moeten worden aan de onlangs geintroduceerde hemelsblauwe MacBook Air, wat zou betekenen dat Apple opnieuw kiest voor een vertrouwde, maar geliefde kleur. Eerder gingen al geruchten over andere kleurvarianten, maar nu lijkt de focus vooral op blauw te liggen.

‘Sky Blue komt ook naar iPhone 17 Pro’

Elke generatie van iPhone heeft weer zijn eigen set kleurenopties, maar naast een donkere en lichte kleur is er met enige regelmaat ook een blauwe kleurvariant aanwezig. Van Sierra Blue op de iPhone 13 Pro tot aan Titanium Blue bij de iPhone 15 Pro (Max): het zijn vaak geliefde keuzes. Het is een kleur die vaak wel op een of andere manier in het assortiment van Apple terecht komt.

Waar we bij de iPad Air 2020 al voor het eerst Sky Blue zagen, kwam met de MacBook Air met M4-chip ook in een blauwe kleur beschikbaar. Nu meldt Majin Bu dat bij de nieuwe iPhone 17-serie het Pro-model ook in deze Sky Blue-kleur moeten komen en dat het de hoofdrolspeler van het event in september gaat worden.

‘Apple is ook bezig met andere kleuren voor iPhone 17 Pro’

In september 2024 kwam Majin Bu ook met informatie dat Apple experimenteerde met meerdere kleurvarianten, waaronder een diepe paarse en een donkergroene optie – respectievelijk vergelijkbaar met de kleuren van de iPhone 14 Pro en iPhone 13. De focus lijkt nu te liggen op een herintroductie van de blauwe kleur. Of deze daadwerkelijk de uiteindelijke kleuroptie wordt, blijft vooralsnog afwachten.

Als dit gerucht waar blijkt te zijn, dan is de iPhone 17 Pro het enige toestel dat in deze blauwe kleur beschikbaar zou komen. Bu heeft in het verleden het al vaker bij het juiste eind gehad. Zo gaven zij aan dat de iPhone 15 in een groene kleurstelling beschikbaar zou komen, wat uiteindelijk ook waar bleek te zijn. Echter hebben zij het ook al vaker bij het onjuiste eind gehad, met kleuropties als roségoud bij de iPhone 13 Pro en de rode iPhone 15 en iPhone 15 Plus.

Traditiegetrouw organiseert Apple in september een evenement waarin alle nieuwe iPhones worden onthuld en we echt met zekerheid de geruchten kunnen bevestigen, dus we moeten nog even een paar maanden wachten. Eerst gaan we op de WWDC 2025 nog zien wat Apple in petto heeft voor iOS 19, dat ook in september moet verschijnen.

Wil jij nou niets missen over de iPhone 17? Hou dan ons iPhone 2025-nieuwsoverzicht in de gaten.