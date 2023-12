De afgelopen twee jaar koos Apple ervoor om ook qua chip onderscheid aan te brengen tussen de gewone iPhone-modellen en de Pro-uitvoeringen. Zo heeft de iPhone 14 Pro een A16-chip, terwijl de iPhone 14 de A15-chip heeft (die het jaar ervoor in de iPhone 13 Pro zat). Bij de iPhone 15-serie zien we hetzelfde: de iPhone 15 Pro heeft de nieuwste A17-chip, terwijl de iPhone 15 de A16-chip van de iPhone 14 Pro heeft. Maar dit patroon wordt mogelijk komend jaar doorbroken, als we de geruchten over de chip in de iPhone 16-serie mogen geloven. MacRumors schrijft namelijk dat Apple in 2024 kiest voor de A18-chip in vier nieuwe iPhone-modellen.

iPhone 16-chip: ‘Vier keer A18’

De informatie is gebaseerd op code van een vroege versie van iOS 18. In die vroege versie wordt verwezen naar vier nieuwe iPhones, met verwijzingscodes D47 D48, D93 en D94. Deze zijn bestemd voor respectievelijk de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max. Laatstgenoemde zou ook de naam iPhone 16 Ultra kunnen krijgen, al is daar nog geen uitsluitsel over. Al deze modellen zouden draaien op een chip met codenaam t8140. Dit is wat vermoedelijk officieel de A18-chip wordt de directe opvolger van de A17.

Hoewel het allemaal om een A18-chip gaat, is nog wel de vraag of Apple nog kleine onderlinge verschillen gaat toepassen. Apple zou er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om de iPhone 16 en iPhone 16 Plus te voorzien van de gewone A18-chip, terwijl de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max/Ultra een A18 Pro-chip kunnen krijgen. Dit komt overeen met wat een analist eerder beweerde, afgelopen september.

De iPhone 16-lijn wordt in september 2024 verwacht. Er zijn de afgelopen tijd al wat andere geruchten over de iPhone 16-serie verschenen, waar je in ons aparte artikel meer over leest.