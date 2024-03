Er komen later dit jaar twee nieuwe AirPods-modellen uit. Deze vierde generatie AirPods uit 2024 krijgen verschillende vernieuwingen en is mogelijk de grootste AirPods-release in jaren.

De huidige gewone AirPods is de derde generatie uit 2021, terwijl Apple ook nog de tweede generatie AirPods uit 2019 verkoopt. Daar komt dit jaar verandering, want Apple gaat deze modellen vervangen door twee nieuwe vierde generatie AirPods. Het was al duidelijk dat er twee modellen voor in de plaats komen en Bloomberg meldt nu wanneer de release van de nieuwe AirPods van 2024 is.

‘Release AirPods 2024 in september of oktober’

De nieuwe AirPods komen naar verwachting in september of oktober op de markt. Dat komt overeen met de release van eerder uitgebrachte AirPods. Zowel de huidige AirPods Pro 2 als de AirPods 3 verschenen in deze maanden. Apple zal de nieuwe AirPods 4 dus vermoedelijk tijdens een event in september of oktober aankondigen. Apple houdt jaarlijks haar september-event voor de nieuwe iPhones, dus een aankondiging van nieuwe AirPods lijkt dan logisch.

De nieuwe AirPods 4 hebben codenaam B768(E) en B768(M), waarbij de E staat voor “entry” en de M voor “mid-tier”. Het gaat in principe in beide gevallen om de vierde generatie AirPods, maar dan dus in twee smaken. Het goedkopere (entry) model biedt een nieuw design betere pasvorm en een nieuwe oplaadcase met usb-c. Maar het duurdere (mid-tier) model biedt nog andere extra’s, zoals actieve ruisonderdrukking en speakers in de oplaadcase voor makkelijker zoeken. Daarmee komt de zoekfunctie die al in de AirPods Pro zit ook naar de gewone AirPods.

Volgens bronnen rondom de fabrikanten verwacht Apple veel van deze nieuwe generatie AirPods. De huidige AirPods 3 zouden niet al te goed gepresteerd hebben, waardoor meer mensen toe zijn aan een nieuwe generatie. Apple zou 20 tot 25 miljoen exemplaren willen produceren, wat veel meer is dan bij de vorige generaties.

Apple heeft nog meer in petto voor AirPods in 2024. Zo zou de release van de AirPods Max 2 voor later dit jaar gepland staan. Voor verder in de toekomst gaat Apple waarschijnlijk in 2025 een nieuwe generatie AirPods Pro uitbrengen. Lees ook onze vooruitblik op AirPods in 2024.