Welke nieuwe functies krijgt de iPhone 16? En wat wordt er nieuw in de iPhone 16 Pro? In dit artikel vind je een overzicht van de belangrijkste nieuwe functies van de iPhone 16-modellen, overzichtelijk en bondig op een rijtje.

In september is het weer zover, dan onthult Apple de iPhone 16-serie. Wederom zal de line-up bestaan uit vier nieuwe toestellen, elk met hun eigen verbeteringen en nieuwe functies. Maar welke functies vind je straks eigenlijk in de iPhone 16 en iPhone 16 Pro? Is de nieuwe iPhone voor jou straks wel de moeite waard? Of zijn de nieuwe iPhone 16 functies niet aan jou besteed? In dit artikel lees je welke functies er volgens geruchten aan zitten te komen.

8 nieuwe functies voor de iPhone 16-serie

In dit artikel bespreken we de nieuwe functies voor zowel de iPhone 16 en iPhone 16 Plus als de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max. Sommige functies komen naar alle vier de toestellen, terwijl andere functies en verbeteringen weer alleen op bepaalde modellen te vinden zijn. Per functie geven we aan op welke toestellen het van toepassing is.

Dit is de verwachte iPhone line-up van najaar 2024:

iPhone 16 line-up

iPhone 16 Pro line-up

#1 Verbeterde camera’s

Nieuw voor iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max

Zoals altijd zal Apple ook dit jaar weer de camera’s van de iPhone 16 onder handen nemen. Zo krijgt de iPhone 16 Pro deze keer ook een telelens met tetraprisma, waardoor je verder optisch kan inzoomen. Dit werd vorig jaar al geïntroduceerd in de iPhone 15 Pro Max, maar maakt dit jaar ook zijn intrede op het gewone Pro-model. Ook komt er een nieuwe ultragroothoeklens op de Pro-modellen.

Voor de gewone uitvoeringen kiest Apple vermoedelijk voor een nieuwe indeling, waarbij de lenzen weer recht onder elkaar staan. Dit maakt het opnemen van ruimtelijke video’s mogelijk, zoals nu alleen nog bij de Pro-modellen kan. We verwachten dat Apple nog wel wat andere verbeteringen op het gebied van de iPhone 16-camera in het verschiet heeft. Uiteindelijk zal het allemaal mooiere foto’s en video’s opleveren, met meer mogelijkheden tot zoomen in een hogere kwaliteit.

Bekijk ook Dit weten we al over de iPhone 16 (Pro) camera Er zijn al diverse geruchten geweest over de camera van de iPhone 16-modellen. Zo zou Apple de cameralenzen in de standaard iPhone-modellen anders willen plaatsen en krijgen de Pro-modellen een extra 48-megapixel cameralens erbij. We praten je bij over de iPhone 16 camera!

#2 Groter scherm in de Pro-modellen

Nieuw voor iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max

Apple gaat dit jaar het scherm van de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max vergroten. De formaten zouden van respectievelijk 6,1- en 6,7-inch naar 6,3- en 6,9-inch gaan. De formaten van de standaardmodellen blijft wel gelijk. Daar komt bij dat de Pro-modellen volgens geruchten ook een dunnere schermrand krijgen, zodat de afmetingen van de toestellen niet per se veel groter uitvallen. Qua andere schermfuncties verwachten we geen veranderingen. ProMotion en Always-on blijven exclusief voor de Pro-modellen.

Bekijk ook Het scherm van de iPhone 16 Pro: 'Groter en dunnere randen' Wat weten we al over het scherm van de iPhone 16-modellen? Er zijn al geruchten geweest over grotere displays en nu horen we ook berichten over dunnere schermranden. Lees hier de nieuwste geruchten over het scherm van de iPhone 16-serie.

#3 Batterijduur en opladen

Nieuw voor iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max

Voor de aankondiging van nieuwe iPhones, gaan er altijd al geruchten over de batterij. Zo ook voor de iPhone 16-batterij. het lijkt erop dat de meeste modellen een grotere batterij krijgen, al betekent dat niet automatisch dat de batterijduur toeneemt. Apple kan de extra capaciteit gebruiken om meer geavanceerde nieuwe functies te introduceren.

Wat we wel verwachten is dat je straks sneller kan opladen, in ieder geval in de iPhone 16 Pro-modellen. Apple zou MagSafe willen vernieuwen, waardoor je op maximaal 20W kan snelladen (in plaats van 15W). Opladen met een kabel zou tot maximaal 40W gaan en dat is sneller dan de huidige 27W.

Bekijk ook 'iPhone 16 Pro kan snelladen op 40 Watt' (en meer geruchten over de iPhone 16-batterij) De iPhone 16-toestellen krijgen mogelijk een grotere batterij en kunnen sneller worden opgeladen, zo blijkt uit geructhen. Daarnaast kiest Apple voor een nieuwe techniek om oververhitting te voorkomen. Op deze pagina houden we je op de hoogte van alle geruchten rondom de iPhone 16 (Pro)-batterij!

#4 Nieuwe Capture-knop

Nieuw voor iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max

Maak je graag foto’s en video’s met je iPhone? Dan is er nog een keer goed nieuws. Want naast een verbeterde camera, krijgen alle iPhone 16-modellen volgens de geruchten ook een nieuwe Capture-knop. Deze bevindt zich aan de rechter zijkant, onderaan de bestaande zijknop. Met deze knop, die mogelijk ook drukgevoelig is, kun je snel video’s opnemen en foto’s maken. Er zou ook een scherpstelfunctie in komen die vergelijkbaar is met DSLR-camera’s. De knop zou zelfs reageren op aanraking. Denk dan aan in- en uitzoomen door naar links en rechts over de knop te vegen. Dat lijkt ons zeker handig, omdat je dat toch een stuk nauwkeuriger is dan via het scherm. Bovendien blokkeer je het scherm dan niet meer met je hand.

Bekijk ook 'Capture-knop op iPhone 16 krijgt DSLR-achtige focusfunctie' De iPhone 16 krijgt een speciale knop waarmee je kan fotograferen en filmen. Deze knop wordt ook wel de Capture Button genoemd en in dit artikel verzamelen we alle geruchten over deze knop.

#5 Snellere chip in alle modellen

Nieuw voor iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max

Sinds een aantal jaren maakt Apple qua chip onderscheid tussen de gewone standaardmodellen en de Pro-uitvoeringen. Het zou zomaar kunnen zijn dat dat dit jaar weer anders wordt. Volgens geruchten krijgen alle iPhone 16-modellen dezelfde A18-chip. Dat is vooral goed nieuws voor toekomstige bezitters van de standaardmodellen, want dat betekent dat functies als Apple Intelligence ook naar de gewone modellen komen. Je hebt dan dus geen Pro-uitvoering meer nodig om daar gebruik van te kunnen maken (zodra het ooit in de EU komt).

Bekijk ook 'Alle iPhone 16-modellen krijgen A18-chip' Alle iPhone 16-modellen krijgen mogelijk dezelfde chip. Er zijn aanwijzingen dat ze allemaal voorzien worden van een A18-chip, al zou Apple nog onderscheid kunnen aanbrengen.

#6 Actieknop op alle modellen

Nieuw voor iPhone 16 en iPhone 16 Plus

Vorig jaar introduceerde Apple de actieknop op de iPhone 15 Pro-modellen. Daarmee kun je een eigen gekozen actie koppelen aan de knop die boven de volumeknoppen zit. Deze actieknop vervangt de zijschakelaar voor het op stil zetten van de iPhone. Daarmee lijkt het einde van de muteschakelaar nabij, want deze is dan nog alleen te vinden op oudere modellen zoals de iPhone SE.

Bekijk ook 'Alle iPhone 16-modellen krijgen een actieknop' Apple zou van plan zijn om de actieknop in 2024 naar de gehele iPhone 16 line-up te brengen. Bezitters van de standaardmodellen krijgen dan ook de mogelijkheid om snelle acties te starten met de speciale knop.

#7 Verbeterde microfoons

Nieuw voor iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max

Al vroeg in de geruchtencyclus van de iPhone 16 dook er een gerucht op dat Apple een betere microfoon in de iPhone 16-modellen zou willen stoppen. Deze zou vooral zorgen voor een betere spraakinvoer, voor bijvoorbeeld Siri en Apple Intelligence. Of daardoor ook de kwaliteit van telefoongesprekken en audio-opnames verbeterd wordt, is nog niet helemaal duidelijk. Maar dat is wat ons betreft wel een logisch gevolg.

#8 Wifi 7-ondersteuning

Nieuw voor iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max

De Pro-modellen maken dit jaar mogelijk de overstap naar wifi 7. Deze nieuwe standaard zorgt voor hogere snelheden, lagere latency en stabielere verbindingen. Op dit moment hebben de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max nog wifi 6E, terwijl de standaardmodellen blijven steken op wifi 6. Als de Pro-modellen inderdaad opschuiven naar wifi 7, dan zouden de standaardmodellen zomaar de overstap kunnen maken naar wifi 6E.

Bekijk ook Wat is wifi 7 en wat zijn de voordelen voor Apple-gebruikers? Wifi 7 belooft meer snelheid en meer stabiliteit voor je draadloze netwerk thuis. Heb je dit nu al nodig? En waar zijn de eerste wifi 7 routers? We lopen de mogelijkheden langs!

Bekijk alle geruchten en verwachtingen over de iPhone 16-serie: