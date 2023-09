Zoals je van iCulture gewend bent doen we uitgebreid verslag van Apple’s iPhone-event. Hoewel het event nog niet begint, is dit wel de plek waar je alles te weten komt. Nu én op de dag zelf. Deze special is jouw startplek voor Apple’s drukste seizoen van het jaar, met de nieuwe iPhones, Apple Watch-modellen en nog veel meer. Tijdens het september-event worden de eerste aankondigingen gedaan, al verwachten we in oktober tijdens een tweede event nog wel meer aankondigingen. Net als altijd kun je het iPhone-event van september 2023 digitaal live volgen met dit artikel én lees je al het nieuws deze week en de rest van de maand op iCulture. Je kunt de livestream van het Apple-event hier kijken en op de dag van het event vind je hier ook de liveblog en naderhand de uitgebreide samenvatting van het iPhone 15-event van 12 september 2023.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Deze pagina zal tijdens de keynote op 12 september worden bijgewerkt zodra de aankondigingen bekend worden.

Waar en wanneer is Apple’s iPhone 15-event?

Op dinsdag 12 september om 19:00 uur Nederlandse tijd organiseert Apple dit jaar de jaarlijkse iPhone-keynote (of zoals ze het zelf noemen, de “hoofdtoespraak“). Zoals gebruikelijk is het een van tevoren opgenomen presentatie, waarin Apple aan ons laat zien waar ze de afgelopen jaren aan gewerkt hebben. Traditiegetrouw draait een groot deel van de presentatie om de nieuwe iPhones, maar er worden ook andere nieuwe producten aangekondigd. Onder andere Tim Cook en andere Apple-medewerkers leggen in een video van zo’n anderhalf uur (bijna) alles uit over de nieuwste producten. Op deze pagina bekijk je via bovenstaande YouTube-video de presentatie zodra hij begint. Onze ervaring leert dat de keynote behoorlijk wat informatie bevat, dus dan komt onze liveblog op deze pagina ook goed van pas.

Er zijn talloze manieren om zelf de livestream van het Apple-event te volgen: via je iPhone, iPad, Mac, Apple TV en meer. Uiteraard kun je ook alles volgen zonder zelf live mee kijken. Op iCulture lees je alles over de aankondigingen zodra ze gedaan zijn. Hou ook de site de komende dagen in de gaten om geen detail van de aankondigingen en de presentatie te missen. Aan het eind van de avond vind je op deze pagina ook nogmaals de video, zodat je alles nog rustig terug kunt kijken.

Bekijk ook Zo kijk je op 12 september de livestream van Apple's iPhone-event Wil jij de livestream van Apple's belangrijke iPhone 15-event volgen? Via allerlei apparaten bekijk je de livestream van Apple-events zodat je met eigen ogen de aankondigingen van Tim Cook en anderen kunt zien.

Wil je alleen de hoogtepunten weten? Dan vind je in dit artikel na de presentatie ook een overzichtelijke samenvatting van de iPhone 15-keynote, met daarin de belangrijkste punten. Maar na de presentatie is het nog lang niet klaar. De rest van de maand lees je op iCulture alles over de nieuwste modellen. Je leest er vergelijkingen, de laatste nieuwtjes en ontdekkingen, reviews en nog veel meer over alle nieuwe producten. Vergeet ook niet dat september in het teken staat van de nieuwe software-updates, zoals iOS 17. Ook daarover lees je op iCulture alles: van het moment van downloaden tot de weken erna met nuttige tips, trucs en hulp bij problemen.

Verwachtingen iPhone 15-event in het kort

In onze vooruitblik voor het iPhone 15-event duiken we dieper in alle materie en aankondigingen die je kan verwachten. Lees dus vooral onze volledige verwachtingen van het grote september 2023-event.

Bekijk ook Dit kun je verwachten van Apple's iPhone 15-event van september September is iPhone-maand. Binnenkort onthult Apple tijdens het grootse iPhone-event van september de iPhone 15-serie, maar er komt nog veel meer aan. In deze vooruitblik lees je onze verwachtingen van Apple's iPhone 15-event.

Luister onze podcast, WWDC 2023-editie

Heb jij onze nieuwste aflevering van de iCulture Podcast nog niet geluisterd? Doe dat dan nog snel, want daarin blikken we onder andere vooruit op het iPhone 15-event en nog veel meer.

Bekijk ook iCulture Podcast #S05E08: De nieuwe iPhones komen eraan! We praten je in deze nieuwe aflevering van de iCulture Podcast bij over onze verwachtingen van het iPhone-event 2023. We kunnen nieuwe producten verwachten, maar wat maakt de iPhone 15-serie bijzonder? En wat kunnen we verwachten van de nieuwe Apple Watch-modellen?

Voeg iCulture toe aan je beginscherm

Als je niks wil missen, raden we aan om iCulture aan het beginscherm van je iPhone toe te voegen en de iCulture-pushmeldingen in te schakelen! Daarmee weet je zeker dat je geen nieuwtje hoeft te missen. De grootse aankondigingen zullen we als breaking-pushberichten versturen (denk aan de aankondiging van de iPhone 15), dus je ontvangt alleen de echt belangrijke aankondigingen als een melding. Liever meer artikelen direct op je iPhone ontvangen? Dan kun je ook kiezen voor de optie Redactiekeuze. Je kunt zelfs alle iCulture-artikelen rechtstreeks via notificaties ontvangen, als je een echte fan bent.

Bekijk ook Pushmeldingen van de iCulture-website ontvangen Schakel meldingen in voor de artikelen van iCulture.nl op iPhone, iPad en Mac, voor Safari of andere browsers.

Kom in de stemming met nieuwe wallpapers

Net als bij de vorige events kun je je iPhone weer opfleuren dankzij deze mooie wallpapers van het september-event. We hebben meerdere varianten, voor zowel iPhone als iPad en Mac. Deze keer hebben we twee ontwerpen, van Apple-liefhebbers @BasicAppleGuy en @AR72014. Ze zijn allebei gebaseerd op het Apple-logo van de uitnodiging van dit jaar en passen zich mooi aan aan het toegangsscherm van je iPhone.

Bekijk ook Downloaden: met deze wallpapers van Apple's iPhone-event kom je in de stemming Ook dit jaar leent Apple's uitnodiging van het iPhone-event zich prima voor een set mooie wallpapers. We hebben een aantal mooie wallpapers voor je klaar staan, zowel voor iPhone, iPad en Mac.

Poll: waar kijk jij het meest naar uit?

We hebben onlangs op iCulture ook een poll gehouden over het iPhone-event van 2023. We vroegen je naar welke mogelijke aankondiging je het meest uitkijkt. Op moment van schrijven staat de iPhone 15 Pro bovenaan, gevolgd door de iPhone 15 Pro Max. Heb jij een andere aankondiging waar je niet op kan wachten? Stem dan in onze poll.

Bekijk ook iCulture peilt: naar welke aankondiging van het iPhone 15-event kijk jij het meest uit? Het iPhone-event staat bijna voor de deur, dus wij zijn vooral benieuwd naar welke aankondiging jij het meest benieuwd bent. Stem daarom in deze nieuwe editie van de iCulture peilt over Apple's Wonderlust-event van 12 september!

Lees je in: wat we nu al weten

Tot slot hebben we hieronder alle artikelen verzameld over de onderwerpen die Apple mogelijk gaat bespreken tijdens de keynote. In de individuele toestelpagina’s lees je alles over de individuele modellen en in onze nieuwsartikelen lees je de nieuwste geruchten over bepaalde onderwerpen, zoals het scherm van de iPhone 15 of de verwachtingen van de Apple Watch Series 9. Heb je een artikel gemist, dan vind je met dit lijstje alles nog overzichtelijk op een rij:

iPhone 15-artikelen

Dit is de iPhone 2023 line-up:

Apple Watch artikelen en meer

Ben je van plan om binnenkort een nieuwe iPhone te kopen? Ook dan adviseren we om de presentatie goed in de gaten te houden. Zelfs als je niet de allernieuwste iPhone wil, is het verstandig om het event te volgen en de prijsontwikkeling van oudere iPhone-modellen te bekijken. Vlak na de presentatie komt Apple met nieuwe adviesprijzen voor bestaande modellen, die je dan voordelig kan scoren. Datzelfde geldt ook vaak voor de Apple Watch.