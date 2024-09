Apple Watch Series 10 functies: ‘Groter scherm, snellere chip’

Er zijn nieuwe geruchten over mogelijke functies van de Apple Watch Series 10. Er wordt niet alleen gesproken over een nieuwe chip en groter scherm, maar ook over nieuwe gezondheidsfuncties. Al staan die laatste nog op losse schroeven.

In aanloop naar de komst van de Apple Watch Series 10 dit najaar, zijn er al heel wat geruchten geweest. Er wordt gesproken over een nieuw design met een andere aansluiting voor bandjes. Vanwege het tienjarige jubileum van de Apple Watch (de aankondiging was in september 2014) zijn er zelfs Apple Watch X geruchten: Apple zou flink willen uitpakken met diverse nieuwe functies in een speciale uitvoering, zo meldt onder andere Mark Gurman van Bloomberg. Op deze pagina kijken we vooruit naar de verschillende Apple Watch Series 10 functies die we kunnen verwachten.

#1 Groter scherm voor Apple Watch Series 10

Er wordt al een tijdje gesproken over een groter scherm, onder andere door Ming-Chi Kuo. De Apple Watch Series 10 zou in de formaten 45mm en 49mm verschijnen. Dit is een stuk groter dan de huidige formaten van 41mm en 45mm en zou betekenen dat het grootste model een scherm krijgt dat qua formaat overeen komt met de Apple Watch Ultra. Met een groter scherm kun je meer info op het scherm bekijken, zonder dat je hoeft te scrollen. Ook zou dit kunnen helpen bij de bediening van de Apple Watch, omdat knoppen groter gemaakt kunnen worden. Eerder ging er al een gerucht dat het scherm van de Apple Watch Series 10 energiezuiniger zou worden. Alles over de Apple Watch Series 10 formaten lees je in ons aparte artikel.

Wat voor impact dit grotere scherm op het formaat van de Apple Watch Series 10 zelf heeft, is nog de vraag. De verwachting is dat ze wel groter worden, maar mogelijk kan Apple met een nieuw scherm en nog dunnere schermranden de impact beperken. Het algehele design van de Apple Watch Series 10 zou wel grotendeels hetzelfde blijven, maar dan wel wat dunner, zegt Kuo. De behuizing wordt voor het eerst wat dunner, waardoor mogelijk een nieuw systeem voor de horlogebandjes nodig is.

#2 Nieuwe S10-chip: ‘Basis voor nieuwe AI-functies’

Vorig jaar kregen de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 een nieuwe snellere S9-chip. Dat was, qua prestatieverbeteringen, de eerste update in jaren. Maar Apple laat er niet weer jaren overheen gaan tot de volgende prestatieverbeteringen, zo zegt de bron. Zowel de Apple Watch Series 10 als de Apple Watch Ultra 3 krijgen een nieuwe chip. Daarbij zou de chip de basis kunnen zijn voor aankomende AI-functies. Je hoeft niet te verwachten dat het volledige spectrum van Apple Intelligence-functies de overstap gaat maken naar de Apple Watch, maar het is wel zo dat Apple op dit gebied enkele functies in het vooruitzicht heeft.

#3 Nieuwe gezondheidsfuncties: slaapapneu komt later?

De Apple Watch Series 10 krijgt volgens geruchten slaapapneu-detectie. Er zou een verbeterde ECG-sensor in de nieuwste modellen zitten, die de slaapaandoening kan detecteren. Dit zeggen bronnen van Bloomberg en 9to5Mac. Bij deze aandoening stoppen mensen plotseling met ademen tijdens de slaap. Als de smartwatch dit vaststelt, krijg je het advies om een arts op te zoeken.

De functie loopt mogelijk vertraging op omdat het afhankelijk is van de bloedzuurstofmeting. Apple heeft deze functie uitgeschakeld op modellen die in de VS worden verkocht, vanwege een patentgeschil met Masimo. Gurman denkt dat het conflict met Masimo in september wel opgelost zal zijn, of dat er een andere technologie is gevonden. Daarna kan de slaapapneu-detectie worden geactiveerd. Het is nog onduidelijk of Europeanen ook op de ontwikkelingen in de VS moeten wachten, of dat de slaapapneu-functie in onze regio meteen al beschikbaar is.

Slaapapneu is vermoedelijk de enige belangrijke nieuwe gezondheidsfunctie op de aanstaande modellen.

Er gaan al lang geruchten dat de Apple Watch een bloeddrukmeter krijgt. Lange tijd leek het erop dat dit een van de belangrijkste nieuwe functies van de Apple Watch Series 10 zou worden (en in de Apple Watch Ultra 3), maar het is nog maar de vraag of dat gaat lukken. De technologie voor het meten van hoge bloeddruk, zou volgens de bron tijdens het testen minder betrouwbaar gebleken zijn dan gehoopt. Met name het aangepaste (plattere) design van de Apple Watch Series 10 zou een uitdaging vormen. Apple zou dus kunnen beslissen om de functie uit te stellen naar volgend jaar.

De nieuwe functie zou geen directe meting kunnen doen en daar een exacte waarde aan geven, maar het kan wel een trend waarnemen en je waarschuwen als je bloeddruk boven je basislijn ligt. Apple doet nu hetzelfde voor de temperatuursensor, die je polstemperatuur meet. Je kan er niet a la minute je lichaamstemperatuur mee opmeten en checken of je koorts hebt, want de functie meet alleen ‘s nachts je polstemperatuur en pakt daar een gemiddelde van. Het geeft echter wel een trend aan en kan vooral achteraf gebruikt worden.

Bekijk ook Wanneer komt er een bloeddrukmeter in de Apple Watch? Dit is de nieuwste info Apple is van plan om de komende jaren nog meer nieuwe gezondheidsfuncties aan de Apple Watch toe te voegen. Er zou gewerkt worden aan een bloeddrukmeter in de Apple Watch. Wanneer komt het ervan?

De nieuwe Apple Watch Series 10 (ook wel Apple Watch X genoemd) wordt in september 2024 verwacht, gelijktijdig met de Apple Watch Ultra 3 en mogelijk ook de Apple Watch SE 3. Naarmate de release dichterbij komt, verwachten we dat er nog veel meer geruchten op zullen duiken.

Dit zijn de verwachtingen over de Apple Watch Series 10: