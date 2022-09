Met de Diepte-app op de Apple Watch Ultra kun je zien hoe diep je in het water bent gedoken. De Diepte-app start automatisch met meten, als je dat wil. In deze tip leggen we het uit.

Diepte-app op de Apple Watch Ultra

De Apple Watch Ultra is het enige model dat geschikt is voor duiken tot een diepte van 40 meter. Voor gebruik als duikcomputer is er vanaf najaar 2022 de Ocean+ app, maar Apple levert voor recreatief snorkelen ook een app mee: de Diepte-app. Hiermee kun je zien hoe diep je bent gedoken. Je krijgt hiermee geen informatie over decompressie, gas en andere data die je als duiker nodig hebt maar je kunt in het zwembad of in ondiep water wel zien hoe diep je bent.

Wat kun je met de Diepte-app?

De Diepte-app toont de huidige tijd, de huidige diepte en de maximale diepte van de duiksessie. Daarnaast krijg je de watertemperatuur te zien. De sensor is nauwkeurig tot +/- 1 meter en werkt tot op een diepte tot 40 meter. Dit is veel te diep om zonder duikuitrusting aan te beginnen, maar het is goed om te weten dat de metingen wel tot deze diepte nauwkeurig zijn.

Bij dieptes verder dan 40 meter zal het scherm van de Apple Watch Ultra geel kleuren en is het mogelijk dat sommige functies niet meer goed werken. De smartwatch zal dan ook geen nauwkeurige diepte meer geven, maar melden dat het meer dan 40 meter is.

Diepte-app instellen

Je vindt de Diepte-app tussen de normale apps op je Apple Watch Ultra. Dit is voorlopig het enige model waarop je deze app vindt. Met andere apps kun je veel minder diep duiken en het is niet mogelijk om de app hier alsnog op te installeren.

Meestal zal de Diepte-app goed zijn ingesteld, maar voor de zekerheid kun je even kijken of alle eenheden goed staan:

Open de Instellingen-app op je Apple Watch Ultra. Tik op Diepte. Check of de diepte-eenheid op meter i.p.v. voet is ingesteld. Check of de watertemperatuur in graden Celsius i.p.v. Fahrenheit is ingesteld. Je bent klaar om te gaan snorkelen!

Diepte-app automatisch starten

Het zou natuurlijk handig zijn als de Diepte-app meteen actief wordt als je in het water springt. Dat kan: de app kan automatisch openen als er wordt gedetecteerd dat je dieper van 1 meter onder water bent.

Voor automatisch starten doe je het volgende:

Ga in de Instellingen-app naar Algemeen. Tik op Start automatisch. Zet de schakelaar om bij Start app automatisch. Zorg dat de Diepte-app is aangevinkt. Je kunt nu in het water springen om te testen of de app inderdaad vanzelf actief wordt.

Wil je in open water zwemmen en dit vastleggen in een workout, dan moet je de workout starten voordat je in het water duikt.

Tijdens en na het snorkelen

Tijdens het snorkelen zal het waterslot op de Apple Watch actief zijn, waardoor je het scherm niet kunt gebruiken. Na afloop van het snorkelen druk je de Digital Crown enige tijd ingedrukt om het waterslot te deactiveren en resterend water uit de speaker te trillen. Je kunt nu ook weer het scherm gebruiken.

De Diepte-app zal na afloop een samenvatting geven van de totale tijd onder water, maximaal bereikte diepte en de watertemperatuur tijdens de snorkelsessie. Sluit je dit scherm af, dan kun je de data alsnog terugvinden in de Gezondheid-app. Het gaat dan om diepte en watertemperatuur.

Verder duiken

De Apple Watch Ultra voldoet aan EN13319, een internationale standaard voor duikcomputers. Wil je echter serieus gaan duiken, dan moet je de eerder genoemde Oceanic+ app installeren, zodra deze in de App Store beschikbaar is. Deze is eveneens te gebruiken voor snorkelen en vereist een maand- of jaarabonnement als je de geavanceerde duikfuncties wil gebruiken.

