Met de Diepte-app op de Apple Watch kun je zien hoe diep je in het water bent gedoken. De Diepte-app start automatisch met meten, als je dat wil. In deze tip leggen we het uit.

De Apple Watch Ultra-modellen zijn de enige die geschikt zijn voor duiken tot 40 meter diepte. Hiervoor heb je een speciale duikapp nodig die van je Apple Watch een duikcomputer maakt, zoals de Oceanic+ app. Maar soms wil je helemaal niet zo diep duiken en ga je liever wat recreatief snorkelen. Apple heeft daarvoor een eigen app ontwikkeld, de Diepte-app. Deze vind je op recente Apple Watch-modellen, zodat je tot op een diepte van 6 meter kunt zien hoe ver je onder de waterspiegel bent. Handig voor in het zwembad of ondiep water!

Diepte-app: op welke modellen?

Je vindt de Diepte-app alleen op deze modellen:

Daarnaast vind je op de Apple Watch Series 6 en nieuwer ook de Getijden-app, waarmee je de waterstanden van populaire stranden en surfplekken kunt zien. Let op dat je met de gewone Apple Watch-modellen maar een paar meter onder water kunt gaan, tot zo’n maximaal 6 meter. Alleen et de Ultra-modellen kun je tot op 40 meter diepte duiken.

Bekijk ook Getijden-app op de Apple Watch: dit kun je ermee De Getijden-app is een nieuwe app, die standaard te vinden is in watchOS 11. Met deze app kun je zien wat de waterstanden zijn. Maar wat kun je er nog meer mee? En hoe kom er er vanaf? Dat leggen we uit in deze tip.

Wat kun je met de Diepte-app?

De Diepte-app toont de huidige tijd, de huidige diepte en de maximale diepte van de duiksessie. Daarnaast krijg je de watertemperatuur te zien. De sensor is nauwkeurig tot +/- 1 meter en werkt tot op een diepte tot 40 meter op de Ultra-modellen. Als je op deze diepte wil gaan duiken is een duikuitrusting met zuurstoffles vereist.

Bij dieptes verder dan 40 meter zal het scherm van de Apple Watch Ultra geel kleuren en is het mogelijk dat sommige functies niet meer goed werken. De smartwatch zal dan ook geen nauwkeurige diepte meer geven, maar melden dat je dieper dan 40 meter zit. De Ultra-modellen zijn bestand tegen een waterdruk op 100 meter diepte, maar het is niet de bedoeling dat je zelf zo diep gaat duiken.

Diepte-app instellen

Je vindt de Diepte-app tussen de normale apps op je Apple Watch Ultra en Apple Watch Series 10 en nieuwer. Het is niet mogelijk om de app alsnog te installeren op andere modellen.

Meestal zal de Diepte-app goed zijn ingesteld, maar voor de zekerheid kun je even kijken of alle eenheden goed staan: Open de Instellingen-app op je Apple Watch. Tik op Diepte. Check of de diepte-eenheid op meter i.p.v. voet is ingesteld. Check of de watertemperatuur in graden Celsius i.p.v. Fahrenheit is ingesteld. Je bent klaar om te gaan snorkelen en/of duiken!

Diepte-app automatisch starten

Het zou natuurlijk handig zijn als de Diepte-app meteen actief is als je in het water springt. Dat kan: de app kan automatisch openen als er onderdompeling gedetecteerd wordt. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om dit pas vanaf 1 meter onder water te doen.

Voor automatisch starten doe je het volgende:

Ga in de Instellingen-app naar Algemeen. Tik op Start automatisch. Selecteer hier Geselecteerde app bij Indien ondergedompeld. Zorg dat de Diepte-app is aangevinkt. Je kunt nu in het water springen om te testen of de app inderdaad vanzelf actief wordt.

Wil je in open water zwemmen en dit vastleggen in een workout, dan moet je de workout starten voordat je in het water duikt.

Tijdens en na het snorkelen

Tijdens het snorkelen zal het waterslot op de Apple Watch actief zijn, waardoor je het scherm niet kunt gebruiken. Na afloop van het snorkelen druk je de Digital Crown enige tijd ingedrukt om het waterslot te deactiveren en resterend water uit de speaker te trillen. Je kunt nu ook weer het scherm gebruiken.

De Diepte-app zal na afloop een samenvatting geven van de totale tijd onder water, maximaal bereikte diepte en de watertemperatuur tijdens de snorkelsessie. Sluit je dit scherm af, dan kun je de data alsnog terugvinden in de Gezondheid-app. Het gaat dan om diepte en watertemperatuur.

Bekijk ook Waterslot gebruiken op de Apple Watch: zo werkt het Met het waterslot op de Apple Watch kun je voorkomen dat het scherm onbedoeld wordt aangeraakt bij vocht. In deze tip lees je hoe het Apple Watch waterslot werkt.

Verder duiken

De Apple Watch Ultra voldoet aan EN13319, een internationale standaard voor duikcomputers. Wil je echter serieus gaan duiken, dan moet je de Oceanic+ app installeren, die Apple aanbeveelt. Deze is eveneens te gebruiken voor snorkelen en vereist een maand- of jaarabonnement als je de geavanceerde duikfuncties wil gebruiken.

Dive Activiteit Watch OCEANIC+ Versie 4.1.1 Download Geschikt voor iPhone, iPad, Watch Vereist iOS 18.0+ Grootte 102.05 MB Uitgever Huish Outdoors, LLC Leeftijd 4+ Talen

Je kunt dus ook met de Apple Watch Series 10 en nieuwer gerust gaan snorkelen, maar wil je echt diep gaan en het maximale uit de Diepte-app halen, dan kun je beter kiezen voor de Apple Watch Ultra. Check ons overzicht als je meer wilt weten!