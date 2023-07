Waar blijft de opvolger van de iPhone SE 2022 ? Er zijn al genoeg geruchten over de iPhone SE 4, die waarschijnlijk pas volgend jaar op de markt komt. Of misschien wordt het wel 2025? Op deze pagina vind je een round-up van alle recente geruchten.

iPhone SE 4: er zijn genoeg geruchten

De iPhone SE heeft zich een vaste plek verworven in het assortiment van Apple. Hoewel de kopers van dit toestel niet op zoek zijn naar het allernieuwste, zijn er al wel weer geruchten over een mogelijke opvolger. Het gaat daarbij om scherm, functies en een mogelijke releasedatum. Wat zeggen de geruchtenlekkers en analisten? We vatten het hier voor je samen.

Releasedagum | Design | Scherm | Specs



iPhone SE 4 releasedatum

UBI Research-analist Dae-Jeong Yoon zegt in juli 2023 dat de volgende generatie iPhone SE is uitgesteld naar 2025. Dit schrijft de Koreaanse publicatie The Elec. Ook Ming-Chi Kuo, Jeff Pu en andere analisten denken dat we pas in 2025 een nieuw model zullen zien. Barclays-analisten Blayne Curtis en Tom O’Mally zijn na “meerdere gesprekken” met bedrijven uit de toeleveringsketen van Apple tot de conclusie gekomen dat Apple waarschijnlijk geen vierde generatie iPhone SE in 2024 gaat uitbrengen. Ze schrijven dit in een onderzoeksnotitie voor klanten. Dit zou erop kunnen wijzen dat het in eigen huis ontwikkelde 5G-modem nog niet klaar is.

iPhone SE 4 design

Ming-Chi Kuo beweerde in april 2023 dat de volgende iPhone SE hetzelfde design. krijgt als de standaard iPhone 14, dus met platte zijkanten. Ook zou er Face ID in zitten, wat betekent dat er waarschijnlijk wordt gekozen voor een notch. Het lijkt ons wat te vroeg voor de overstap naar het Dynamic Island, dat momenteel alleen op de topmodellen aanwezig is.

Display content from Twitter Klik om inhoud van Twitter te tonen.

Learn more in Twitter’s privacy policy. Always display content from Twitter

iPhone SE 4 scherm

Er zijn meerdere geruchten geweest over het scherm van de iPhone SE 4. Apple zou werken aan een iPhone SE 4 met OLED-scherm van 6,1-inch. Ming-Chi Kuo meldde dit in februari 2023, nadat er eerder geruchten waren geweest dat Apple de ontwikkeling van de volgende iPhone SE compleet had stopgezet. Het formaat van 6,1-inch hebben we eerder al gehoord en komt overeen met het schermformaat van de huidige standaardmodellen.



De huidige iPhone SE ziet eruit als een iPhone 8.

iPhone SE 4 specs

Wat de specs en andere eigenschappen betreft, hebben de meeste geruchten te maken met het 5G-modem. Het uitstel, waar sommige analisten over spreken, zou te maken hebben met het feit dat Apple nog niet in staat is om een eigen 5G-modem te maken. Apple zou deze iPhone willen voorzien van het eigen 5G-modem, met alleen ondersteuning voor de sub-6GHz-banden van 5G, zegt Kuo. De huidige iPhone SE is voorzien van 5G, maar gebruikt daarvoor Qualcomm’s Snapdragon X57-chip. Apple wil niet meer afhankelijk zijn van dergelijke externe toeleveranciers.

Apple zou al sinds 2018 bezig zijn met een eigen modem en nam daarvoor in 2019 het merendeel over van Intel’s modemdivisie voor smartphones. Als het klopt dat Apple pas in 2025 op z’n vroegst kan beginnen met massaproductie van deze modemchips, dan zal de iPhone 16 ook nog voorzien zijn van Qualcomm-modems.

Opvolger van de iPhone SE 2022

De huidige iPhone SE 2022 verscheen in maart van dat jaar en heeft het uiterlijk van de iPhone 8. Er zit een 4,7-inch LCD-scherm in met Touch ID-knop onder het scherm. Vergeleken met de high-end modellen heeft hij vrij brede schermranden. Wel is hij voorzien van 5G, een 12-megapixel camera en een A15 Bionic-chip, waarmee hij nog wel een tijdje vooruit kan. Van de reeds uitgebrachte iPhone SE-modellen krijgt alleen de eerste generatie uit 2016 geen updates meer. De modellen uit 2020 en 2022 zijn nog steeds een prima aankoop.

Dit zijn de prijzen van de iPhone SE 2022 in Nederland:

Prijzen iPhone SE 2022