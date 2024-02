Gerucht: ‘Dit zijn twee nieuwe kleuren van de iPhone 16 Pro’

De eerste geruchten over de kleuren van de iPhone 16 zijn verschenen. Ieder jaar wordt er gespeculeerd over de kleuren waarin de nieuwe iPhones verschijnen en hoe is dat in 2024? Volgens een gerucht krijgt de iPhone 16 Pro twee nieuwe kleure.

Als er een onderwerp is waar vaak over gespeculeerd wordt voordat de nieuwe iPhones aangekondigd worden, dan is het wel de kleuren. Apple brengt de nieuwste iPhones altijd in een reeks nieuwe kleuren uit, waarbij een aantal kleuren van voorgaande jaren behouden blijven. Afgelopen jaar deed Apple veel nieuws op dit gebied: de iPhone 15 kreeg allemaal nieuwe pastelkleuren en de iPhone 15 Pro kreeg dankzij titanium een nieuwe afwerking met onder andere een naturel kleur en blauw. Maar wat zeggen de geruchten nu over de kleuren van de iPhone 16? Over de kleuren van de iPhone 16 Pro zijn inmiddels al geruchten verschenen.

‘iPhone 16 Pro in twee nieuwe kleuren’

De iPhone 16 Pro verschijnt volgens geruchtenlekker @MajinBuOfficial in twee nieuwe kleuren. Hij omschrijft de kleuren als Desert Yellow (Desert Titanium) en Cement Gray (Titanium Gray). Desert Yellow zou wat weg hebben van de goudkleurige iPhone 14 Pro, maar dan een tandje dieper. Op dit moment heeft Apple geen goudkleurig Pro-model meer. Het dichtst wat erbij in de buurt komt, is de naturel titanium. Hoewel die kleur dan weer meer beige lijkt.

Display content from Twitter Klik om inhoud van Twitter te tonen.

Learn more in Twitter’s privacy policy. Always display content from Twitter

De andere kleur die hij noemt, is dus Cement Gray. Volgens de geruchtenlekker lijkt dat weer vooral op de spacegrijze iPhone 6. Apple heeft jarenlang spacegrijs als kleur gehad, hoewel elk jaar de tint net iets anders was. De iPhone 6 in spacegrijs is een van de lichtste tinten van alle spacegrijsvarianten die Apple gehad heeft. Bij de iPhone 15 Pro heeft Apple alleen zwart titanium en blauw titanium en is er geen grijze variant meer. Grijs was echter jarenlang een populaire kleur. Apple lijkt deze kleur vaak af te wisselen met zwart, dus het zou geen verrassing zijn als bijvoorbeeld de zwarte titanium plaats maakt voor de grijze titanium.

Over de kleuren van de gewone iPhone 16 zijn nog geen geruchten geweest, maar we verwachten dat Apple daar in ieder geval weer gaat voor wat meer fellere kleuren dan bij de Pro-modellen. Denk dan aan geel, groen en blauw, zoals de afgelopen jaren het geval is.

Lees ook ons overzicht met iPhone 16-geruchten, voor alles wat er de afgelopen tijd nog meer gezegd en geschreven is over de nieuwe modellen.