Hoeveel opslag krijgt de iPhone 16? En wat wordt de opslagcapaciteit van de iPhone 16 Pro? De afgelopen maanden zijn er al een paar geruchten geweest over de opslag van de nieuwe iPhones van 2024 en hier zetten we ze op een rij.

Ondanks dat Apple onlangs nog 128GB “veel opslag” noemde in de gewone iPhone 15, denken sommige iPhone-bezitters daar anders over. En dat is ook niet zo gek: met foto’s en video’s die steeds mooier worden, stijgt ook de bestandsgrootte enorm. En hoe groter het bestand, hoe minder je lokaal op je iPhone kwijt kan. De vraag is dus: krijg je bij de iPhone 16 straks standaard meer opslag? En welke extra opties zijn er voor opslag op de iPhone 16 Pro?

Opslag iPhone 16 Pro (Max): de geruchten

Momenteel hanteert Apple bij de iPhone 15 Pro nog vier verschillende opslagcapaciteiten, te weten 128GB, 256GB, 512GB en 1TB. Bij de iPhone 15 Pro Max is het beperkt tot drie keuzes: 256GB, 512GB en 1TB. Volgens een bron gaat Apple dit met de iPhone 16 Pro gelijk trekken. Dat betekent dat zowel de iPhone 16 Pro Max als de iPhone 16 Pro zouden beginnen met 256GB. Deze bron heeft echter een zeer discutabel track record en is meestal vooral aan het speculeren.

De reden dat Apple afgelopen jaar bij de iPhone 15 Pro Max koos voor 256GB, had mede met de prijs en de verbeterde camera te maken. Maar dit jaar krijgen de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max dezelfde camera’s, waardoor het logisch is dat beide modellen met evenveel opslag komen.

Daarnaast waren er eerder dit jaar geruchten over een variant met 2TB opslag. Dit gerucht zien we eigenlijk ieder jaar wel terugkeren, maar wat ons betreft is het dit jaar wel het moment om een 2TB iPhone aan de line-up toe te voegen, vooral dankzij de alsmaar groter wordende foto’s en video’s. Hoewel 2TB lang niet iedereen zal aanspreken (je moet er ook flink voor in de buidel tasten), denken we dat het slim is om toe te voegen. Daarmee komt het aantal keuzes voor opslag van de iPhone 16 Pro (Max) weer uit op vier:

256GB

512GB

1TB

2TB

Opslag iPhone 16 (Plus): vermoedelijk ongewijzigd

Er zijn nog geen specifieke geruchten geweest over de opslag in de gewone iPhone 16 en iPhone 16 Plus. We vermoeden dat het (mede daarom) gelijk zal zijn met de iPhone 15 en iPhone 15 Plus. Dat betekent dat je bij de iPhone 16 en iPhone 16 Plus qua opslag hieruit kan kiezen:

128GB

256GB

512GB

Een optie voor 1TB lijkt ons onwaarschijnlijk: dat heb je immers alleen nodig als je heel veel foto’s en video’s in de hoogste kwaliteit gaat maken. Wil je dat, dan kies je vermoedelijk toch wel voor een Pro-model. Bovendien vinden we 128GB als minimum voor de standaardgebruiker ook voldoende en daar denkt Apple (in ieder geval nu) ook zo over.

Het definitieve antwoord over de hoeveelheid opslag van de iPhone 16 en iPhone 16 Pro, zullen we in september horen als Apple de nieuwe modellen aankondigt. Tot die tijd check je vooral onze aparte pagina’s van de aankomende modellen en ons artikel met iPhone 16-geruchten.