De iPhone 16 krijgt een speciale knop om de camera te bedienen. Deze Camera Control-knop heet in het Nederlands Cameraregelaar en is te vinden op alle modellen uit de iPhone 16-serie. Maar wat kun je ermee?

De Cameraregelaar bevindt zich aan de rechterkant van de iPhone, onder de aan/uitknop. Je kunt het gebruiken voor allerlei foto- en videotaken, maar je zult wel even moeten wennen aan de vele opties. Er zitten namelijk meerdere functies in, die je met indrukken en vegen kunt bedienen. De ene keer moet je licht drukken, een andere keer moet je ingedrukt houden of klikken. Hieronder zie je hoe het werkt.

Nieuwe knop: Cameraregelaar

De Camera Control-knop is zowel staand als liggend te gebruiken. Het is een bijzondere knop, die onderscheid kan maken tussen hard en zacht indrukken. De knop is bedekt met saffierkristal en is glad afgewerkt. Er zit een roestvrijstalen rand omheen. Wat opvalt is dat de knop is verzonken in het frame van de iPhone. Hij steekt dus niet naar buiten uit, zoals de andere knoppen.

Dankzij het oppervlak van saffierkristal en een geleidende laag met capacitieve sensor, kan de knop aanraakgebaren herkennen. Een nauwkeurige krachtsensor zorgt ervoor dat de knop verschillende drukniveaus detecteert, terwijl een tactiele schakelaar de indruk wekt dat je de knop aanklikt. Je krijgt haptische feedback dankzij de Taptic Engine van de iPhone.

Via de instellingen kun je de druksnelheid en gevoeligheid van de knop aanpassen, zodat je zelf kunt bepalen hoe onderscheid wordt gemaakt tussen hard en zacht drukken.

Zo gebruik je de Cameraregelaar in portretstand.

Dit kun je doen met de Cameraregelaar

Je kunt met de knop het volgende doen:

Eén klik : Camera-app openen of een soortgelijke app van derden

: Camera-app openen of een soortgelijke app van derden Eén klik in de Camera-app : foto maken.

: foto maken. Klikken en ingedrukt houden : Camera-app openen en video-opname starten.

: Camera-app openen en video-opname starten. Licht indrukken : Vergrendelt de scherpstelling en belichting van een object (komt later in het najaar van 2024). Kan ook worden gebruikt om bedieningselementen zoals zoom te openen.

: Vergrendelt de scherpstelling en belichting van een object (komt later in het najaar van 2024). Kan ook worden gebruikt om bedieningselementen zoals zoom te openen. Tweemaal licht indrukken : Voorbeeldmenu van de camera openen, waarmee je verschillende bedieningselementen kunt selecteren, zoals belichting of scherptediepte.

: Voorbeeldmenu van de camera openen, waarmee je verschillende bedieningselementen kunt selecteren, zoals belichting of scherptediepte. Vegen : Bladeren door de beschikbare opties.

: Bladeren door de beschikbare opties. Vegen over het oppervlak: Wijzigen van instellingen zoals zoom, belichting en scherptediepte

Vegen over de Cameraregelaar.

De knop heeft ook softwareondersteuning, dus je kunt ook tussen bedieningsfuncties zonder handmatig naar de Camera-app te gaan. De knop zal ook werken in sociale media-app zoals Snapchat. Verder kunnen apps van derden gebruik maken van de Camera Control-knop om instellingen voor het fotograferen aan te passen. De Kino-app gaat ondersteuning hiervoor inbouwen en verwacht dat dit in het najaar van 2024 af is.

Nieuwe functie: Visual Intelligence

Later dit jaar kan de knop ook gebruikt worden voor Visual Intelligence. Dit is een nieuwe functie, waarbij je informatie over objecten kunt opvragen. Je richt de camera op het object (bijvoorbeeld een bouwwerk of een kunstwerk) en krijgt met click-and-hold meer informatie te zien. Dit is vergelijkbaar met de Google Lens-functie. Richt je de camera op een restaurant, dan krijg je beoordelingen en openingstijden te zien. Je kunt er ook bloemen, planten en dieren mee herkennen. Nog een andere handige functie: richt je de camera op een flyer met daarop de aankondiging van een evenement, dan kun je dit meteen in de Agenda-app zetten.

De Cameraregelaar kan ook samenwerken met apps van derden, bijvoorbeeld voor het zoeken met Google of het beantwoorden van vragen met ChatGPT. Zo kun je bijvoorbeeld een product dat je bij vrienden in huis hebt gezien, meteen kopen.

De Visual Intelligence-functie zal waarschijnlijk allerlei beperkingen hebben (ook al noemt Apple dit zelf nog niet). Zo verwachten we dat het aanvankelijk alleen in het Engels zal werken en dat het afhankelijk is van Apple Intelligence. Oftwel: het zal voorlopig nog niet in de EU werken.

Camera Control-knop vereist nieuwe hoesjes

De knop is alleen goed te bedienen als je hoesje er geschikt voor is. Apple’s eigen hoesjes voor de iPhone 16 zijn waarschijnlijk voorzien van een speciale laag, waardoor je de knop alsnog kunt bedienen. Bij hoesjes van derden zagen we dat er is gekozen voor een gat.

Naast de Camera Control-knop vind je in de iPhone 16-serie nog meer verbeteringen. De standaardmodellen hebben een actieknop gekregen en een nieuwe uitlijning van de camera’s. Er zit ook een A18-chip in voor Apple Intelligence. De Pro-modellen hebben een groter display en diverse cameraverbeteringen. Alle details lees je bij de afzonderlijke toestellen.

Dit is de iPhone line-up van najaar 2024:

iPhone 16 line-up

iPhone 16 Pro line-up

Bekijk alle eigenschappen van de iPhone 16-serie: