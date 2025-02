Over de afgelopen jaren is Apple een aantal keer geswitcht tussen de materialen van hun Pro-modellen. De iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max waren de eerste telefoons met een titanium behuizing. De iPhone 16 Pro (Max) volgde in dezelfde voetsporen. Met de iPhone 17-reeks lijkt Apple hier weer vanaf te stappen, op één toestel na.

‘iPhone 17 Air enige titanium model’

De iPhone 17 Air is ruim voor zijn presentatie al een veelbesproken toestel. Het wordt een extreem dun toestel van misschien slechts 5 mm dik op het dunste punt. Eerder deze week kwamen er ook al een video met renders van de iPhone 17 Air voorbij die je een idee geven van hoe het toestel er vermoedelijk uit kan komen te zien.

Nu meldt analist Jeff Pu dat de dunste iPhone ooit dit jaar het enige toestel is waarin titanium gebruikt is. Titanium is niet alleen sterker dan aluminium, maar ook lichter dan roestvrij staal. Dit maakt het een ideaal materiaal voor een premium en ultradunne smartphone zoals de iPhone 17 Air. Apple heeft al ervaring met titanium, zoals te zien bij de iPhone 15 Pro-serie en zet dit materiaal nu mogelijk in om de Air-variant een unieke positionering te geven.

Bekijk ook iPhone 17 Air: dit weten we al van het meest interessante model van 2025 Alles wat we al weten en verwachten van de iPhone 17 Air: hoe dun wordt hij, welke functies zitten erin en wanneer kan je hem verwachten? Dit moet je weten over de aankomende iPhone 17 Air, misschien wel de dunste iPhone ooit.

Waarom de rest niet dan?

Opvallend zijn de laatste geruchten, waarin gezegd wordt dat de rest van de iPhone 17-serie, inclusief de Pro-modellen, juist weer teruggaan naar aluminium. Dit is een breuk met de recente trend waarin de Pro-modellen juist titanium kregen. De achterliggende reden is hier waarschijnlijk duurzaamheid: aluminium heeft een kleinere CO₂-voetafdruk dan titanium en is makkelijker te recyclen, wat aansluit bij Apple’s missie om tegen 2030 volledig CO₂-neutraal te zijn.

Apple past dit duurzame beleid al toe op andere producten: de Apple Watch Series 9 en de Mac mini worden al CO₂-neutraal geproduceerd. Dit roept de vraag op: zou een van de iPhone 17-modellen de eerste CO₂-neutrale iPhone kunnen worden? Lees ook ons overzicht met eerdere geruchten over het iPhone 17-design.

Bekijk ook De nieuwste geruchten over het iPhone 17-design: ‘Géén kleiner Dynamic Island’ Volgens meerdere bronnen gaat Apple het design van de iPhone 17-modellen flink aanpassen. De Pro-modellen krijgen een nieuwe achterkant, met een grotere camerabult. Maar ook aan de randen lijkt er wat te gaan veranderen.

De officiële onthulling zal uitwijzen of deze geruchten kloppen, maar in de tussentijd kunnen we erover speculeren. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de iPhone 2025 line-up? Check dan onze aparte pagina waarin je meer leest over alle modellen van dit jaar.