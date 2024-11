We weten eindelijk wanneer Apple de iPhone 16 en meer gaat onthullen. Dat het iPhone 16-event in september zou zijn stond al zo goed als vast, maar nu hebben we ook een exacte datum dankzij de uitnodigingen van het iPhone-event van 2024.

Al sinds jaar en dag vindt het iPhone-evenement plaats in september. Al lange tijd leek het erop dat het deze keer niet anders was en wij gingen zelfs al van een specifieke datum uit. We kunnen nu dankzij de uitnodigingen van het iPhone 16-event bevestigen dat de presentatie op maandag 9 september 2024 om 19:00 uur Nederlandse tijd plaatsvindt. De nieuwste aankondigingen worden vanaf dat moment gedaan en wij volgen alles natuurlijk live op de voet.

Datum iPhone 16-event officieel

Zoals we van Apple gewend zijn, gaat het om een van tevoren opgenomen presentatie die via onder andere YouTube gelivestreamd wordt. Apple nodigt wel pers uit om live op het hoofdkantoor naar deze presentatie te komen kijken, maar de presentatie zelf komt niet vanuit deze grote zaal. Naar verwachting gaat de presentatie van het iPhone 16-event zo’n anderhalf uur duren. Apple heeft natuurlijk zelf nog niet verklapt wat er allemaal aangekondigd gaat worden, maar onderstaande uitnodiging verklapt misschien al het een en ander.

De uitnodiging doet sterk denken aan de vernieuwde Siri-animatie, als onderdeel van Apple Intelligence. De verwachting is dan ook dat Apple Intelligence een grote rol gaat spelen bij de aankondiging van de iPhone 16-serie, hoewel al deze AI-functies voorlopig nog niet in Europa of in het Nederlands beschikbaar komen.

Vergeet niet dat 9 september 2024 niet de datum is waarop je de nieuwe iPhone 16-serie kan bestellen. De releasedatum van de iPhone 16 is wat later. De pre-order start vermoedelijk op 13 september, met de release een weekje later. Zie voor de volledige planning ons artikel over de releasedatum van de iPhone 16.

Bekijk ook Wanneer komt de iPhone 16? Dit is de datum De iPhone 16-serie komt eraan en we weten nu precies wat de nieuwe modellen gaan brengen. De daadwerkelijke releasedatum van de iPhone 16 is daarmee ook bekend. Dit is wanneer je de nieuwe iPhones kan verwachten.

Wat gaat Apple aankondigen op 9 september?

Dat het event voor een groot deel om de iPhone draait, zal geen verrassing zijn. De nieuwe iPhone 16-serie zal het belangrijkste zijn van de gehele keynote, maar vergeet ook de Apple Watch niet. Er komen misschien wel drie nieuwe Apple Watch-modellen voorbij, elk met zo hun eigen verbeteringen en nieuwe functies. Tot slot zal Apple vlak na het event verklappen wanneer iOS 18 en de andere grote software-updates voor iedereen te downloaden zijn. Dat wordt waarschijnlijk de week na het event.

Dit is wat we in het kort verwachten:

Lees ook onze volledige vooruitblik met verwachtingen voor het iPhone-event van 2024.

Bekijk ook Vooruitblik: dit zijn onze verwachtingen en last-minute geruchten van Apple’s iPhone 16-event September is weer iPhone-maand, dus tijd om vooruit te blikken op alles wat je kan verwachten van Apple in september. Welke aankondigingen gaat Apple vandaag tijdens het iPhone 16-event allemaal doen? Dit zijn onze verwachtingen, met de meest actuele geruchten over de aankondigingen.

Dit is de iPhone line-up van najaar 2024:

iPhone 16 line-up

iPhone 16 Pro line-up

Bekijk alle eigenschappen van de iPhone 16-serie:

Dit zijn de eigenschappen van de Apple Watch Series 10:

Wat kun je van iCulture verwachten?

Bij iCulture volgen we alle ontwikkelingen uiteraard op de voet. Zodra het september-event van start gaat, kun je alles via een livestream volgen. Ben je niet thuis of in de buurt van een computer? Al het nieuws lees je natuurlijk meteen op de website op je iPhone, iPad of Mac. Zodra de aankondigingen gedaan zijn, lees je op iCulture uitgebreide artikelen over wat er nieuw is en wanneer de nieuwe producten verschijnen. Na het event lees je bij ons ook een uitgebreide samenvatting van het event. Zet ook zeker de meldingen van iCulture aan om geen enkele aankondiging te missen!

Bekijk ook Dit zijn de Apple-events die we in 2024 nog kunnen verwachten Er komen in 2024 nog veel nieuwe Apple-producten aan en een groot deel daarvan zal tijdens een event aangekondigd worden. Welke Apple-events komen er in 2024 nog? We zetten onze verwachtingen en reeds aangekondigde events voor je op een rijtje!