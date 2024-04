Apple is van plan om vanaf later dit jaar alle Macs te voorzien van een M4-processor. Deze chip zal vooral zijn gericht op AI-functies. Maar voor die tijd zal Apple nog een paar Macs met M3-chip gaan uitbrengen.

Dat beweert Mark Gurman van Bloomberg. Apple wil de hele line-up voorzien van de M4-processor en staat al punt om met de productie van de eerste chips te beginnen. Gurman zegt dat de processor in tenminste drie varianten verkrijgbaar zal zijn, met respectievelijk codenaam Donan (instap), Brava (middensegment) en Hidra (hogere segment). De Donan-chip komt terecht in het instapmodel van de MacBook Pro, de MacBook Air en de Mac mini, terwijl de Brava-chips worden gebruikt in de duurdere modellen van de MacBook Pro en de Mac mini. De Hidra is ontworpen voor de Mac Pro en komt waarschijnlijk overeen met de M4 Ultra of Extreme.

De M4-chips worden gebouwd door TSMC op hetzelfde 3-nanometerproces als de M3-chips, maar met een verbeterd fabricageproces dat gunstig is voor de prestaties en het energieverbruik. Daarnaast zou Apple een sterk verbeterde Neural Engine willen toevoegen, met meer processorkernen voor AI-taken.

Wanneer komen er Macs met M4 uit?

Dit zou de mogelijke planning zijn:

MacBook Pro: later in 2024 met M4 Pro en M4 Max

Mac mini: later in 2024 met M4 en M4 Pro

iMac: later in 2024 met M4

MacBook Air: voorjaar 2025

Mac Studio: medio 2025

Mac Pro: later in 2025

De M4-chip zal sterke nadruk leggen op AI-functies die in macOS 15 aanwezig zijn. Apple zou ook van plan zijn om de Mac mini een update te geven, omdat klanten klagen dat de huidige modellen niet krachtig genoeg zijn. Daarnaast komen de high-end Mac desktops aanbod: zij zullen waarschijnlijk 512GB aan centraal geheugen kunnen aansturen, terwijl de huidige Mac Studio en Mac pro een maximum van 192 GB hebben. Apple is van plan om veel AI-functies op de apparaten zelf te laten draaien, in plaats van op externe servers. Tijdens WWDC 2024 zullen we daar waarschijnlijk meer van te zien krijgen.

Apple zou overigens ook nog een paar Macs met M3-chip willen uitbrengen, waaronder de M3 Ultra-variant voor de Mac Studio en de Mac Pro. Vorig jaar oktober introduceerde Apple al de M3, M3 Pro en M3 Max. Deze verschenen allemaal tegelijk, dus het is mogelijk dat Apple de M4-chips ook allemaal in oktober onthult.