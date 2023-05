De iPhone 15 moet nog komen, maar er zijn ook al geruchten over de iPhone 16. En dan met name over de camera van de iPhone 16. Volgens vroege berichten kiest Apple bij de gewone iPhone 16 weer voor een verticale indeling van de cameralenzen, in plaats van diagonaal.

Toen de iPhone bij de iPhone 7 Plus voor het eerst twee camera’s aan de achterkant kreeg, werden deze naast elkaar geplaatst. Toen er een derde camera bij kwam, werden ze in een driehoeksvorm gepositioneerd. Maar Apple heeft sindsdien altijd een paar modellen met dubbele camera in het assortiment gehad. Bij de iPhone X werden de camera’s voor de verandering voor het eerst verticaal (dus onder elkaar geplaatst), al was de iPhone 11 het eerste model met een vierkant camerablokje en verticaal geplaatste lenzen. Bij de iPhone 13 (mini) gooide Apple dit om en stonden de lenzen diagonaal op de achterkant. Een exacte reden hiervoor heeft Apple nooit gegeven, maar bij de iPhone 14 (Plus) is deze indeling behouden gebleven. Ook de aankomende iPhone 15 krijgt vermoedelijk weer deze indeling, maar daarna zou het zomaar weer eens kunnen wijzigen. Een bron zegt namelijk dat Apple bij de iPhone 16 en iPhone 16 Plus weer kiest voor de verticale verdeling van de cameralenzen, vergelijkbaar met de iPhone 12.



‘iPhone 16 camera weer verticaal geplaatst’

De informatie is afkomstig van geruchtenlekker @URedditor, al heeft deze geen langdurig trackrecord op het gebied van Apple-geruchten. Waar hij de informatie precies vandaan heeft is niet duidelijk, maar hij zegt wel dat het nog erg vroeg is in de ontwikkeling van de iPhone 16 en dat de plannen nog kunnen veranderen. Eén van de redenen waarom Apple de cameralenzen weer verticaal zou willen plaatsen, is om het toestel meteen herkenbaar te maken. Tegen de tijd dat de iPhone 16 uit is, is de iPhone 12 al een tijdje uit het assortiment verdwenen. Dat zou betekenen dat de iPhone 16 en iPhone 16 Plus de enige recente toestellen met verticaal geplaatste cameralenzen zijn, waardoor je vanaf de achterkant meteen kan zien dat het om het nieuwste model gaat. Een andere reden zou kunnen zijn dat het verticaal plaatsen van lenzen voordelen oplevert voor de onderdelen binnenin, al is daar nog geen bewijs voor.



De verticale plaatsing op de iPhone 12 vs de diagonale camera’s op de iPhone 13

Ook de rest van het ontwerp van de camera van de iPhone 16 zou lijken op die van de iPhone 12. Daarbij gaat het om hoe ver de cameralenzen uitsteken, de ringen van de camera’s en dus de verticale indeling. Apple test volgens de bron ook een ander ontwerp, maar hoe dat er precies uit ziet is nog niet duidelijk. Het zou ook kunnen dat Apple het ontwerp van de iPhone 12 puur als basis voor het prototype gebruikt, zonder dat het definitief is welke indeling er uiteindelijk gebruikt wordt. Het is in ieder geval de verwachting dat de iPhone 16 camera bestaat uit twee lenzen, met een groothoeklens en ultragroothoeklens. Een derde lens wordt niet verwacht, evenals de LiDAR-scanner. Deze functies blijven voorbehouden aan de Pro-modellen.

Onlangs was er ook al een ander gerucht over de camera van de iPhone 16 Pro. Volgens die informatie zouden beiden iPhone 16 Pro-modellen de periscopische cameralens krijgen. Dit jaar zit dat nog alleen in de iPhone 15 Pro Max.

