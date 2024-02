Ieder jaar duiken er weer geruchten op over de batterijen van de nieuwste iPhones en ieder jaar is de batterijcapaciteit weer groter. Maar de realiteit is ook dat dat niet altijd betekent dat je ook langer met de iPhone kan doen. Hoe dat dit jaar bij de iPhone 16-serie gaat zijn, is nog even afwachten. Maar op X (Twitter) zijn nu wel al de eerste geruchten over de batterijcapaciteit van de iPhone 16-modellen opgedoken.

‘Batterij iPhone 16 wordt groter’

De nieuwe informatie over de batterij in de iPhone 16 is afkomstig van geruchtenlekker @MajinBuOfficial, die een wisselend trackrecord heeft. Het is nog maar de vraag in hoeverre de gedeelde capaciteiten overeenkomen met de daadwerkelijke accu’s van de iPhone 16-modellen. Afgelopen zomer doken er ook al batterijcapaciteiten op van de iPhone 15-modellen, die bij nader inzien niet bleken te kloppen. De nieuwe iPhone 16-serie is nog ver van ons verwijderd, dus informatie die nu verkregen is kan altijd nog wijzigen.

Wat hierbij opvalt is dat de iPhone 16 Plus een lagere batterijcapaciteit zou krijgen dan de huidige iPhone 15 Plus. Terwijl de lange batterijduur juist iets is wat Apple bij dit model benadrukt. De bron voegt eraan toe dat de iPhone 16 Pro Max geen L-vormige batterij meer krijgt, maar gewoon uit een rechthoek bestaat, net als bij de net zo grote iPhone 15 Plus en de andere modellen. Informatie over de batterij in de iPhone 16 Pro is op dit moment niet bekend.

Als de cijfers kloppen, is het nog maar de vraag of de grotere batterij er ook voor zorgt dat het toestel langer mee gaat zonder bijladen. Apple kan de extra capaciteit ook gebruiken voor extra functies die meer stroom verbruiken, terwijl de daadwerkelijke gebruiksduur gelijk blijft. Momenteel adverteert Apple met een batterijduur van 20 tot 29 uur voor video kijken. Het is de verwachting dat dit bij de iPhone 16-serie in ieder geval gelijk zal blijven.