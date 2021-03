Apple werkt volgens bronnen al jarenlang aan een opvouwbare iPhone. Wat is er nu al bekend over de opvouwbare iPhone? Waarom gaat Apple eigenlijk een foldable iPhone maken? Dit is alles wat je moet weten over dit toekomstige project.

De opvouwbare iPhone

Sinds een paar jaar zijn er naast de gewone smartphones en tablets ook zogenaamde opvouwbare smartphones te koop. Vooral Samsung heeft al meerdere modellen uitgebracht, zoals de Samsung Galaxy Fold. Maar ook Apple zit niet stil, als we de geruchten mogen geloven. Al sinds 2017 zijn er geruchten over een opvouwbaar toestel van Apple. Maar waarom gaat Apple überhaupt zo’n toestel maken? Waarom heeft Apple nog geen opvouwbare iPhone en duurt het nog jaren voordat we zo’n toestel gaan zien? Welke geruchten zijn er geweest en wat weten we al van dit model?

#1 Waarom maakt Apple een opvouwbare iPhone?

Om deze vraag te beantwoorden, moeten we teruggaan naar de basis: waarom maken fabrikanten opvouwbare smartphones? De smartphone zoals we die kennen wordt de laatste jaren steeds verder verfijnd, maar tot echt grote vernieuwingen komt het niet meer. Ook zien we dat schermformaten de laatste jaren alleen maar verder toenemen, maar er komt een moment dat het schermformaat niet groter kan zonder het toestel zelf ook veel groter en dus ondraagbaar te maken. Een opvouwbaar design kan daarvoor de oplossing zijn.

Met een opvouwbare iPhone kan Apple weer een nieuwe doelgroep aanspreken, al zal er ongetwijfeld ook overlap zijn met het iPad-publiek. Een opvouwbare iPhone lijkt vanwege het grotere scherformaat steeds meer op een iPad, al kan Apple nog altijd een duidelijk onderscheid maken door middel van software. Apple’s plannen voor een opvouwbare iPhone bevinden zich nog in een zeer vroeg stadium, dus we weten ook nog niet welke plannen Apple er precies mee heeft.

#2 Huidige status van opvouwbare iPhone

Wat goed is om te beseffen, is dat de ontwikkeling van de opvouwbare iPhone nog in een zeer vroeg stadium zit. Hoewel er in 2016 al patenten en in 2017 geruchten waren over OLED-schermen voor een opvouwbare iPhone in samenwerking met LG, is het nog allerminst zeker of de opvouwbare iPhone er ooit nog komt. De huidige status is dat Apple meerdere prototypes van opvouwbare iPhones heeft, maar dat het nog lang niet besloten is of deze er ook uiteindelijk komt.

Sterker nog, op dit moment zou Apple alleen nog een opvouwbaar scherm hebben en dus nog geen compleet werkend prototype met alles erop en eraan. De ontwikkelingen reiken dus niet verder dan alleen een opvouwbaar scherm. Voordat Apple een opvouwbaar toestel op de markt brengt, gaat er nog heel wat ontwikkeling aan vooraf. Apple moet nog verder testen en onder andere aan de hand daarvan zal Apple besluiten het product wel of niet uit te brengen en door te ontwikkelen. Bovendien zal de verdere ontwikkeling ook afhangen van de status van de markt en de vraag naar dergelijke toestellen.

#3 Scharnier in opvouwbare iPhone

Opvouwbare toestellen kunnen gebruikmaken van twee verschillende scharnieren: een onzichtbaar en een zichtbaar scharnier. Een zichtbaar scharnier bevestigt als het ware twee losse schermen aan elkaar en is daardoor veel makkelijker te ontwikkelen. Volgens geruchten experimenteert Apple met een scherm met onzichtbaar scharnier. Uit de eerste exemplaren van onder andere Samsung blijkt dat het scharnier het meest kwetsbare onderdeel is. Het scharnier en elektronische onderdelen bevinden zich achter het scherm zelf. Dit zorgt voor grotere uitdagingen bij de ontwikkelingen, maar tegelijkertijd wel voor een indrukwekkender resultaat. Er is een patent waarin uitgelegd wordt hoe het scherm van een opvouwbare iPhone lang mee gaat.

Bekijk ook 'Hierdoor gaat het scherm van een opvouwbare iPhone lang mee' Apple legt uit hoe ze ervoor willen zorgen dat het scherm van een flexibele iPhone niet breekt of beschadigd raakt. Ze maken daarbij gebruik van een verwarmingselement.

We weten nog niet wat voor ontwerp Apple precies voor ogen heeft. Het zou kunnen gaat om hetzelfde ontwerp als de Samsung Galaxy Fold, waarbij er als het ware twee smartphones tegen elkaar dichtgeklapt worden. Maar er zijn inmiddels ook enkele modellen die je dichtklapt zoals de vroegere flipphones.

Er zijn ook geruchten geweest dat Apple werkt aan een model dat bestaat uit twee schermen met een scharnier ertussen. Dat is dus een variant van het zichtbare scharnier. Microsoft heeft met de Surface Duo een soortgelijk model.

#4 Schermformaat van de opvouwbare iPhone

Het (letterlijk) grootste kenmerk van zo’n opvouwbare smartphone is het schermformaat. Met zo’n opvouwbaar of klapbaar ontwerp kan Apple een groter scherm maken dan nu het geval is. Apple zou in de huidige ontwikkelingsfase meerdere schermformaten geprobeerd hebben, waaronder eentje die uitgeklapt ongeveer even groot is als de iPhone 12 Pro Max (6,7-inch).

Andere bronnen beweren dat Apple voor de opvouwbare iPhone een scherm van 8-inch overweegt. Dat zou betekenen dat het display uitgeklapt ongeveer even groot is als van de huidige iPad mini. Het is nog niet duidelijk hoe de opvouwbare iPhone er ingeklapt uit ziet en hoe het algehele design wordt, aangezien Apple dus nog in de vroege fase van de ontwikkeling zit. Als het model er komt, reken dan in ieder geval op een schermformaat rond de 7- en 8-inch.

Bekijk ook Gerucht: 'Opvouwbare iPhone krijgt 8-inch scherm, komt in 2023' Er zijn meer bronnen die beweren dat Apple over een paar jaar een opvouwbare iPhone uit gaat brengen. De opvouwbare iPhone zou een scherm van zo'n 8-inch krijgen en in 2023 kunnen verschijnen.

#5 Welke functies krijgt de inklapbare iPhone?

Omdat de ontwikkeling nog in zo’n vroeg stadium zit, is het nog niet duidelijk welke functies de opvouwbare iPhone krijgt. Op concurrerende modellen zit aan de buitenkant een extra scherm, vergelijkbaar met huidige smartphones. Apple zou dit ook kunnen overwegen, al zijn hier nog geen berichten van geweest. Het grootste voordeel is dat een inklapbare iPhone zorgt voor een flink groter schermformaat, als een soort hybride van een iPhone en iPad in één. Apple zou ook de software aan kunnen passen, zodat de iPhone opengeklapt meer op iPadOS lijkt en ingeklapt meer op iOS. Multitaskingfuncties lijken daardoor binnen handbereik, zeker gezien het schermformaat waar over gesproken wordt.

Onderzoekers denken in ieder geval dat Apple ook een Apple Pencil-achtig accessoire ontwikkelt voor de opvouwbare iPhone. Je kan daarmee tekenen en schrijven, maar of deze ook in het toestel zelf opgeborgen kan worden is nog maar de vraag. Deze informatie lijkt vooral tot stand gekomen uit onderzoek en een gok van analisten, in plaats van daadwerkelijke informatie van personen die bij het project betrokken zijn.

#6 Release en prijs van opvouwbare iPhone

Zoals uit de huidige status van de ontwikkeling wel blijkt, is de opvouwbare iPhone nog ver weg. Betrouwbare bronnen denken dat het model nog jaren op zich laat wachten. Het jaartal dat we de laatste tijd horen is 2023, áls het toestel ook daadwerkelijk uitgebracht wordt. Hou er rekening mee dat dit jaartal ook op z’n vroegst is: de kans dat het nog later wordt is zeker aanwezig.

Maar Apple heeft nog veel meer onaangekondigde producten op de planning voor de lange termijn, zoals een eigen AR-bril en de Apple Car.

Je vraagt je misschien af waarom het zo lang duurt voordat Apple met een opvouwbare iPhone komt. Concurrenten hebben immers al modellen uitgebracht. Bij Apple zien we wel vaker dat ze nooit de eerste zijn. De iPhone was ook niet de eerste smartphone op de wereld en ook de Apple Watch was niet de eerste smartwatch. Apple wacht meestal op het juiste moment met het uitbrengen van compleet nieuwe producten en kijkt vaak de kat uit de boom. Het bedrijf wil niet de eerste zijn, maar wel de eerste die een succesvol product in de markt zet. Apple is eerder een trendsetter dan een early adopter.

Je ziet ook dat huidige opvouwbare smartphones nog niet klaar zijn voor de massa. Er zijn vaak nog problemen met het scharnier en de beeldkwaliteit. De techniek heeft zich nog niet bewezen en is nog volop in ontwikkeling.

Qua prijs is het nog niet in te schatten wat je voor dit model zou moeten betalen. De prijzen van huidige modellen van onder andere Samsung variëren van ruim duizend tot meer dan tweeduizend euro. De prijs van Apple zal daar vermoedelijk nog boven gaan liggen, al is dat natuurlijk ook helemaal afhankelijk van de ontwikkelingen van de markt. Als Apple nog vijf jaar de tijd neemt, is de techniek en dus ook de onderdelen al veel verder gevorderd. Dat zal ook zeker van invloed zijn op de prijs.