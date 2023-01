‘Volgende AirPods Max komt in 2024’

Massaproductie van de tweede generatie AirPods Max en goedkopere AirPods Lite zal waarschijnlijk in de tweede helft van 2024 of misschien zelfs in de eerste helft van 2025 plaatsvinden, zegt Kuo. Hij baseert zich daarbij op informatie uit de toeleveringsketen. Bij de AirPods Lite gaat het om een prijs rond de $99 terwijl het huidige model $129 in de VS kost. Eerder sprak analist Jeff Pu ook al over goedkopere AirPods. Bij de AirPods Max hebben we het over de andere kant van het spectrum: hiervoor vraagt Apple nog steeds €629,- in de eigen winkel. Elders is hij vaak veel goedkoper, met prijzen die in de buurt van de €400 komen.



Kuo gaf geen verdere details over de tweede generatie AirPods Max . Het huidige model dateert uit december 2020 en zou kunnen worden voorzien van een usb-c-poort, verbeterde ruisonderdrukking, langere batterijduur en een U1-chip om makkelijker terug te kunnen vinden met het Zoek Mijn-netwerk. De U1-chip die Apple onlangs aan de AirPods Pro 2022 toevoegde bleek een grote verbetering, dus we zouden dit ook graag in de hoofdtelefoon willen zien. Een andere veelgevraagde functie is de ondersteuning voor lossless muziek, eventueel via een kabeltje. Verder zou Apple ook nog iets aan het uiterlijk kunnen doen, door de AirPods Max in nieuwe kleuren uit te brengen en het draagtasje te verbeteren.

Het duurt dus nog wel even voordat er nieuwe AirPods aan zitten te komen. Volgens Bloomberg heeft het ermee te maken dat Apple alle energie dit jaar wil richten op de release van de Reality Pro-headset, die de komende maanden zal worden uitgebracht. Andere producten moeten daarvoor een stapje terug doen. Zo worden er geen grote vernieuwingen bij de Apple Watch verwacht en kun je in onze verwachtingen voor de 2023 iPads lezen dat er ook op dat gebied weinig spectaculairs gaat gebeuren. Maar wellicht gaat Apple dat ruimschoots goed maken met indrukwekkende AR-functies en -ervaringen.

Wat zou jij bij de AirPods Max willen zien als verbetering?

