Heb jij een iPhone 16 (Pro) besteld?

Het is zover! Vrijdagmiddag 13 september om 14:00 uur is de iPhone 16 pre-order gestart. Dit houdt in dat je de vier verschillende uitvoeringen van de iPhone 16 kunt reserveren, zodat je zekerheid hebt dat je als eerste krijgt geleverd. De officiële iPhone 16 release vindt plaats op vrijdag 20 september 2024 en dat is ook het moment dat de eerste toestellen worden uitgeleverd. Wie als eerste aan de beurt wil zijn kan nu bestellen en met onze iPhone 16 pre-order tips kan er eigenlijk niets misgaan. Ga jij er eentje bestellen? Laat dan in onderstaande poll weten welke het is geworden!

Inmiddels zijn ook de voorraden en levertijden bekend en die lopen bij de populaire modellen inmiddels snel op. Het goede nieuws is dat je bij alle gangbare webwinkels en providers terecht kunt, dus je hebt keuze genoeg. Wil je je eerst nog oriënteren, bekijk dan ons overzicht met iPhone 16 prijzen zodat je weet welk model je het best kunt nemen.

Bij deze aanbieders kun je iPhone 16 abonnementen afsluiten:

Vodafone | Odido | KPN | Belsimpel | Mobiel.nl

Daarnaast kun je voor een losse iPhone 16 bij deze winkels terecht:

Amazon | Bol.com | Coolblue | Belsimpel | Mobiel.nl | MediaMarkt

iPhone 16 bestellen? Nu is het moment

Natuurlijk heb je vooraf goed nagedacht over je keuze. Nu alle details bekend zijn hebt vast al een idee welk model het beste bij jou past.

Reserveer hier jouw iPhone 16 (Pro) bij verschillende winkels:

Natuurlijk kun je ook bij Apple terecht, maar daar betaal je altijd de adviesprijs, terwijl je bij de providers een toestelprijs betaalt die zo’n 100 euro lager ligt.

Toestel Adviesprijs Apple KPN Odido Vodafone 128GB iPhone 16 €969,- €888,- €876,- Wachtrij 128GB iPhone 16 Plus €1.119,- €1.008,- €1.005,- Wachtrij 128GB iPhone 16 Pro €1.229,- €1.104,- €1.105,- Wachtrij 128GB iPhone 16 Pro Max €1.479,- €1.344,- €1.335,01 Wachtrij

Heb je besloten om géén iPhone 16 te bestellen, dan willen we natuurlijk ook graag weten waarom je dit jaar de modellen overslaat. Verwacht je dat de iPhone 17 meer vernieuwingen biedt? Of denk je dat de iPhone 16 door het ontbreken van AI-functies in de EU nu nog te weinig mogelijkheden biedt? Het kan natuurlijk ook zijn dat jouw toestel nog prima functioneert en het helemaal geen zin heeft om een nieuwe iPhone aan te schaffen.

Welke kleuren spreken jou aan?

Er is een ruime keuze uit de iPhone 16 kleuren, vooral bij de standaard iPhone-modellen die in vrolijke kleuren worden uitgebracht.

Kleuren van de standaard iPhone 16 en iPhone 16 Plus

Bij de iPhone 16 Pro-modellen kun je kiezen uit rustige kleuren, uitgevoerd in titanium. Daarbij kun je eigenlijk geen foute keuze maken, want ze zijn allemaal heel neutraal.

Kleuren van de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max

Hoeveel opslag vind jij noodzakelijk?

Wat de iPhone 16 opslag betreft is het ook belangrijk om goed op te letten. Bij de standaardmodellen begint het bij 128GB, maar bij de Pro-modellen kun je zelfs kiezen voor uitvoeringen met 2TB, maar daar hangt uiteraard ook een veel groter prijskaartje aan.