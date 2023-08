De AirTag lijkt inmiddels voor Apple een bescheiden succesje te zijn. Hoewel Apple geen verkoopcijfers deelt, zijn dergelijke trackers sinds de komst van de AirTag wel flink in populariteit gestegen. De bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo denk daarom dat Apple al druk bezig is met de tweede generatie AirTag. De AirTag 2 zou eind 2024 uit kunnen komen.



‘AirTag 2: massaproductie eind 2024

De analist zegt dat, als gevolg van de stijgende verkopen, de massaproductie van de tweede generatie AirTag in het vierde kwartaal van 2024 van start gaat. Dat zou kunnen betekenen dat de AirTag 2 op z’n vroegst eind volgend jaar in de schappen ligt. Hoe deze AirTag 2 eruit gaat zien, wat voor nieuwe functies er komen en hoeveel hij gaat kosten, is nog niet bekend. De analist geeft daar ook geen verdere hints over.

Wel zegt Kuo dat spatial computing heel erg belangrijk gaat worden voor Apple. De Vision Pro maakt volop gebruik van deze techniek, doordat de headset zich bewust is van je omgeving en daar bijvoorbeeld virtuele onderdelen aan toe kan voegen. De analist zegt dat de Vision Pro een de basis is van spatial computing voor de samenwerking met andere devices, waaronder de AirTag 2. Hoe de AirTag 2 dan precies samen gaat werken met de Vision Pro, is niet duidelijk. Mogelijk kan de Vision Pro virtuele aanwijzingen geven waar bijvoorbeeld je sleutels liggen, op basis van de locatie van de AirTag.

Dat de AirTag 2 eraan lijkt te komen, betekent niet dat de huidige generatie nu niet meer nuttig is. Sterker nog: de huidige AirTag wordt alleen maar handiger. Zo kun je vanaf iOS 17 de AirTag delen, waardoor het ook nuttiger is om meerdere AirTags in huis te hebben. Op zoek naar de beste deals? Check dan onze prijsvergelijking als je nog AirTags wil kopen.

