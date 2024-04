Vorig jaar gingen er lange tijd meerdere geruchten over de knoppen van de iPhone 15. In de iPhone 15-lijn zouden de fysieke knoppen, zoals de zijknop en de volumeknoppen, worden vervangen door zogenaamde solid-state knoppen. Dit worden ook wel capacitieve knoppen genoemd. Dit ken je wellicht al van de huidige iPhone SE, die een niet-fysieke thuisknop heeft. Maar Apple zou bij de ontwikkeling van de iPhone 15 tegen problemen aangelopen zijn, waardoor ze toch weer terug moesten naar de traditionele fysieke knoppen. Gaat Apple nu in de herkansing? Volgens de Economic Daily News heeft Apple een groot aantal capacitieve knoppen besteld, bedoeld voor de iPhone 16.

Geen fysieke knoppen: ‘Capacitieve knoppen iPhone 16’

De leverancier zou een grote order hebben gekregen voor niet alleen capacitieve knoppen, maar ook extra Taptic Engines. Deze Taptic Engine is de trilmotor die je nu al in de iPhone vindt. Maar door extra Taptic Engines toe te voegen, kunnen deze het klikgevoel van de knoppen simuleren. Zo heb je toch het gevoel dat je iets indrukt, ook al vind je dus mogelijk geen fysiek indrukbare knoppen in de iPhone 16.

Het gaat dan niet alleen om de volumeknoppen en de zijknop, maar bijvoorbeeld ook om de actieknop en de nieuwe Capture Button. Deze knop is nieuw en bevindt zich vermoedelijk rechtsonder aan de zijkant van de iPhone. Deze is bedoeld om fotograferen en filmen makkelijker te maken. Door de knoppen niet fysiek te maken, zouden deze bijvoorbeeld ook kunnen herkennen hoe hard je drukt. Voor de waterbestendigheid kan dit ook voordelen hebben.

Hoewel de bron ervan overtuigd is dat de iPhone 16 geen fysieke knoppen meer krijgt, wordt niet gesproken over welke modellen dit dan precies zijn. Het zou kunnen dat Apple dit alleen bij de Pro-modellen invoert, zoals wel vaker het geval is. Overigens houden wij er ook rekening mee dat er uiteindelijk toch gewone fysieke knoppen in de iPhone 16 komen. Een jaar geleden rond deze tijd van het jaar gingen namelijk dezelfde geruchten over de iPhone 15, die uiteindelijk (om wat voor reden dan ook) niet bleken te kloppen.

Dat Apple nu onderdelen voor capacitieve knoppen besteld zou hebben, betekent niet automatisch dat deze bedoeld zijn voor de iPhone 16. Apple zou dit ook voor een toekomstige iPhone gepland kunnen hebben, dus we houden nog een slag om de arm. In september zullen we het definitieve antwoord weten. Tot die tijd check je vooral onze aparte pagina’s van de aankomende modellen en ons artikel met iPhone 16-geruchten.